Як пройшов Оскар 2021 – усі переможці та цікаві моменти премії

У ніч з 25 на 26 квітня пройшла церемонія нагородження премії Оскар 2021 за видатні досягнення у кінематографі.

Номінанти та гості премії дотримувались усіх карантинних умов. Крім того, всі мали зробити тест перед церемонією.

Але американська кіноакадемія вирішила створити ще одну святкову локацію на залізничній станції Union Station.

Ранок у Великому Місті слідкував за найяскравішою подією у світі кінематографіу та зібрав для тебе усе найважливіше.

Почався Оскар 2021 з пісні Husavik шведської співачки Моллі Санден, яка стала голосом Рейчел Макадамс у стрічці про Євробачення.

Con #Husavik arrancamos las actuaciones musicales desde Islandia, de la mano de una puesta en escena que ha ido de la sencillez de los jerséis de las niñas del coro, a los fuegos artificiales… ¿Buen arranque? #Oscars #Oscars2021 pic.twitter.com/sNY8hh6S5E — ecartelera (@ecartelera) April 25, 2021

Поки гості та номінанти збираються у залі театру, на сцені виступають Celeste (Hear My Voice) та Даян Воррен і Лаура Паузіні ( пісня Io si ).

Тим часом, на червоній доріжці челендж “Хто краще вип’є з уявної склянки”. Віола Девіс показала майстер-клас.

Someone give Viola Davis an Oscar just for this performance of her pretending to take a shot https://t.co/aXVTwTSRna #Oscars pic.twitter.com/NJdHuQJxkF — Variety (@Variety) April 25, 2021

Заключним виступом перед стартом офіційної частини церемонії Оскар 2021 був крутий перфоменс співачки H.E.R. з піснею Fight for You з фільму Юда і чорний месія.

.@HERMusicx takes a stand, every day and today on the “#Oscars: Into the Spotlight” pre-show at 6:30e|3:30p on ABC! pic.twitter.com/AmHDhaNsSS — ABC (@ABCNetwork) April 25, 2021

Почалася офіційна частина, її оформили у стилі голлівудської стрічки. Першої оголошує переможця Реджина Кінг, яка вийшла на сцену не лише як акторка, а дубютувала як режисерка.

Реджина також говорить про важкі часи для світу і Black Lives Matter.

Найкращий оригінальний сценарій

І перша статуетка вечора Goes tooooo – Емеральд Феннелл за фільм “Перспективна дівчина”.

Найкращий адаптований сценарій

Премію отримує Крістофер Гемптон за фільм “Батько”

Найкращий іноземний фільм

Премію отримує стрічка “Ще по одній», Данія. Режисер Томас Вінтерберг виголосив чуттєву промову про свою доньку, яка мала зніматися у фільмі, але зангинула за місяць до зйомок.

Чарівна Лора Дьорн готова оголосити наступного переможця.

Laura Dern has arrived on the #Oscars red carpet, rocking a skirt full of feathers https://t.co/vicN5ufZG5 pic.twitter.com/HIpKw0zYM4 — Variety (@Variety) April 25, 2021

Найкраща чоловіча роль другого плану

Оскар 2021 отримує Даніель Калуя за гру у фільмі Юда і Чорний Месія.

Academy Award Winner Daniel Kaluuya…

Que discurso tan bueno el que nos dio Daniel, este premio es más que merecido.

El primero de muchos. #Oscars pic.twitter.com/r6tcfdFYXk — Karen (@BlackWidow_221B) April 26, 2021

Цьогоріч на Оскарі домашня атмосфера і тиха. Гості сидять за окремими столами маленькими компаніями. Світло приглушене, а розмови серйозні.

Найкращий грим і зачіски

Оскар отрують гримери та стилісти фільму “Ма Рейні: Мати блюзу”. Вітаємо!

Люди проводили щодня по кілька годин у гримерці, щоб робити образи акторів досконалими для тієї епохи.

Найкращий дизайн костюмів

І цеееее……Ма Рейні: Мати блюзу – вже другу статуетку забирає стрічка.

До речі, дизайнерці Енн Рот 89 років.

Найкращий режисер

Оскар 2021 за найкращу режисуру отримала американська режисерка китайського походження Хлої Чжао за стрічку Земля Кочівників.

