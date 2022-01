Купання на Водохреща: кому не можна пірнати в ополонку

Кому не можна купатися на Водохреща.

19 січня відзначається свято Водохреща або Богоявлення. У цей день відбуваються традиційні купання.

Згідно з релігійними переконаннями, йорданська вода очищує від гріхів та заряджає здоров’ям на увесь наступний рік.

Проте потрібно пам’ятати, що занурення у крижану воду може бути небезпечним не лише для здоров’я, а й для життя людини.

Якою б цілющою не була вода на свято Йордан, декому купатися у ній все ж не слід.

Це групи людей:

Медики зазначають, що моржувати раз у рік на Богоявлення — не варто.

Обтирайся холодною водою, приймай констрастний душ і ненадовго виходь у домашньому одязі на вулицю.

Тоді купання на Водохреща стане для тебе приємним досвідом.

Категорично заборонено занурюватися людям з проблемами із серцем і тиском.

Адже існує великий ризик мікроінсульту, судом або втрати свідомості.

Також не рекомендується купатися в крижаній воді людям, що страждають на цукровий діабет, гіпертонікам і тим, хто страждає на аритмію.

Серцево-судинні захворювання — не єдине протипоказання.

Купання на Водохреща також буде небезпечним для людей із:

Також не можна пірнати людям, які нещодавно перенесли пневмонію або інші захворювання легень.

Із температурою вище 37 градусів категорично заборонено занурюватися в ополонку.

Простуда це чи якісь інші обставини — краще полікуватись і дочекатися наступного року.

Занурення у крижану воду — величезний стрес для організму.

Тому від купання в ополонці краще втриматись літнім людям.

Категорично заборонені йорданські купання також для:

