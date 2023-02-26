Дозвіл на зброю в Україні: хто може придбати і що для цього потрібно

Як в Україні отримати дозвіл на зброю.
Українці скуповують зброю та патрони.
У ТікТок набирає обертів новий тренд: українці показують свої дозволи на зброю та запевняють, що нікуди не тікатимуть у випадку початку війни.
Такого ажіотажу не було з 2014 року, зазначають фахівці.
Але, як відомо, просто так прийти у збройовий магазин неможливо.
Потрібно отримати дозвіл на купівлю зброї від Національної поліції.Також по темі: Кім Чен Ин загрожує світові гіперзвуковою зброєю! Чи буде Третя світова? Кремлівське "іхтамнєт" спростовано! Як Росія постачає зброю на Донбас? Як війна змінила українську армію? Еволюція оборонки та очікування до нового міністра Резнікова
Як його оформити?
Скільки це коштуватиме?
Детальніше про це дивіться в сюжеті Ксенії Богуславської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, яку зброю мають українські військові.
Фото: Рexels