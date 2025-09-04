Кока кола, кардіостимулятор та пеніцилін — чого б так і ніколи не винайшли, якби не помилились?

Помилки — це невід’ємна частина нашого життя.

Якщо ми сприймаємо їх як досвід, то вони стають найкращими тренерами із самовдосконалення.

Фразою про те, що поразка навчає краще, ніж перемога, вже нікого не здивуєш.

Але що, як ми скажемо, що саме помилки та невдачі можуть стати твоїм провідником до успіху?

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкавіші історії людей та компаній, чий успіх став можливий лише завдяки помилці.

Помилки, які призвели до успіху

Бульбашкова плівка

Не вірю, що існують люди, які не люблять тріскати бульбашки пакувальної плівки.

Цей чудовий антистрес, яким користується увесь світ, почав свою історію з повної невдачі.

У 1957 році інженери Альфред Філдінг та Марк Чаваннес довго працювали над ультрамодними шпалерами.

Але їхній винахід не увінчався успіхом — ніхто не зацікавився ані дизайном, ані фактурою.

Тоді інженери вирішили використовувати свою плівку для захисту крихких речей від механічних ушкоджень.

І, вуаля, вже 70 років поспіль світ користується винаходом, який почався з поразки.

Кока-кола

Джону Пембертону не вдавалось знйти нічого, що допомогло б позбутися головного болю.

Тому фармацевт почав створювати щось своє.

У 1886 році йому вдалось винайти рецепт ліків із листя та горіхів коки.

Але після того, як асистент Пембертона випадково пролив газовану воду у винахід, ніхто вже не міг дивитись на сироп, як на ліки.

І хоч, Кока-кола не лікує від головного болю, напій увінчався неабиякою популярністю. Шкода, що її винахідник цього не застав.

Кардіостимулятор

Неуважність можна пробачити. Особливо, якщо вона призведе до порятунку життів.

У 1956 році Вілсон Грейтбатч працював над створенням пристрою, що мав фіксувавти ритм серця.

Але випадково, підключивши не той резистор, йому вдалось створити невеликий кардіостимулятор.

Раніше вони були лише розміром завбільшки телевізор.

Вчений, допрацювавши свою помилку, зменшив винахід до 2 кубів, що дозволило імплантувати його людям з метою відновлення порушень серця.

Щороку кардіостимулятор рятує близько півмільйона життів.

Play-Doh

У 1930 році Джзеф і Ноа Маквікери намагались очистити власні шпалери.

Побавившись сумішами, вони отримали те, що пізніше називатимуть пластиліном Play-Doh.

Щоправда для очищення шпалерів його так і не використовували.

Та не встигли винахідники розчаруватись провалу, як шкільні вчителі почали використовувати суміш на уроках трудового навчання.

Пеніцилін

Олександр Флемінг полінувався помити посуд перед відпусткою, залишивши його на робочому столі.

Саме неохайність науковця призвела до наукового прориву — винайдення першого у світі антибіотика.

Проте, оскільки пеніцилін вже винайшли, рекомендуємо все таки мити посуд, аби уникнути розмнеження бактерій.

Фото: Unsplash

Софія Сукач