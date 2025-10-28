Цього тижня телеканал ICTV2 покаже культову франшизу «Назад у майбутнє». Події розгортаються у вигаданому американському містечку Хілл-Веллі в Каліфорнії. Пропонуємо вам дізнатися більше подробиць про відомі локації стрічки.

Дивіться 3 частини з вівторка по четвер о 21:50 на в ефірі ICTV2.

Каліфорнія, Puente Hills Mall

Перша локація, з якої починаються пригоди Марті Макфлая – паркінг біля торговельного центру.

Саме на ньому зустрілися головні герої, аби вчений Док Браун презентував свою роботу життя – машину часу DeLorean.

На паркінгу і провели перший експеримент: розігнали автівку на 88 миль і надіслали песика Енштейна на хвилину в майбутнє.

Власне, знаковий торговельний центр відкрили ще у 1974 році, він змінювався під час ремонтів, але славнозвісна стоянка залишилася майже неушкодженою.

Навіть ліхтарі досі стоять на своїх місцях.

До речі, до річниці першого фільму торговий центр встановив на своїй стоянці копію DeLorean і вантажівку Дока Брауна.

Каліфорнія, парк Рейлтаун

Наступна зупинка – державний історичний парк Рейлтаун.

Саме там Док і Марті розганяють DeLorean за допомогою паротяга, щоб повернутися у свій час.

Ця сцена була небезпечною, адже ніхто не давав гарантію, що потяг не зсуне з рейок машину часу з Марті за кермом.

Тому знімали навпаки – потяг тягнув за собою машину, а у монтажі зробили перемотку.

Парк і досі існує, на території є підприємства з ремонту та обслуговування паротягів, а також залізничний сувенірний магазин.

Хоч і кілька разів Рейлтауну загрожувало закриття через втрату пасажирських перевезень і скорочення вантажних, але компанія знайшла вихід і протягом десятиліть забезпечувала Голлівуду локації для фільмування.

Каліфорнія, Гамбл Хаус

А пам’ятаєте дивовижний триповерховий будинок Дока Брауна у 1955 році?

Так от, це Gamble House 1908 року.

Будинок знаходиться в Пасадені й уважається однією з найбільших архітектурних пам’яток на західному узбережжі.

Кожен елемент інтер’єру будинку розробляли на замовлення, і все залишається неушкодженим донині.

Сьогодні будинком управляє школа архітектури університету Південної Каліфорнії й функціонує будівля, як музей.

Квитки на екскурсію доступні онлайн.

У якому взутті не можна заходити до Гамбл Хаусу?

Скільки ще фільмів зняли в парку Рейлтаун?

Детальніше дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де знімалися культові фільми Тарантіно.

Фото: IMDb