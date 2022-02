Як відрізнити Дельту від Омікрону: 3 способи

Період припинення вогню на коронавірусному фронті нарешті настав!

Саме так директор європейського відділення ВООЗ Ганс Клюге охарактеризував покращення епідеміологічної ситуації в Європі.

На його думку, високі темпи вакцинації від коронавірусу, завершення зими, а також менша агресивність Омікрону в порівнянні з його “побратимами” дають надію на ймовірне закінчення пандемії на європейському континенті найближчим часом.

Попри зростання загальної захворюваності, у жодній країні ЄС не зафіксували підвищення кількості пацієнтів, що потребують термінової госпіталізації.

Однак не варто остаточно розслаблятися.

Науковці з Пельсинванського університету не поспішають радіти.

Вони бояться появи нового варіанту SARSCOV-2.

Річ у тім, що дослідники вирішили протестувати білохвостих оленів на коронавірус і виявили, що 15 % цих тварин мають антитіла до інфекції.

Це означає, що вони можуть бути носіями коронавірусу, зокрема Омікрону.

Циркуляція хвороби в популяції тварин підвищує ризик його повернення до людей.

Та й сам Омікрон нікуди поки не подівся й активно шириться Україною.

Як відрізнити Омікрон від Дельти?

Омікрон-2 дійсно небезпечніший за старшого брата?

Як отримати лікарняний із симптомами коронавірусу, не виходячи з дому?

Детальніше дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

