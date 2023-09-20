Гайді Клум — секрети краси та молодості супермоделі.

У багатьох складається враження, що 48-річна німецька модель, акторка й телеведуча Гайді Клум узагалі не старіє.

Воно й не дивно, адже на її обличчі немає жодної зморшки, а тіло виглядає так, що деякі 20-річні дівчата позаздрять!

Як же зірці вдалося зберегти свою неймовірну красу природними способами?

Ранок у Великому Місті зараз розповість!

Секрети краси Гайді Клум

Спорт, спорт і ще раз спорт!

Ідеальна фігура — візитівка Клум.

Для багатьох зірка стала справжнім прикладом незламного спортивного духу, який не згасає ніколи.

— Насправді, я просто уявляю, що сезон бікіні триває протягом усього року, — зізналася в одному з інтерв’ю Гайді.

Супермодель тренується щонайменше три рази на тиждень.

Красуня намагається працювати над собою щоразу, коли має вільну хвилинку.

Серед її улюблених видів тренувань біг на природі, стрибки на батуті, плавання й розтяжка, а також запальні танці.

Отож, на прикладі Гайді можеш переконатися, що генетика не завжди диктує свої правила!

Раціон

На перший погляд, може здатися, що Клум сидить на жорстких дієтах і в усьому собі відмовляє.

На щастя, це зовсім не так. Зірка дійсно намагається їсти якомога більше овочів та фруктів, що складають основну частину її харчування.

Проте головним своїм секретом вона вважає відмову від обмежень у смачненькому.

Так, іноді Гайді навіть балує себе чимось солоденьким, проте вітаміни від фруктів і ягід, а також тренування роблять свою справу.

Їжа має бути не тільки корисною й низькокалорійною, а й смачною.

Блондинки не з чуток знають, як важко досягти ідеального стану волосся після фарбування.

Сама Гайді від природи має темні кучері, тож більшу частину свого життя вона освітлює пасма.

Світле волосся потребує особливого догляду.

Клум користується спеціальними захисними шампунями й живильними масками на основі олій.

Корені вона підфарбовує не частіше, ніж раз на чотири тижні, щоб не перепалити хімічними елементами волосся.

Як бачиш, іноді й блондинки мають неймовірну шевелюру.

Головне — це правильне відновлення.

Легкий макіяж

У повсякденному житті модель не використовує тональний крем, що створює ефект маски на обличчі.

Гайді надає перевагу легким текстурам і натуральності.

Її улюблений мейкап — ВВ-крем, трішки туші для вій, тіні, щоб підкреслити нижні повіки, і бальзам для губ, що робить їх пухкими та зволоженими.

Обожнює модель і бронзер, який наносить під вилицями, щоб створити ефект здорової та засмаглої шкіри.

Щільні текстури забиваються в пори й підкреслюють усі недоліки, тож Клум їх уникає.

До речі, ще один бьюті-секрет телеведучої — накладні вії, без яких раніше не обходився жодний її вихід у світ.

Вода — усьому голова

Водний баланс надзвичайно важливий для нашого здоров’я.

Рідина допомагає виводити всі зайві токсини й насичує наші клітини.

Гайді Клум випиває щонайменше 2 літри чистої води на добу.

Завдяки цьому її шкіра сяє, а тіло наповнене силою.

Вода також допомагає її відновлювати сили під час постійних тренувань.

Отож, якщо хочеш мати вигляд, як німецька супермодель, пляшечка з рідиною має стати твоїм вірним супутником.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Ольги Куриленко.

Фото: heidiklum

Олександра Лоскот