Що подивитись влітку: добірка фільмів із літнім настроєм

Які фільми подивитися влітку? Звісно ж, романтичні, сповнені незабутніми подорожами, неймовірними пригодами та літнім настроєм.
Ранок у Великому Місті зібрав добірку найкращих фільмів, які варто подивитися цього літа.
Фільми з літнім настроєм
Вікі Крістіна Барселона
Рейтинг IMDB: 7,1
Режисер: Вуді Аллен
Фільм Вікі Крістіна Барселона – творіння скандального, але ну дуже талановитого режисера Вуді Аллена.
Тут є все, що треба для ідеального літнього фільму: і заплутана романтична історія, і справжні іспанські пристрасті, і харизматичні актори, і мальовничі краєвиди фантастичної Барселони.
Стрічка підкупає своїм зірковим складом. У ролях – гарячий іспанський мачо Хав’єр Бардем, пристрасна Пенелопа Крус і красуні Скарлетт Йоханссон та Ребекка Голл.
Фільм Вікі Крістіна Барселона заслужено зібрав цілу купу нагород.
Тут і Золотий глобус, і премія Гойя, і навіть Оскар, який отримала Пенелопа Крус за кращу жіночу роль другого плану.
Тож нудно точно не буде! Ця історія запам’ятається тобі надовго.
Прянощі та пристрасті
Рейтинг IMDB: 7,3
Режисер: Лассе Халльстрем
Стрічка Прянощі та пристрасті, здається, наскрізь просякнута пряним ароматом індійських спецій та колоритом Провансу.
Це красива і добра історія про родину емігрантів з Індії, яких доля закинула в невеличке містечко на півдні Франції.
Саме тут вони відкривають маленький сімейний ресторан індійської кухні.
От тільки власниця ресторану навпроти, мадам Мелорі (Хелен Міррен), не збирається мириться з таким сусідством без бою.
Продюсерами стрічки виступили Стівен Спілберг та Опра Вінфрі.
А Хелен Міррен за роль норовливої хазяйки ресторану отримала Золотий глобус.
Фільм Прянощі та пристрасті можна сміливо назвати казкою для дорослих. Але хто сказав, що казки це погано? 🙂
Мистецтво мандрувати
Рейтинг IMDB: 6,4
Режисер: Томас Вілан
Мистецтво мандрувати – кіно для тих, хто мріє про подорожі, але ніяк не може на них наважитись.
Єднання з природою, небезпечні пригоди та безмежна свобода – ти знайдеш у цьому фільмі все.
Після розчарування в коханні герой стрічки Мистецтво мандрувати – 19-річний Коннор – вирішує вирушити в подорож.
Адже який сенс сидіти і страждати, якщо можна лікувати рани, мандруючи маловідомими куточками планети?
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Подорож Коннора і його друзів пролягатиме через Нікарагуа, Колумбію, Перу, Панаму та Болівію.
На їхньому шляху зустрічатимуться і покинуті міста, і небезпечні джунглі, і вражаючі краєвиди.
Тож якщо хочеш за півтори години побачити ледь не півсвіту – сміливо вмикай цей фільм. І надихайся ідеями для власної відпустки 🙂
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що почитати влітку.
Фото: IMDB