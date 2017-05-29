Ранок у Великому Місті ICTV дивитись онлайн

Ранок у Великому Місті Ранок у великому місті – єдина в Україні інформаційно-аналітична щоденна ранкова програма, яка пояснює найскладніші речі просто, доступно і з гумором! Ранок у великому місті відкриває очі! У буквальному сенсі. Щоранку команда наших професійних журналістів, редакторів, режисерів, продюсерів і, звісно, ваших улюблених ведучих – Юлія Зорій, Павло Казарін та Сергій Лиховида - проливає світло на найрізноманітніші теми – від політики, економіки, новітніх технологій, культури до гучних скандалів з життя українських та світових зірок.