Корисний перекус — що їсти, аби не зіпсувати своє здоров’я.

Печиво, випічка і чіпси, якими найчастіше перекушують в офісі, не приносять нашому організму нічого корисного.

А недоотримані поживні речовини зазвичай виливаються в ситну вечерю, зайві кілограми та ожиріння.

Тож як вибрати з усього різноманіття продуктів і страв найкорисніші перекуси?

Варіанти корисних перекусів

Ягоди і фрукти

Ягоди темного кольору позитивно впливають на зір (на замітку всім, хто багато часу проводить за комп’ютером), поліпшують стан і колір шкіри.

Банани підійдуть тим, хто займається напруженою розумовою діяльністю, а апельсини і ківі – тим, хто хоче підбадьоритися і відчути свіжість.

Скибочки яблук у поєднанні з хорошою горіховою пастою (без консервантів і цукру) вгамують голод і додадуть сил.

Овочі

Більш дієтичний, але не менш ситний перекус.

Особливо в поєднанні з горіховою пастою (звичайно ж, без цукру) або хумусом.

Ідеально для цього підійдуть палички з моркви і селери.

Горіхи або насіння

Такий перекус підійде тим, кому потрібно швидко відновити баланс енергії в організмі.

Завдяки вмісту в них рослинного жиру, горіхи стимулюють і живлять мозок, підтримуючи його під час вирішення складних завдань.

Але потрібно бути обережним та не переїдати.

Сухофрукти

За відсутності свіжих ягід, овочів і фруктів, на допомогу прийдуть сухофрукти.

Їх завжди зручно взяти з собою на роботу або в дорогу, а завдяки солодкому смаку вони здатні замінити ласунам шкідливі цукерки і булочки.

Головне правило – помірність і натуральність.

Гіркий шоколад

Невеликий шматочок гіркого натурального шоколаду – ще один спосіб швидкої та смачної підзарядки.

Правила тут такі: ніякого цукру, і чим більший відсоток какао в складі, тим краще.

Отож, радимо вам брати з собою не булочки та чипси, а щось із нашого корисного списку!

Головне фото: Pexels