Заборона на шорти та жуйки: чого не можна робити на вулицях в Еміратах?

Об’єднанні Арабські Емірати – країна розкоші й багатства.
Мільйони людей мріють хоч раз там побувати й подивитися на життя найбагатших людей світу.
Українка Оля простим візитом не обмежилася, вона туди переїхала.
Киянка вже майже 6 років живе в найбільшому й одному з найвідоміших міст Еміратів — у Дубай.
Дівчина працює у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.
Емігрантка познайомить нас із деякими правилами життя в Еміратах й розкаже, яких правил варто дотримуватися туристам під час поїздки до цього сонячного краю.
Скромний одяг
Почувайся, як вдома, але не забувай, що в гостях – приблизно так треба жити й відпочивати в Арабських Еміратах, радить Ольга.
Місцеві радо приймають гостей, але існують встановлені правила життя, які дуже не бажано порушувати.
— Не варто носити відвертий одяг у громадських місцях. Те, що дозволено на пляжі, не завжди приймається позитивно в супермаркетах або торгових центрах, бажано все-таки ноги й зону декольте прикривати, — розповіла киянка.
Хоч для нас це звучить украй дивно, поважати культуру й традиції іншої країни все ж потрібно.
Прогулянки на підпитку
Якщо з’являтися у супермаркеті у шортах – просто небажано, то виходити на вулицю напідпитку – майже заборонено.
Пити можна, але не скрізь!
І потім треба переховуватись від людей, щоб ніхто нічого не запідозрив.
— У Дубаї перебування в громадських місцях у стані алкогольного сп’яніння карається законом. Є певні місця, де можна вживати алкоголь, але бажано в такому стані не виходити на вулицю, — попереджає Оля.
До речі, напитися в Еміратах не так просто, треба ще знайти, де продається алкоголь.Також по темі: Цікаві факти про Арабські Емірати: скільки коштує квартира та проїзд на метро Що подивитись у Дубаї – список популярних місць для туриста Україна і Йорданія – такі різні! Життя в мусульманській країні очима емігрантки
Дубайські супермаркети
В дубайських супермаркетах немає алкоголю, але є все інше.
Там дійсно продається майже все.
Є навіть продукти з України і є свинина, хоча більшість мусульманських жителів її категорично не їдять.
На якість продуктів містянам скаржитися не доводиться, адже вони в магазинах завжди свіжі.
Ресторани також подають кухню майже всіх країн світу, тож гастрономічні туристи будуть задоволені.
Де в Дубаї можна купити алкоголь?
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