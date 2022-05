Заборона на шорти та жуйки: чого не можна робити на вулицях в Еміратах?

Об’єднанні Арабські Емірати – країна розкоші й багатства.

Мільйони людей мріють хоч раз там побувати й подивитися на життя найбагатших людей світу.

Українка Оля простим візитом не обмежилася, вона туди переїхала.

Киянка вже майже 6 років живе в найбільшому й одному з найвідоміших міст Еміратів — у Дубай.

Дівчина працює у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

Емігрантка познайомить нас із деякими правилами життя в Еміратах й розкаже, яких правил варто дотримуватися туристам під час поїздки до цього сонячного краю.

Почувайся, як вдома, але не забувай, що в гостях – приблизно так треба жити й відпочивати в Арабських Еміратах, радить Ольга.

Місцеві радо приймають гостей, але існують встановлені правила життя, які дуже не бажано порушувати.

Хоч для нас це звучить украй дивно, поважати культуру й традиції іншої країни все ж потрібно.

Якщо з’являтися у супермаркеті у шортах – просто небажано, то виходити на вулицю напідпитку – майже заборонено.

Пити можна, але не скрізь!

І потім треба переховуватись від людей, щоб ніхто нічого не запідозрив.

До речі, напитися в Еміратах не так просто, треба ще знайти, де продається алкоголь.

В дубайських супермаркетах немає алкоголю, але є все інше.

Там дійсно продається майже все.

Є навіть продукти з України і є свинина, хоча більшість мусульманських жителів її категорично не їдять.

На якість продуктів містянам скаржитися не доводиться, адже вони в магазинах завжди свіжі.

Ресторани також подають кухню майже всіх країн світу, тож гастрономічні туристи будуть задоволені.

Де в Дубаї можна купити алкоголь?

Чому в ОАЕ можуть оштрафувати за жувальну гумку?

Детальніше дивіться в сюжеті.

