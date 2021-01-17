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ICTV / Ранок / Купання на Водохреща: кому не можна пірнати в ополонку / 17.01.2021 09:15
17.01.2021 09:15
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Купання на Водохреща: кому не можна пірнати в ополонку


Кому не можна купатися на Водохреща.

19 січня відзначається свято Водохреща або Богоявлення. У цей день відбуваються традиційні купання.

Згідно з релігійними переконаннями, йорданська вода очищує від гріхів та заряджає здоров’ям на увесь наступний рік.

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Проте потрібно пам’ятати, що занурення у крижану воду може бути небезпечним не лише для здоров’я, а й для життя людини.

Тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про головні протипоказання до йорданських купань.

Кому не варто пірнати в ополонку?

Якою б цілющою не була вода на свято Йордан, декому купатися у ній все ж не слід.

Це групи людей:

Без належної підготовки

Медики зазначають, що моржувати раз у рік на Богоявлення — не варто.

До цього потрібно ретельно готуватися, поступово загартовуючи свій організм.

Обтирайся холодною водою, приймай констрастний душ і ненадовго виходь у домашньому одязі на вулицю.

Тоді купання на Водохреща стане для тебе приємним досвідом.

Із серцево-судинними захворюваннями

Категорично заборонено занурюватися людям з проблемами із серцем і тиском.

Адже існує великий ризик мікроінсульту, судом або втрати свідомості.

Також не рекомендується купатися в крижаній воді людям, що страждають на цукровий діабет, гіпертонікам і тим, хто страждає на аритмію.

З іншими хворобами

Серцево-судинні захворювання — не єдине протипоказання.

Купання на Водохреща також буде небезпечним для людей із:

  • захворюваннями нирок і сечостатевої системи
  • порушеннями роботи ендокринної системи та хворобами щитовидної залози
  • кон’юнктивіт або глаукомою
  • серйозними шкірними захворювання, такими як псоріаз і екзема
  • хворобами органів дихання таких, як: астма, бронхіт, гайморит і фронтит
  • епілепсією та судорожними захворюваннями.

Також не можна пірнати людям, які нещодавно перенесли пневмонію або інші захворювання легень.

Із підвищеною температурою тіла

Із температурою вище 37 градусів категорично заборонено занурюватися в ополонку.

Простуда це чи якісь інші обставини — краще полікуватись і дочекатися наступного року.

Певним групам населення

Занурення у крижану воду — величезний стрес для організму.

Тому від купання в ополонці краще втриматись літнім людям.

Категорично заборонені йорданські купання також для:

  • вагітних;
  • дітей, молодших 7 років.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію та традиції свята Водохреща.

Фото: depositphotos

Софія Сукач

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Теги: Здоров'я, традиції
17.01.2021 09:15



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