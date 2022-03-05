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ICTV Ранок 05.03.2022 15:40
05.03.2022 15:40
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Діти й війна: як вберегти дитячу психіку

Діти й війна: як вберегти дитячу психіку

Як зберегти дитячу психіку від травматичних подій під час війни.

Через воєнні дії на території України, люди втрачають оселі та змушені покидати домівки в пошуках безпечного укриття.

Цей складний період відбився на житті всіх українцях, особливо на дітях.

Енурез, нервові тіки, заїкання, депресії та тривожні різні стани – усе це наслідки жахливої трагедії. Тому батьки повинні докласти максимальних зусиль для того, щоб мінімізувати дитячий страх.

Психолог-практик Елена Архіпова розповіла на своїй сторінці в Instagram, як захистити дитячу психіку від руйнівного впливу війни.

Як вберегти дитячу психіку під час війни

Не дивиться при дітях новини

Маленькі діти, як губки, все поглинають в себе.

Тому, якщо вашій дитині до 10 років, краще прибирати їх від телевізора чи пристрою з якого переглядаєте новини.

Кадри війни – це глибоке потрясіння.

Навіть, якщо вам здається, що дитина грає та не звертає ні на що уваги, то вона все одно все чує і це на неї дуже сильно впливає.

Тому кращим рішенням буде слухати новини у навушниках, якщо є така можливість. Або ж читайте їх наодинці, щоб діти не бачили ці картинки.

Не обговорюйте негативні новини поряд зі своїми дітьми

Якщо ваша дитина постійно поруч з вами – це може бути складно.

До того ж, можливо, вам хочеться розповісти щось і поділитись тим, що у вас відбувається чи дізнатись як справи у ваших рідних.

Але коли дитина дивиться на маму в істериці, яка не може взяти себе в руки та розповідає про те, як все жахливо, то для дитячої психіки це просто катастрофа.

Тобто у неї немає на чому будувати базу впевненості.

Тому батьки зобов’язані тримати себе в руках та контролювати емоції.

Хоча б при дитині не обговорювати жахливі ситуації.

Для цього можна скористатись повідомленнями.

руки фото

Створюйте ігрові моменти для своїх дітей

Діти дуже добре залучаються до ігор, навіть за умови, що йде сирена і вам потрібно бігти в бомбосховище.

Ви можете говорити дітям про те, що давай зіграємо в гру хто з вас швидше туди добіжить, хто швидше збереться.

Знову ж таки, це складно. Але ніхто не говорить, що буде легко.

Ми просто намагаємось врятувати дитячу психіку.

Коли прямуєте до бомбосховища, то візьміть іграшку.

Краще ту, з якою малюк найчастіше грається, це заспокоюватиме.

Створіть з нею якусь ігрову ситуацію. Для того, щоб вона увійшла в цю гру і їй було менш болісно сприймати все те, що відбувається навколо.

Також по темі: Рятівна небайдужість: як допомогти мирному населенню Києва Психолог безкоштовно: як отримати онлайн-консультацію? Додаток, що може врятувати життя: як встановити програму "Повітряна тривога" https://vikna.tv/dlia-tebe/batkivstvo/yak-zahystyty-dytyachu-psyhiku-vid-travmatychnyh-podij-poyasnyuye-psyholog/

Спробуйте зайняти мозок дитини чимось продуктивним

Діти не повинні готуватись до смерті, вони мають готуватись до життя.

Тож в укритті можна читати з дитиною книгу, розповідати їй добрі казки, говорити про приємне чи слухати аудіокнигу. Можливо дитина любить щось малювати, або вчіть англійську мову.

Але робіть все в ігровій формі та не підвищуйте голос, якщо дитина починає капризувати.

Це її налякає.

Якщо раптом запитують вас: “Мама, ми всі помремо?”, ви маєте розуміти, що це у дитини глибинний страх. Вам необхідно сказати їм, що ні, ми будемо жити.

У нас все буде добре. У нас буде прекрасне майбутнє. Намалюйте дитині це майбутнє і готуйтесь разом з нею до го, що все буде добре.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як заспокоїтись під час бойових дій.

Фото: Рexels

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Теги: війна, дитина, психологія
05.03.2022 15:40
Джерело: Вікна Новини



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