ICTV Ранок 25.08.2025 16:30
25.08.2025 16:30
Зачіски для школярок на 1 вересня — добірка. 

Навчальний рік розпочнеться вже зовсім скоро.

На свято 1 вересня школярки мріють мати стильний образ.

І якщо шкільна форма не завжди може продемонструвати усю індивідуальність дівчинки, то цю потребу легко компенсує зачіска.

Добірка зачісок на 1 вересня для школярок

Колоски

Незвичайні комбінації колосків можуть стати як основою, так і доповненням до зачіски.

Їх можна поєднувати із хвостиком, пучком.

Плетіння має гарний вигляд і на просто розпущеному волоссі.

Стильна простота

Така зачіска личитиме школяркам-підліткам.

Потрібно зав’язати хвостик і лишити легеньке пасмо волосся збоку.

Запорука успіху образу — яскравий аксесуар.

Традиційні локони

Невагомі локони — ідеальне рішення для юних володарок довгого волосся.

Вони не лише підкреслять дитячість, а й пасуватимуть до суконь і сарафанів.

Оригінальні заколки нададуть зачісці особливої чарівності.

Для того, щоб зробити локони з допомогою плойки розділіть вимиту і висушену шевелюру на три зони.

Дві скроневі і потиличну. Накручуйте локон на плойку, починаючи з кінчиків.

Робіть завивку в різних напрямках. Наприкінці розділіть локони пальцями.

Це надасть їм легкої недбалості. За бажанням закріпіть результат лаком.

Пам’ятайте: перед тим, як користуватися плойкою обов’язково наносьте термозахист.

Афрокучері

Виграшний варіант для того, щоб дівчинка відчула себе справжньою зіркою.

Однозначний “плюс” такої зачіски — те, що її можна зробити без плойки і не псувати дитяче волосся високими температурами.

Афрокучері можна накрутити на звичайні трубочки для коктейлів.

Впорається із задачею і звичайне плетіння.

Для цього розділіть волосся на горизонтальні зони. Починайте плести з нижнього шару.

Берітт тонкі пасма до 5 мм і заплітайте в тугу косу стандартним методом.

Загніть кінчик і зафіксуйте його резинкою.

Після того, як усе волосся буде заплетене, прогрійте його феном і лягайте спати.

Вранці акуратно розплетіть коси.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні образи для шкільного дрескоду.

Фото: Unsplash

Теги: зачіски, мода, модні тренди, модні тренди осені, стиль
