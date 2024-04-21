Стрибки зі сцени, дует із загадковою гостею та емоційна промова!
Чим запам’ятається концерт Артема Пивоварова у Києві — як Палац спорту тричі з аншлагом зустрічав українського виконавця.
Найкращі та найемоційніші моменти дивіться у фоторепортажі від редакції сайту програми Ранок у Великому місті.
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Як все було, дивіться прямо зараз!
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Прем’єра пісні із загадковою гостею вразила усіх!
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Встигніть побачити все наживо у понеділок, 22 квітня!