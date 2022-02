Віктор Ляшко нові вимоги до сертифікатів, заробіток на пандемії та медичну реформу – ексклюзивне інтерв’ю 33 за 3

“5-6 балів із 10” — так Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко оцінив ефективність діяльності МОЗ у боротьбі з коронавірусом сьогодні.

В ексклюзивному інтерв’ю Олександрі Кучеренко лікар відверто відповів на 33 питання про діяльність МОЗ та свої управлінські здібності.

Віктор Ляшко розповів, що найбільшим своїм досягненням за час роботи міністром уважає налагодження процесу вакцинації від коронавірусу.

А от на питання про те, чому зменшили термін дії сертифікатів вакцинації до 9 місяців, міністр відповів так:

За його словами, після того, як 9-місячний період сплине, вакцинація може набути сезонного характеру, як це відбувається зі щепленнями від грипу.

На думку очільника МОЗ, спад захворюваності на коронавірус очікується на початку весни.

Він також розповів, що з приходом Омікрону пандемія близиться до свого завершення.

На запитання про те, хто заробляє на пандемії, Ляшко дав таку відповідь:

Проте очільник МОЗ наголосив на тому, що інвестиція у вакцину зберігає набагато більше коштів, коли ми запобігаємо хворобі.

Головними мінусами медичної реформи міністр уважає те, що:

Ляшко також висловив свою думку щодо масового виїзду лікарів закордон. На його думку, щоб зупинити цей процес, потрібна мотивація для фахівців, престижність праці й матеріально-технічне забезпечення.

Яку країну Ляшко вважає прикладом системи охорони здоров’я?

Де лікуються члени його родини?

Скільки грошей міністру потрібно на місяць?

Про це і не тільки дивіться в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3”.

Фото: Віктор Ляшко

