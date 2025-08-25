Зачіски для школярок на 1 вересня — добірка.
Навчальний рік розпочнеться вже зовсім скоро.
На свято 1 вересня школярки мріють мати стильний образ.
І якщо шкільна форма не завжди може продемонструвати усю індивідуальність дівчинки, то цю потребу легко компенсує зачіска.
Добірка зачісок на 1 вересня для школярок
Колоски
Незвичайні комбінації колосків можуть стати як основою, так і доповненням до зачіски.
Їх можна поєднувати із хвостиком, пучком.
Плетіння має гарний вигляд і на просто розпущеному волоссі.
Стильна простота
Така зачіска личитиме школяркам-підліткам.
Потрібно зав’язати хвостик і лишити легеньке пасмо волосся збоку.
Запорука успіху образу — яскравий аксесуар.
Традиційні локони
Невагомі локони — ідеальне рішення для юних володарок довгого волосся.
Вони не лише підкреслять дитячість, а й пасуватимуть до суконь і сарафанів.
Оригінальні заколки нададуть зачісці особливої чарівності.Також по темі: Зачіски на кожен день, які можна зробити самостійно (Фото) Елегантна простота. Стильні зачіски на довге волосся, які легко повторити У дитсадок і школу як на свято: зачіски для справжніх принцес
Для того, щоб зробити локони з допомогою плойки розділіть вимиту і висушену шевелюру на три зони.
Дві скроневі і потиличну. Накручуйте локон на плойку, починаючи з кінчиків.
Робіть завивку в різних напрямках. Наприкінці розділіть локони пальцями.
Це надасть їм легкої недбалості. За бажанням закріпіть результат лаком.
Пам’ятайте: перед тим, як користуватися плойкою обов’язково наносьте термозахист.
Афрокучері
Виграшний варіант для того, щоб дівчинка відчула себе справжньою зіркою.
Однозначний “плюс” такої зачіски — те, що її можна зробити без плойки і не псувати дитяче волосся високими температурами.
Афрокучері можна накрутити на звичайні трубочки для коктейлів.
Впорається із задачею і звичайне плетіння.
Для цього розділіть волосся на горизонтальні зони. Починайте плести з нижнього шару.
Берітт тонкі пасма до 5 мм і заплітайте в тугу косу стандартним методом.
Загніть кінчик і зафіксуйте його резинкою.
Після того, як усе волосся буде заплетене, прогрійте його феном і лягайте спати.
Вранці акуратно розплетіть коси.
Нагадаємо, раніше ми писали про модні образи для шкільного дрескоду.
Фото: Unsplash