“10 з 10”, — таку Артем Пивоваров оцінив себе як співак.
Про це український співак розповів в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3 програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання Олександри Кучеренко про те, скільки років знадобилось виконавцю, щоб почати заробляти музикою, Артем відповів:
— Приблизно 3 роки.
В цей час музикант отримував гроші за те, що писав пісні для інших артистів.
Ведуча поцікавилась, скільки коштувала найдорожча пісня, що автор продав, на що Пивоваров відповів:
— П’ятнадцять тисяч доларів. Це, поки, найбільша сума.
Виконавиць вважає, що головні відмінності українського шоубізнесу полягають у:
— Стиль виконання, подача. Вони дуже аутентичні. Одразу можна ідентифікувати, що це український артист.
Український співак розповів також і про найдивніший подарунок від фанатів.
— Це був кіт. Я віддав його сусідці.
Музикант зізнався, що у 2022 році поставив собі за мету бути більш наполегливим.Також по темі: Слава Камінська про пластичні операції, розпад "НеАнгелів" та подарунки від чоловіків. Ексклюзив | 33 за 3 Сергій Жадан про творчість, Зеленського і жінок: ексклюзивне інтерв'ю | 33 за 3 ONUKA про Євробачення, гонорари та роботу з чоловіком – ІНТЕРВ’Ю | 33 ЗА 3
Який гонорар був за перший концерт?
Яким лікарем міг би стати?
Чи ображається артист, якщо його не впізнають?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше у рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дала Аліна Паш.
Фото: pivovarovmusic