Вона присвятила золоту статуетку усім, хто вірить у добро, робить його і бачить у всьому.

Хлої ще здивувала усіх своєю простотою, адже прийшла на церемонію без мейку та особливої зачіски та у кедах.

Найкращий звук

Фільм «Звук металу» отримує Оскар 2021 за найкращий звук. У стрічки було 6 номінацій на золоту статуетку.

Найкращий ігровий короткометражний фільм

Оскар отримала робота “Два далеких незнайомці”. Ще одна перемога фільму з соціальним посилом.

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

“Якщо щось станеться, я люблю вас” отримав нагороду.

Це фільм про стрілянину у школі. І саме назва фільму була у повідомленні дитини до своїх батьків.

Найкращий анімаційний фільм

Різ Візерспун оголосила переможця – Душа. Передбачувано! Як вважаєте?

Чудовий мульт.

Найкращий короткометражний документальний фільм

На думку академії, “Коллет” став найкращим у цій категорії.

Це біографічний драматичний фільм режисера Воша Вестморленда, який розповідає про життя французької письменниці Колетт.

В головній ролі Кіра Найтлі.

Найкращий документальний фільм

«Мій учитель – восьминіг» отримав золоту статуетку.

Це документальний фільм від Netflix Original, знятий Піппо Ерліх і Джеймсом Рідом.

Найкращі спецефекти

Прогнозовано перемагає фільм “Тенет” Крістофера Нолана.

Візуальні ефекти стрічки були вибуховими.

На сцені Бред Пітт. Жартує у оголошує наступну переможницю.

Найкраща жіноча роль другого плану

Нею стала Ю-Юнг Юн за роль бабусі у фільмі “Мінарі”.

І почала вона зі слів: “Нарешті побачила самого Бреда Піта”.

Жартує, що вибачає усім, хто неправильно вимовив її ім’я.

Найкраща робота художника-постановника

Переможцем стала чорно-біла стрічка “Манк”. Непроста і вдала робота художників.

Найкраща операторська робота

Другий Оскар!

Ерік Мессершмідт за біографічну драматичну роботу «Манк».

Тим часом ніколь Кідман дивиться Оскар так само, як і ми з вами.

А далі на сцені красень і легенда Гаррісон Форд. Жартує про свою роботу у фільм “Той, що біжить лезом”. оголошує переможця.

Найкращий монтаж

Фільм про барабанщика, який втрачає слух, “Звук металу” отримує вже другу статуетку за цю ніч.

Mejor edición para Sound of Metal

HERMOSO #Oscars pic.twitter.com/BGhHLk6f87 — Dana (@msdana27) April 26, 2021

Найкращий оригінальний саундтрек

Друга перемога у мультфільму “Душа”.

Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст.

Найкраща пісня

Чарівна Зендея і відкритій жовтій сукні розповідає про силу музики і називає наступного переможця.

Нею стає американська виконавиця H.E.R. за пісню Fight for You у стрічці “Юда і Чорний месія”.

75-річна акторка Гленн Клоуз чудово розбавила серйозну атмосферу Оскара під час музичної вікторини.

Вона змусила танцювати усіх гостей. Браво, Гленн!

І перейшли до головних нагород Оскар 2021

Найкращий фільм

Фільм Земля кочівників режисерки Хлої Чжао отримав кінопремію Оскар 2021.

Найкраща жіноча роль

Френсіс Макдорманд за головну роль у стрічці “Земля кочівників”.

Frances McDormand howling on the #Oscars stage AND winning Best Actress in a matter of minutes is a highlight of the night pic.twitter.com/oLWpuINMMs — Backstage (@Backstage) April 26, 2021

Найкраща чоловіча роль

На завершення церемонії Хоакін Фенікс оголошує переможця в номінації Найкращий актор.

Ентоні Хопкінс за головну роль у фільмі “Батько”.

Актор став найстаршим володарем Оскару.

Anthony Hopkins ganhou como ‘Melhor Ator’ por Meu Pai no #Oscars pic.twitter.com/j2qV7zB5BS — Woomp! (@WoompBR) April 26, 2021

Валерія Маліцька

