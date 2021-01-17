Купання на Водохреща: кому не можна пірнати в ополонку

Кому не можна купатися на Водохреща.
19 січня відзначається свято Водохреща або Богоявлення. У цей день відбуваються традиційні купання.
Згідно з релігійними переконаннями, йорданська вода очищує від гріхів та заряджає здоров’ям на увесь наступний рік.Також по темі: Як правильно економити на продуктах харчування? Корисні поради про заощадження Йорданська ополонка: як правильно занурюватись, щоб не зіпсувати здоров'я Швидкий, але продуктивний сон: як нарешті виспатися за короткий час
Проте потрібно пам’ятати, що занурення у крижану воду може бути небезпечним не лише для здоров’я, а й для життя людини.
Тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про головні протипоказання до йорданських купань.
Кому не варто пірнати в ополонку?
Якою б цілющою не була вода на свято Йордан, декому купатися у ній все ж не слід.
Це групи людей:
Без належної підготовки
Медики зазначають, що моржувати раз у рік на Богоявлення — не варто.
До цього потрібно ретельно готуватися, поступово загартовуючи свій організм.
Обтирайся холодною водою, приймай констрастний душ і ненадовго виходь у домашньому одязі на вулицю.
Тоді купання на Водохреща стане для тебе приємним досвідом.
Із серцево-судинними захворюваннями
Категорично заборонено занурюватися людям з проблемами із серцем і тиском.
Адже існує великий ризик мікроінсульту, судом або втрати свідомості.
Також не рекомендується купатися в крижаній воді людям, що страждають на цукровий діабет, гіпертонікам і тим, хто страждає на аритмію.
З іншими хворобами
Серцево-судинні захворювання — не єдине протипоказання.
Купання на Водохреща також буде небезпечним для людей із:
- захворюваннями нирок і сечостатевої системи
- порушеннями роботи ендокринної системи та хворобами щитовидної залози
- кон’юнктивіт або глаукомою
- серйозними шкірними захворювання, такими як псоріаз і екзема
- хворобами органів дихання таких, як: астма, бронхіт, гайморит і фронтит
- епілепсією та судорожними захворюваннями.
Також не можна пірнати людям, які нещодавно перенесли пневмонію або інші захворювання легень.
Із підвищеною температурою тіла
Із температурою вище 37 градусів категорично заборонено занурюватися в ополонку.
Простуда це чи якісь інші обставини — краще полікуватись і дочекатися наступного року.
Певним групам населення
Занурення у крижану воду — величезний стрес для організму.
Тому від купання в ополонці краще втриматись літнім людям.
Категорично заборонені йорданські купання також для:
- вагітних;
- дітей, молодших 7 років.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію та традиції свята Водохреща.
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