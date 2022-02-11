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Video: Як відрізнити Дельту від Омікрону: 3 способи

Період припинення вогню на коронавірусному фронті нарешті настав! Саме так директор європейського відділення ВООЗ Ганс Клюге охарактеризував покращення епідеміологічної ситуації в Європі. На його думку, високі темпи вакцинації від коронавірусу, завершення зими, а також менша агресивність Омікрону в порівнянні з його "побратимами" дають надію на ймовірне закінчення пандемії на європейському континенті найближчим часом. Попри зростання загальної захворюваності, у жодній країні ЄС не зафіксували підвищення кількості пацієнтів, що потребують термінової госпіталізації. Однак не варто остаточно розслаблятися. Науковці з Пельсинванського університету не поспішають радіти. Вони бояться появи нового варіанту SARSCOV-2. Річ у тім, що дослідники вирішили протестувати білохвостих оленів на коронавірус і виявили, що 15 % цих тварин мають антитіла до інфекції. Це означає, що вони можуть бути носіями коронавірусу, зокрема Омікрону. Циркуляція хвороби в популяції тварин підвищує ризик його повернення до людей. [read_more_news] Та й сам Омікрон нікуди поки не подівся й активно шириться Україною. Як відрізнити Омікрон від Дельти? Омікрон-2 дійсно небезпечніший за старшого брата? Як отримати лікарняний із симптомами коронавірусу, не виходячи з дому? Детальніше дивіться в сюжеті Альони Нестеренко. Нагадаємо, раніше ми розповідали про Омікрон 2.0 Фото: Pexels

Як відрізнити Дельту від Омікрону: 3 способи
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Період припинення вогню на коронавірусному фронті нарешті настав!

Саме так директор європейського відділення ВООЗ Ганс Клюге охарактеризував покращення епідеміологічної ситуації в Європі.

На його думку, високі темпи вакцинації від коронавірусу, завершення зими, а також менша агресивність Омікрону в порівнянні з його “побратимами” дають надію на ймовірне закінчення пандемії на європейському континенті найближчим часом.

Попри зростання загальної захворюваності, у жодній країні ЄС не зафіксували підвищення кількості пацієнтів, що потребують термінової госпіталізації.

Однак не варто остаточно розслаблятися.

Науковці з Пельсинванського університету не поспішають радіти.

Вони бояться появи нового варіанту SARSCOV-2.

Річ у тім, що дослідники вирішили протестувати білохвостих оленів на коронавірус і виявили, що 15 % цих тварин мають антитіла до інфекції.

Це означає, що вони можуть бути носіями коронавірусу, зокрема Омікрону.

Циркуляція хвороби в популяції тварин підвищує ризик його повернення до людей.

Також по темі: Омікрон покладе кінець пандемії. Чого чекати далі від коронавірусу? Коли, як і навіщо робити “бустер” від коронавірусу? Убивчий Омікрон та нова хвиля коронавірусу. На що чекати українцям найближчим часом

Та й сам Омікрон нікуди поки не подівся й активно шириться Україною.

Як відрізнити Омікрон від Дельти?

Омікрон-2 дійсно небезпечніший за старшого брата?

Як отримати лікарняний із симптомами коронавірусу, не виходячи з дому?

Детальніше дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Омікрон 2.0

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Як відрізнити Дельту від Омікрону: 3 способи / 11.02.2022 11:29
11.02.2022 11:29

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