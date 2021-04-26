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ICTV Ранок 26.04.2021 06:24
26.04.2021 06:24
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Як пройшов Оскар 2021 – усі переможці та цікаві моменти премії


У ніч з 25 на 26 квітня пройшла церемонія нагородження премії Оскар 2021 за видатні досягнення у кінематографі.

Номінанти та гості премії дотримувались усіх карантинних умов. Крім того, всі мали зробити тест перед церемонією.

Але американська кіноакадемія вирішила створити ще одну святкову локацію на залізничній станції Union Station.

Ранок у Великому Місті слідкував за найяскравішою подією у світі кінематографіу та зібрав для тебе усе найважливіше.

Почався Оскар 2021 з пісні Husavik шведської співачки Моллі Санден, яка стала голосом Рейчел Макадамс у стрічці про Євробачення.

До речі, ми давали окремо усі найцікавіші образи червоної доріжки на Оскарі 2021.

Поки гості та номінанти збираються у залі театру, на сцені виступають Celeste (Hear My Voice) та Даян Воррен і Лаура Паузіні ( пісня Io si ).

Тим часом, на червоній доріжці челендж “Хто краще вип’є з уявної склянки”. Віола Девіс показала майстер-клас.

Заключним виступом перед стартом офіційної частини церемонії Оскар 2021 був крутий перфоменс співачки H.E.R. з піснею Fight for You з фільму Юда і чорний месія.

Почалася офіційна частина, її оформили у стилі голлівудської стрічки. Першої оголошує переможця Реджина Кінг, яка вийшла на сцену не лише як акторка, а дубютувала як режисерка.

Реджина також говорить про важкі часи для світу і Black Lives Matter.

Найкращий оригінальний сценарій

І перша статуетка вечора Goes tooooo  – Емеральд Феннелл за фільм “Перспективна дівчина”.

Найкращий адаптований сценарій

Премію отримує Крістофер Гемптон за фільм “Батько”

Найкращий іноземний фільм

Премію отримує стрічка “Ще по одній», Данія. Режисер Томас Вінтерберг виголосив чуттєву промову про свою доньку, яка мала зніматися у фільмі, але зангинула за місяць до зйомок.

Чарівна Лора Дьорн готова оголосити наступного переможця.

Найкраща чоловіча роль другого плану

Оскар 2021 отримує Даніель Калуя за гру у фільмі Юда і Чорний Месія.

Цьогоріч на Оскарі домашня атмосфера і тиха. Гості сидять за окремими столами маленькими компаніями. Світло приглушене, а розмови серйозні.

Найкращий грим і зачіски

Оскар отрують гримери та стилісти фільму “Ма Рейні: Мати блюзу”. Вітаємо!

Люди проводили щодня по кілька годин у гримерці, щоб робити образи акторів досконалими для тієї епохи.

Найкращий дизайн костюмів

І цеееее……Ма Рейні: Мати блюзу – вже другу статуетку забирає стрічка.

До речі, дизайнерці Енн Рот 89 років.

«Ма Рейні: Мати блюзу»

Найкращий режисер

Оскар 2021 за найкращу режисуру отримала американська режисерка китайського походження Хлої Чжао за стрічку Земля Кочівників.

Вона присвятила золоту статуетку усім, хто вірить у добро, робить його і бачить у всьому.

Хлої ще здивувала усіх своєю простотою, адже прийшла на церемонію без мейку та особливої зачіски та у кедах.

Найкращий звук

Фільм «Звук металу» отримує Оскар 2021 за найкращий звук. У стрічки було 6 номінацій на золоту статуетку.

Найкращий ігровий короткометражний фільм

Оскар отримала робота “Два далеких незнайомці”. Ще одна перемога фільму з соціальним посилом.

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

“Якщо щось станеться, я люблю вас” отримав нагороду.

Це фільм про стрілянину у школі. І саме назва фільму була у повідомленні дитини до своїх батьків.

Найкращий анімаційний фільм

Різ Візерспун оголосила переможця – Душа. Передбачувано! Як вважаєте?

Чудовий мульт.

Найкращий короткометражний документальний фільм

На думку академії, “Коллет” став найкращим у цій категорії.

Це біографічний драматичний фільм режисера Воша Вестморленда, який розповідає про життя французької письменниці Колетт.

В головній ролі Кіра Найтлі.

Найкращий документальний фільм

«Мій учитель – восьминіг» отримав золоту статуетку.

Це документальний фільм від Netflix Original, знятий Піппо Ерліх і Джеймсом Рідом.

Найкращі спецефекти

Прогнозовано перемагає фільм “Тенет” Крістофера Нолана.

Візуальні ефекти стрічки були вибуховими.

На сцені Бред Пітт. Жартує у оголошує наступну переможницю.

Найкраща жіноча роль другого плану

Нею стала Ю-Юнг Юн за роль бабусі у фільмі “Мінарі”.

І почала вона зі слів: “Нарешті побачила самого Бреда Піта”.

Жартує, що вибачає усім, хто неправильно вимовив її ім’я.

Найкраща робота художника-постановника

Переможцем стала чорно-біла стрічка “Манк”. Непроста і вдала робота художників.

Найкраща операторська робота

Другий Оскар!

Ерік Мессершмідт за біографічну драматичну роботу «Манк».

Тим часом ніколь Кідман дивиться Оскар так само, як і ми з вами.

А далі на сцені красень і легенда Гаррісон Форд. Жартує про свою роботу у фільм “Той, що біжить лезом”. оголошує переможця.

Найкращий монтаж

Фільм про барабанщика, який втрачає слух, “Звук металу” отримує вже другу статуетку за цю ніч.

Найкращий оригінальний саундтрек

Друга перемога у мультфільму “Душа”.

Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст.

Найкраща пісня

Чарівна Зендея і відкритій жовтій сукні розповідає про силу музики і називає наступного переможця.

Нею стає американська виконавиця H.E.R.  за пісню Fight for You у стрічці “Юда і Чорний месія”.

75-річна акторка Гленн Клоуз чудово розбавила серйозну атмосферу Оскара під час музичної вікторини.

Вона змусила танцювати усіх гостей. Браво, Гленн!

І перейшли до головних нагород Оскар 2021

Найкращий фільм

Фільм Земля кочівників режисерки Хлої Чжао отримав кінопремію Оскар 2021.

Найкраща жіноча роль

Френсіс Макдорманд за головну роль у стрічці “Земля кочівників”.

Найкраща чоловіча роль

На завершення церемонії Хоакін Фенікс оголошує переможця в номінації Найкращий актор.

Ентоні Хопкінс за головну роль у фільмі “Батько”.

Актор став найстаршим володарем Оскару.

Нагадаємо, раніше ми писали про найцікавіші факти про Оскар, які більшість не знає.

Також по темі: Оскар 2021: меми та смішні моменти Ніч премії Оскар 2021: усі номінанти на премію У цих акторів та актрис немає Оскару, зате є любов мільйонів

Валерія Маліцька

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Теги: кіно, Оскар
26.04.2021 06:24



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