Омікрон 2.0: чим небезпечний цей мутант і як уберегтися від нього?

Темпи захворюваності на коронавірус в Україні б’ють усі антирекорди!

Та що ще страшніше – це, імовірно, ще не межа.

Надзаразний штам Омікрон іще не став панівним в Україні.

Натомість цей варіант може спричинити пік захворюваності вже в середині лютого за прогнозами МОЗ.

Що ж іще викине коронавірус і як він нього вберегтися? Зараз розкажемо!

Це не новий штам, а так званий субваріант.

Річ у тім, що Дельта й Омікрон, які мають спільного предка – “материнський” штам з Уханя, можуть розгалужуватися на підвиди.

Так, оригінальний Омікрон має зі своїм “побратимом” близько 30 схожих мутацій.

Дослідженням нової версії наднебезпечного штаму активно займаються науковці з Копенгагенського університету в Данії, адже в цій країні аналог уже став домінувати.

Окрім того, він легше “липне” до контактних осіб.

Тобто, якщо хтось з ваших співмешканців підхопив Омікрон 2.0, ви з імовірністю майже 40% захворієте протягом 7 днів.

Слід зазначити, що ці результати дослідження данських вчених ще потребують перевірки й схвалення авторитетними науковими інституціями.

Експерти Київської школи економіки заспокоюють: за нинішньої хвилі частота госпіталізації пацієнтів з ковід зменшилась у 2-3 рази, а смертність – у чотири у порівнянні з попередніми спалахами, які спричинила Дельта.

Утім, радіти зарано. Через Омікрон збільшилася кількість хворих на коронавірус дітей.

Якщо раніше вони хворіли майже безсимптомно, то тепер побільшало неповнолітніх із тяжким перебігом COVID-19.

Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Нині в лікарні з коронавірусом потрапляють діти різного віку – навіть новонароджені.

В Україні ж наразі схвалена вакцинація лише для підлітків, старших від 12 років.

Відтак, у МОЗ допускають можливість схвалення антиковідної вакцинації для дітей від 5 років.

Питання розглядатимуть десь у квітні.

Поговоримо про бустерну дозу вакцинації.

Для цього достатньо надіслати відповідний запит на порталі чи в застосунку Дія.

Зробити це можна в перший же день ревакцинації, а документ буде дійсним упродовж 270 днів.

Нагадаємо, усім, хто отримає бустер, президент Зеленський планує додатково виплатити по 500 гривень.

За словами голови держави, програма єПідтримка стане ширшою.

Відтак, люди віком від 60 років зможуть витратити грошову допомогу на ліки.

До речі, з 7 лютого тисячу за два щеплення зможуть отримати й українці, старші ха 14 років.

Витратити їх можна на освітні послуги, позашкільні гуртки, перебування в дитячому таборі, спортивні товари, канцтовари та шкільне приладдя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого чекати від коронавірусу.

