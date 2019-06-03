Що почитати влітку: 5 найкращих книг для відпустки

Що почитати влітку 2019 року? Ранок у Великому Місті зробив добірку книг, наповнених сонячною атмосфери та неймовірними пригодами. Тобі точно сподобається!
Ukraїner. Країна зсередини – Богдан Логвиненко
Ukraїner. Країна зсередини – це унікальна книга-альбом, написана за підсумками майже трирічної експедиції унікальними куточками України.
Більш ніж 200 волонтерів на чолі з письменником та журналістом Богданом Логвиненком об’їхали всю Україну – від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії.
Вони зібрали сотні неймовірних історій та вражаючих фото.
І все задля того, аби відкрити тобі справжню, автентичну й несподівану Україну – з її вражаючими пейзажами та чудовими людьми.
Кульбабове вино – Рей Бредбері
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Про цю книгу написано багато, але оминути її увагою ми не наважилися 🙂 Адже це найбільш літня книга всіх часів і народів.
Кульбабове вино – неймовірно щира та емоційна історія, яка допоможе не пропустити це літо, відчути його на повну.
Вона просякнута світлою, аж дзвінкою, атмосферою. А ще – ароматом свіжоскошеної трави та лісової малини.
Читаючи, ти поринеш у світ дванадцятирічного хлопчика Дугласа та проживеш із ним одне незабутнє літо, сповнене радісними й сумними, веселими й загадковими подіями.
Разом із ним ти почнеш цінувати кожну мить і робити нові відкриття.
Тож навіть не сумнівайся: Кульбабове вино – ідеальна книга як для літа, так і для створення літнього настрою в будь-яку пору року.
Витончене мистецтво забивати на все – Марк Менсон
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Літо – вдалий час для набуття нових корисних навичок.
Наприклад, чому б не оволодіти мистецтвом пофігізму? Адже сьогодні це надзвичайно корисне вміння.
Ми радимо бестселлер New York Times Витончене мистецтво забивати на все.
Його автор – бізнесмен та популярний блогер Марк Менсон – розповідає, чому нескінченна гонитва за позитивом заважає людям розвиватися і бути щасливими.
І дохідливо пояснює, що з цим робити.
Книга допоможе конструктивно сприймати негативний досвід та нарешті знайти надійне підґрунтя для щасливого життя.
Заговорено на любов – Катерина Бабкіна
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Збірка поезій української письменниці Катерини Бабкіної – це книга, яку хочеться випити до дна. Випити, смакуючи кожне слово.Також по темі: Чи добре ви знаєте українську літературу? Тест
У рядках Каті ти знайдеш усе – і щиру радість, і сокровенні таємниці, і душевні рані, і тугу, і любов, і надію, і безтурботне літо.
Навіть обкладинка збірки – така соковита і ягідна, що просто не хочеться випускати її з рук.
Ніч лагідна – Френсіс Скотт Фіцджеральд
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Якщо ж захотілося класики – зверни увагу на книгу Фіцджеральда Ніч Лагідна.
Ти опинишся на курорті французької Рив’єри поруч із юною Розмарі, і відчуєш, як воно – вперше в житті втратити голову від популярності, розкоші та кохання.
Цей неймовірно красивий та витончений роман – справжня класика американської літератури XX століття.
А сам Фіцджеральд називав його своїм улюбленим твором.
Тож навіть не сумнівайся, ця книга варта твоєї уваги!
Нагадаємо, раніше ми публікували любовний гороскоп на літо 2019
Аліна Литвиненко
|0