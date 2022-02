Біочіпи, ускладнення та нові вакцини: новини на коронавірусному фронті

Після обнадійливих заяв Всесвітньої організації охорони здоров’я про покращення епідситуації, низка країн почала знімати карантинні обмеження та скасовувати обов’язковий масковий режим.

Відтак, норвезький уряд скасував вимогу про обов’язковий негативний тест на коронавірус перед від’їздом для нещеплених та дозволив громадянам не носити маски в людних місцях.

У Франції знімають обмеження щодо кількості відвідувачів під час проведення розважальних та спортивних подій.

В різних державах скасування або послаблення обмежень пояснюють меншою агресивністю Омікрона.

Утім, у США, де днями повідомили про вихід з “повномасштабної” фази пандемії, не поспішають скасовувати масочний режим на федеральному рівні.

Ранок у Великому Місті зараз розповість усі найактуальніші новини про коронавірус!

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, нарешті починає стабілізуватися ситуація із захворюваністю на коронавірус.

Але радіти поки зарано.

За словами заступниці міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку, останні актуальні цифри свідчать про те, що на стаціонарному лікуванні перебувають 2160 дітей, які захворіли на коронавірус та 388 дітей із підозрою, що становить 46,3% від загальної кількості виділених ліжок.

Підступна хвороба почала бити по найменших.

До речі, за даними ізраїльського медичного об’єднання Клаліт, діти, які живуть в родині, де обидва батьки вакциновані, мають значно нижчий ризик зараження коронавірусом.

У перехворілих на COVID-19 підвищується ризик виникнення проблем з серцем – у середньому за рік після одужання!

Варто зауважити, що важкість перебігу захворювання та наявність супутніх патологій не має значення.

Дослідники з Міністерства у справах ветеранів США, які проаналізували медкартки понад 150 тисяч пацієнтів, остаточно переконалися в цьому.

Натомість основна мета антиковідних вакцин і є запобігання госпіталізації, смерті та ускладненням.

Окрім того, за словами науковців, аби уникнути проблем з серцем, перехворілі на ковід просто мають уважніше ставитися до свого здоров’я.

Дочекалися! Литва передасть Україні антиковідну однодозну вакцину Johnson & Johnson для щеплення українців, зокрема, з тимчасово окупованих територій на пунктах пропуску.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

У прес-службі МОЗ уточнили, що за 6-9 місяців вакцинованим однією дозою цього препарату, як і решті, запропонують бустер.

Виробники препарату заявляють про ефективність у 94% проти симптоматичного коронавірусу після щеплення бустером.

Як же працюють біочіпи для діагностування коронавірусу?

Невже вони замінять антиген-тести?

Яку нову схему вакцинації для щеплених китайським Коронаваком затвердили у МОЗ України?

Детальніше дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Фото: Pexels

