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ICTV Ранок 21.04.2024 17:15
21.04.2024 17:15
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Концерт Артема Пивоварова у Палаці спорту — найкращі моменти у відео

Концерт Артема Пивоварова у Палаці спорту — найкращі моменти у відео

Стрибки зі сцени, дует із загадковою гостею та емоційна промова! 

Чим запам’ятається концерт Артема Пивоварова у Києві — як Палац спорту тричі з аншлагом зустрічав українського виконавця.

Найкращі та найемоційніші моменти дивіться у фоторепортажі від редакції сайту програми Ранок у Великому місті.

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Публикация от Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)

Як все було, дивіться прямо зараз!

 

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Публикация от Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)

Прем’єра пісні із загадковою гостею вразила усіх!

 

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Публикация от Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)

 

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Публикация от Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)

Встигніть побачити все наживо у понеділок, 22 квітня!

Теги: Артем Пивоваров, концерт, українська музика
21.04.2024 17:15

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