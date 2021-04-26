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ICTV Ранок 26.04.2021 11:00
26.04.2021 11:00
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Оскар 2021: меми та смішні моменти

Оскар 2021: меми та смішні моменти

З 25 на 26 квітня відбулася одна з найголовніших ночей у світі кіно – 93-я церемонія вручення премії «Оскар».

Любителі кіно у всьому світі такі креативні, що створили сотні мемів про цьогорічну церемонію.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку найдотепніших мемів, присвячених Оскару 2021.

Зірка фільму «Одна ніч в Майамі» Леслі Одом-молодший, який претендує на церемонії Оскар на статуетку в номінації Найкраща чоловіча роль другого плану, обрав для церемонії ефектний золотий костюм від Zuhair Murad.

Дехто порівнював його зі статуеткою Оскар, а у Твіттері почали поширювати такі меми.

Як вам образ Леслі?

Віола Девіс переконливо п’є з уявного стакану.

Гленн Клоуз: «Без бокалу на Оскар не піду».

На червону доріжку кінопрнемії Оскар – тільки в золотих кроксах!

Ось так жартували над сукнями голлівудських актрис в інстаграмі.

Ви маєте святкувати життя. Мої мама та тато зайнялися сексом, тому я тут.

Ось таку цікаву фразу сказав Деніел Калуя, коли забирав свою статуетку за кращу чоловічу роль другого плану.

Вона відразу ж стала мемом.

Також по темі: Душа - переможець премії Оскар 2021 у номінації Найкращий анімаційний фільм Хлої Чжао отримала Оскар за найкращу режисерську роботу Оскар 2021 - онлайн-трансляція премії

Коли повідомили, що їжі на Оскарі не буде.

Втомлена акторка Френсіс Мак-Дорманд.

Мозок: – Треба спати, вставати о 6 ранку!

Моя цікавість: – Нічого не вдієш, я маю додивитись Оскар 2021.

Оскар за найкращу жіночу роль другого плану отримала Ю-Джанг Юн.

Своєю промовою вона розсмішила усіх присутніх в залі та її швидко розібрали на цитати у Твіттері.

Нарешті я побачила Бреда Пітта!

Так розпочала свою промову актриса.

«Я хочу подякувати двом своїм хлопцям».

«Мені просто пощастило більше, ніж вам».

Кожен після промови Ю-Джанг Юн.

Британська співачка і автор пісень Celeste просто нагадує тобі своєю сумочкою, що твоє серденько в її руках.

Приховані таланти Гленн Клоуз.

 

Нагадаємо, що раніше ми писали про найкращі образи червоної доріжки кінопремії Оскар 2021.

Богдана Макалюк

Головне фото: glennclose

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Теги: кіно, Оскар
26.04.2021 11:00



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