Ліки проти коронавірусу «Молнупіравір»: що важливо знати про нові таблетки

МОЗ України схвалило використання препарату “Молнупіравір” для лікування COVID-19.

Противірусний препарат під назвою “Молнупіравір” від американської фармацевтичної компанії Merck виявився ефективнішим проти коронавірусу, ніж вважали спочатку!

У новому дослідженні індійських вчених йдеться:

А не 30% — як встановлювали американські дослідники минулого року.

Різницю результатів фахівці пов’язують з тим, що в перших випробуваннях препарату його дію аналізували саме на пацієнтах, які мають високий ризик розвитку ускладнень у разі інфікування коронавірусом.

Це літні люди з супутніми патологіями та ослабленою імунною системою.

Лікарський засіб заважає інфекції розмножуватися в організмі людини шляхом “внесення помилок” у генетичний код COVID-19.

До речі, Україна отримала вже кілька партій “Молнупіравіру”.

Увага! Препарат не продається в аптеках.

Його можуть призначити виключно сімейні лікарі і саме групам ризику.

Тож, не займайтеся самолікуванням і уникайте підробок.

Чого чекати українцям у зв’язку з появою “Омікрона 2.0”?

Чим небезпечний новий штам і чим саме відрізняється від попередніх?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Фото: Рexels

