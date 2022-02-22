Ліки проти коронавірусу «Молнупіравір»: що важливо знати про нові таблетки

МОЗ України схвалило використання препарату “Молнупіравір” для лікування COVID-19.
Противірусний препарат під назвою “Молнупіравір” від американської фармацевтичної компанії Merck виявився ефективнішим проти коронавірусу, ніж вважали спочатку!
Дослідження ліків проти коронавірусу
У новому дослідженні індійських вчених йдеться:
— Пігулки знижують ризик госпіталізації з коронавірусом на цілих 65%!
А не 30% — як встановлювали американські дослідники минулого року.
Різницю результатів фахівці пов’язують з тим, що в перших випробуваннях препарату його дію аналізували саме на пацієнтах, які мають високий ризик розвитку ускладнень у разі інфікування коронавірусом.
Це літні люди з супутніми патологіями та ослабленою імунною системою.
Індійське ж дослідження не обмежувалося виключно цими категоріями.
Лікарський засіб заважає інфекції розмножуватися в організмі людини шляхом “внесення помилок” у генетичний код COVID-19.
До речі, Україна отримала вже кілька партій “Молнупіравіру”.
Увага! Препарат не продається в аптеках.
Його можуть призначити виключно сімейні лікарі і саме групам ризику.
Тож, не займайтеся самолікуванням і уникайте підробок.Також по темі: Біочіпи, ускладнення та нові вакцини: новини на коронавірусному фронті Коли, як і навіщо робити “бустер” від коронавірусу? Вакцина від астми і ліки від раку. У медицині – нові революційні відкриття
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