Чому в Німеччині вигідно бути безробітним?

Переїхати в одну з найрозвинутіших і найприскіпливіших країн Європи й працювати там не різноробом, а лікарем – «місія неможлива», на перший погляд, але українка Вікторія розвіяла цей міф.

Уже майже три роки вона насолоджується життя в одні з найприскіпливіших країн Європи.

Хоч дівчина родом із Запоріжжя й працевлаштована, сьогодні вона розкаже про особливості німецького безробіття.

Щомісячні виплати

Бути безробітним в Німеччині – не так погано.

Щомісячні виплати капають, а це на хвилиночку, 65-67% від зарплатні, яку людина отримувала до того, як стала на біржу.

Так ще й усі витрати, пов’язані з пошуком нової роботи, покриваються.

Вам дадуть гроші на проїзд до місця співбесіди на громадському транспорті, відшкодують витрати на бензин/парковку, витрати на розсилку резюме.

У Німеччині не можна безкоштовно скинути його на електрону пошту або через сайт з пошуком роботи.

Створюється спеціальна папка, куди вкладаються копії документів, мотиваційний лист, а потім ця тека розсилається потенційним роботодавцям. Загалом,

Вартість такого набору та його розсилки може сягати близько восьми євро.

А що ж вимагають від безробітного?

На свої плюшки у біржі праці є свої вимоги.

Безробітний в Німеччині має бути завжди на зв’язку, щоб у будь-який момент йому подзвонили, сказали, що для нього є вакансія, і він зміг її розглянути.

– Якщо з вами не відповідаєте на дзвінки або листи, вас не можуть знайти, ви отримуєте дуже великий штраф. Будуть припинені виплати, – розповіла Віка.

Поїхати на пів року на моря і відпочивати там, поки біржа надсилає грошики, не вийде.

Єдине, що можна – це взяти відпустку, максимум на 21 день, і обов’язково попередити біржу про те, що ви недосяжні.

Німці мусять питати дозволу на стажування?

Якщо людина хоче пройти стажування або практику у якогось роботодавця, то біржа праці теж повинна про це знати.

І не просто знати, а схвалити.

З цим усе дуже серйозно: маєте отримати письмовий дозвіл від біржі праці.

Вікторія відверто розповіла:

За результатом кожної практики попередній роботодавець чи той, у якого ви проходите стажування, має заповнити також багато паперів. Це нікому не вигідно.

Хай там як, навіть такі суворі обмеження, на перший погляд, варті всіх переваг, які отримує тимчасово безробітна людина в Німеччині.

Невже біржа праці в Німеччині може дати гроші на власну справу?

Безробітні німці мають право на безкоштовне медичне страхування?

Які ще бонуси є в Німеччині для безробітних?

Детальніше дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про біржу праці в Німеччині.

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