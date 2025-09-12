Корисний перекус — що їсти, аби не зіпсувати своє здоров’я.
Печиво, випічка і чіпси, якими найчастіше перекушують в офісі, не приносять нашому організму нічого корисного.
А недоотримані поживні речовини зазвичай виливаються в ситну вечерю, зайві кілограми та ожиріння.
Тож як вибрати з усього різноманіття продуктів і страв найкорисніші перекуси?
Варіанти корисних перекусів
Ягоди і фрукти
Ягоди темного кольору позитивно впливають на зір (на замітку всім, хто багато часу проводить за комп’ютером), поліпшують стан і колір шкіри.
Банани підійдуть тим, хто займається напруженою розумовою діяльністю, а апельсини і ківі – тим, хто хоче підбадьоритися і відчути свіжість.
Скибочки яблук у поєднанні з хорошою горіховою пастою (без консервантів і цукру) вгамують голод і додадуть сил.
Овочі
Більш дієтичний, але не менш ситний перекус.
Особливо в поєднанні з горіховою пастою (звичайно ж, без цукру) або хумусом.
Ідеально для цього підійдуть палички з моркви і селери.
Горіхи або насіння
Такий перекус підійде тим, кому потрібно швидко відновити баланс енергії в організмі.
Завдяки вмісту в них рослинного жиру, горіхи стимулюють і живлять мозок, підтримуючи його під час вирішення складних завдань.
Але потрібно бути обережним та не переїдати.
Сухофрукти
За відсутності свіжих ягід, овочів і фруктів, на допомогу прийдуть сухофрукти.
Їх завжди зручно взяти з собою на роботу або в дорогу, а завдяки солодкому смаку вони здатні замінити ласунам шкідливі цукерки і булочки.
Головне правило – помірність і натуральність.
Гіркий шоколад
Невеликий шматочок гіркого натурального шоколаду – ще один спосіб швидкої та смачної підзарядки.
Правила тут такі: ніякого цукру, і чим більший відсоток какао в складі, тим краще.
Отож, радимо вам брати з собою не булочки та чипси, а щось із нашого корисного списку!
Головне фото: Pexels