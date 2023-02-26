Дозвіл на зброю в Україні: хто може придбати і що для цього потрібно

Як в Україні отримати дозвіл на зброю.

Українці скуповують зброю та патрони.

У ТікТок набирає обертів новий тренд: українці показують свої дозволи на зброю та запевняють, що нікуди не тікатимуть у випадку початку війни.

Такого ажіотажу не було з 2014 року, зазначають фахівці.

Але, як відомо, просто так прийти у збройовий магазин неможливо.

Потрібно отримати дозвіл на купівлю зброї від Національної поліції.

Як його оформити?

Скільки це коштуватиме?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, яку зброю мають українські військові.

Фото: Рexels