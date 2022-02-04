Омікрон 2.0: чим небезпечний цей мутант і як уберегтися від нього?

Темпи захворюваності на коронавірус в Україні б’ють усі антирекорди!

Та що ще страшніше – це, імовірно, ще не межа.

Надзаразний штам Омікрон іще не став панівним в Україні.

Натомість цей варіант може спричинити пік захворюваності вже в середині лютого за прогнозами МОЗ.

Що ж іще викине коронавірус і як він нього вберегтися? Зараз розкажемо!

Омікрон 2.0: молодший брат смертельно небезпечного штаму

Це не новий штам, а так званий субваріант.

Річ у тім, що Дельта й Омікрон, які мають спільного предка – “материнський” штам з Уханя, можуть розгалужуватися на підвиди.

Так, оригінальний Омікрон має зі своїм “побратимом” близько 30 схожих мутацій.

Дослідженням нової версії наднебезпечного штаму активно займаються науковці з Копенгагенського університету в Данії, адже в цій країні аналог уже став домінувати.

Данські вчені стверджують, що Омікрон-2 заразніший за старшого брата аж на 33%!

Окрім того, він легше “липне” до контактних осіб.

Тобто, якщо хтось з ваших співмешканців підхопив Омікрон 2.0, ви з імовірністю майже 40% захворієте протягом 7 днів.

Слід зазначити, що ці результати дослідження данських вчених ще потребують перевірки й схвалення авторитетними науковими інституціями.

А що ж із коронавірусом в Україні?

Експерти Київської школи економіки заспокоюють: за нинішньої хвилі частота госпіталізації пацієнтів з ковід зменшилась у 2-3 рази, а смертність – у чотири у порівнянні з попередніми спалахами, які спричинила Дельта.

Утім, радіти зарано. Через Омікрон збільшилася кількість хворих на коронавірус дітей.

Якщо раніше вони хворіли майже безсимптомно, то тепер побільшало неповнолітніх із тяжким перебігом COVID-19.

Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Якщо дорослі ліжкі загалом по країні завантажені трохи більше, ніж на 30%, то дитячі в деяких регіонах – на 70-80%, на жаль.

Нині в лікарні з коронавірусом потрапляють діти різного віку – навіть новонароджені.

В Україні ж наразі схвалена вакцинація лише для підлітків, старших від 12 років.

Відтак, у МОЗ допускають можливість схвалення антиковідної вакцинації для дітей від 5 років.

Питання розглядатимуть десь у квітні.

Нові електронні сертифікати

Поговоримо про бустерну дозу вакцинації.

З 1 лютого всі щеплені втретє зможуть отримати новий електронний сертифікат!

Для цього достатньо надіслати відповідний запит на порталі чи в застосунку Дія.

Зробити це можна в перший же день ревакцинації, а документ буде дійсним упродовж 270 днів.

Нагадаємо, усім, хто отримає бустер, президент Зеленський планує додатково виплатити по 500 гривень.

Медики, у свою чергу, наголошують – головне у вакцинації не отримання бонусів, а захист здоров’я та життя.

За словами голови держави, програма єПідтримка стане ширшою.

Відтак, люди віком від 60 років зможуть витратити грошову допомогу на ліки.

До речі, з 7 лютого тисячу за два щеплення зможуть отримати й українці, старші ха 14 років.

Витратити їх можна на освітні послуги, позашкільні гуртки, перебування в дитячому таборі, спортивні товари, канцтовари та шкільне приладдя.

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Детальніше дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого чекати від коронавірусу.

Фото: Pexels

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