Стрибки зі сцени, дует із загадковою гостею та емоційна промова!

Чим запам’ятається концерт Артема Пивоварова у Києві — як Палац спорту тричі з аншлагом зустрічав українського виконавця.

Найкращі та найемоційніші моменти дивіться у фоторепортажі від редакції сайту програми Ранок у Великому місті.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)

Як все було, дивіться прямо зараз!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)

Прем’єра пісні із загадковою гостею вразила усіх!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)

Встигніть побачити все наживо у понеділок, 22 квітня!