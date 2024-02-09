Ціна Біткоїна: виросте чи впаде у 2024-му?

Ще 10 років тому на Біткоїн ціна була більш доступною для входу на ринок, ніж зараз. Ті, хто тоді вклався в цю криптовалюту і зберіг свої монети, не знаючи, чого очікувати у майбутньому, зараз можуть розраховувати на пристойний куш. У той період не було чітких прогнозів щодо котирувань.

Але сьогодні ситуація кардинально змінилася. Будь-якої миті можна ознайомитися з інформацією, скільки коштує Біткоін, які у нього перспективи, як краще з ним працювати. За ці роки криптовалюта пройшла величезний шлях розвитку.

При цьому оцінка графіка Bitcoin вказує на циклічність, що дає можливість дізнатись, як кожна подія відбивається на вартості BTC. На підставі цих даних можна зрозуміти, що чекає курс Біткоїна в доларах у 2024-му.

Що стане запуском для бичачого ринку Біткоїна?

Минулий рік для Bitcoin почався з позначки в $16 500, а закінчився на рівні в $42 300. Якщо оцінювати 2023-й загалом, то для BTC він став одним з найприбутковіших, оскільки було досягнуто зростання в 160%. Тим самим за показником доходності Біткоїн обігнав NASDAQ, SP500 і навіть золото.

Вже з 22 червня минулого року ціна Біткоіна вказала на початок нового бичачого ринку, що підтверджують аналітики з Matrixport. Проте впевнено говорити про межі нового циклу поки що зарано. Але вже зараз можна виділити кілька джерел зростання. Ціна Біткоїна в доларах та іншій валюті зросте з кількох причин, головними з яких визнано такі:

Запуск Bitcoin-ETF.

Халвінг, який запланований на березень-квітень.

Саме халвінг став тим чинником, який провокує експертів заявляти про швидке зростання крипти.

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Зміна курсу Біткоїна до долара після запуску спотових ETF на BTC

Осінь 2023-го пройшла за обговоренням теми та новин, у яких фігурував запуск спотових ETF на Біткоїн. Це фонди від традиційних фінансових компаній, завдяки яким можна опосередковано оволодіти BTC. Теоретичні міркування спрямовані на те, що запуск подібних фондів може спровокувати надходження нового капіталу в криптоіндустрію.

Тим самим з’явиться можливість вкладатися в нього людям та компаніям, які звикли до традиційних активів. Як результат – 1 Біткойн в доларах коштуватиме набагато більше.

Standard Chartered припускають, що від ETF на Bitcoin вдасться отримати до $100 млрд цього року. Інші експерти вважають схвалення фондів переломним моментом у криптосфері. Кілька місяців пішло на те, щоб SEC США та 11 компаній розробили запуск ETF, що може позначитися безпосередньо на ціні Біткоїна. 10 січня 2024 року регулятор схвалив усі 11 заявок, і ETF на BTC вийшов на ринок офіційно.

Через 3 дні обсяг торгів фондами сягнув позначки в $10 млрд. Цей показник у 21 раз перевищує сукупний обсяг 500 ETF, які запустили за 2023 рік ($450 млн).

Вивчаючи, скільки стоїть Біткоін і як зміниться його вартість у майбутньому, важливо відзначити і думку інших експертів, які вважають, що ETF може зашкодити Bitcoin та його децентралізації. Але зараз цей інструмент став одним з основних джерел підвищення курсу крипти, який виллється в довгострокову перспективу.