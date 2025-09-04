Smart-casual уже давно став улюбленим дрес-кодом для тих, хто цінує баланс між комфортом і стриманою елегантністю. У парі “сорочка + шорти” з’являється універсальна формула, що працює і для міських прогулянок, і для офісу з вільнішим дрес-кодом. Це комбо легко міксувати й адаптувати під будь-який настрій — від мінімалізму до розслабленого літнього лука.

Біла класична сорочка — основа для smart-casual

Чимало жінок сьогодні радо додають у свій гардероб білу класичну сорочку. І це не дивно, адже з її допомогою дуже легко створити простий, але елегантний образ.

Якщо до неї вдягти широкі прямі шорти-бермуди, то можна отримати чистий, свіжий образ, який доречний і на літній зустрічі під час відпустки, і на робочому бранчі у спеку, якщо дрес-код це дозволяє.

Додай до наряду масивний браслет золотистого кольору, тришарове намисто й сонцезахисні окуляри — і ти готова для походу на екскурсію чи сучасну артвиставку.

Сорочки жіночі з базової лінійки стають ідеальним стартом для побудови безлічі комбінацій.

Сорочки з візерунками — для яскравого настрою

Квіткові чи геометричні принти миттєво оживляють образ. Обери ніжні тони — рожевий, м’ятний чи блакитний — і поєднуй із простими однотонними шортами.

Це ідеальний варіант для творчих зустрічей або неформальних подій. Додай сандалі й отримаєш легкий, літній вайб. Візерунки завжди додають свіжості та роблять look неповторним.

Оверсайз-сорочки — для розслабленого вайбу

Тренд на oversize у сорочках дарує більше свободи. Такі моделі можна носити навипуск, злегка заправивши один край у шорти, або підперезати тонким ременем.

Білі чи блакитні oversize-сорочки — справжній must-have літа. Вони чудово комбінуються з шортами зі штучної шкіри чи деніму.

Таке поєднання створює міський, трохи недбалий стиль. Достатньо доповнити місткою сумкою-шопером, вдягти стильну бейсболку і додати сонцезахисні окуляри — і образ готовий. Це комфорт і свобода рухів у кожному кроці.

Шорти з високою талією — для елегантності

Чорні чи пісочні шорти з високою посадкою додають образу стриманої вишуканості. Заправ сорочку всередину — і матимеш акуратний та стильний look. Взуй лофери або балетки, і таке вбрання буде доречним і для зустрічі з друзями, і для університетських лекцій. Такі шорти легко комбінуються та працюють у будь-якому форматі дня.

Створи свій smart-casual образ

Поєднання сорочок і елегантних шортів — це не просто літня зручність, а формула універсального стилю. Вона працює завжди, незалежно від сезону чи події: варто лише змінити кольори, текстури й додати потрібні аксесуари. Smart-casual — це свобода бути стильною й залишатися собою.

