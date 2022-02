Євген Кот про зіркову хворобу, виступи напідпитку й гонорари – ексклюзивне інтерв’ю 33 за 3

Український хореограф Євген Кот розповів про зіркову хворобу, виступи під градусом, романи з партнерками та неприємні коментарі.

В ексклюзивному інтерв’ю Олександрі Кучеренко артист відверто відповів на 33 питання про особисте життя й кар’єру.

Танцівник зізнався, що зараз йому більше подобається бути суддею на талант-шоу, аніж бути конкурсантом.

Євген Кот неодноразово брав участь у шоу “Танці з зірками” в ролі професійного партнера для зірок.

Хореограф розказав і про найбільшу брехню, яку йому доводилось про себе чути:

Також виконавець розповів, що одного разу йому довелося виступати напідпитку. Перед концертом він випив трішки пива, бо взагалі не мав виходити на сцену.

На запитання про проект, за який він отримав найбільший гонорар, Кот відповів так:

Найнеприємнішими коментарями Євген вважає негативні висловлювання про свою дружину.

Популярний танцюрист поділився ще одним цікавим фактом про себе: у нього немає власної машини. Автівки він любить купувати своїй коханій.

Танцівник також жартівливо сказав, що подолати зіркову хворобу йому поміг перехід з таксі на метро.

На скільки балів від 1 до 10 Кот оцінив свій талант?

Яких учасників шоу найскладніше оцінювати Євгену?

Про що найбільше мріє хореограф?

Про це і не тільки дивіться в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше в рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав Laud.

Фото: kot_jenya

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.