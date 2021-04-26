Оскар 2021: меми та смішні моменти

З 25 на 26 квітня відбулася одна з найголовніших ночей у світі кіно – 93-я церемонія вручення премії «Оскар».
Любителі кіно у всьому світі такі креативні, що створили сотні мемів про цьогорічну церемонію.
Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку найдотепніших мемів, присвячених Оскару 2021.
Зірка фільму «Одна ніч в Майамі» Леслі Одом-молодший, який претендує на церемонії Оскар на статуетку в номінації Найкраща чоловіча роль другого плану, обрав для церемонії ефектний золотий костюм від Zuhair Murad.
Дехто порівнював його зі статуеткою Оскар, а у Твіттері почали поширювати такі меми.
Як вам образ Леслі?
Who wore it better?#Oscars pic.twitter.com/aukGNoaM1w
— News From The Couch (@NFTCouch) April 25, 2021
Віола Девіс переконливо п’є з уявного стакану.
Someone give Viola Davis an Oscar just for this performance of her pretending to take a shot https://t.co/aXVTwTSRna #Oscars pic.twitter.com/NJdHuQJxkF
— Variety (@Variety) April 25, 2021
Гленн Клоуз: «Без бокалу на Оскар не піду».
На червону доріжку кінопрнемії Оскар – тільки в золотих кроксах!
Ось так жартували над сукнями голлівудських актрис в інстаграмі.
Ви маєте святкувати життя. Мої мама та тато зайнялися сексом, тому я тут.
Ось таку цікаву фразу сказав Деніел Калуя, коли забирав свою статуетку за кращу чоловічу роль другого плану.
Вона відразу ж стала мемом.
“Hay que celebrar la vida. Mi mamá y mi papá tuvieron sexo, y por eso estoy aquí”.
Así celebró Daniel Kaluuya su #Oscars y su madre casi muere de la vergüenza ???? pic.twitter.com/vOQyKxFVls
— La República (@republica_py) April 26, 2021
Коли повідомили, що їжі на Оскарі не буде.
Втомлена акторка Френсіс Мак-Дорманд.
Угадайте, кто это?)
Думаю, сразу узнали Фрэнсис МакДорманд????#Оскар #Oscars pic.twitter.com/JwG0XE6XP6
— Миха Якубенко (@yakubenko_m) April 26, 2021
Мозок: – Треба спати, вставати о 6 ранку!
Моя цікавість: – Нічого не вдієш, я маю додивитись Оскар 2021.
Ma io alle 6 mi devo alzare… uscite Laura Pausini #oscars pic.twitter.com/tm1wiWLhQ8
— •~Khaleesi~• (@Khaleesi27A) April 26, 2021
Оскар за найкращу жіночу роль другого плану отримала Ю-Джанг Юн.
Своєю промовою вона розсмішила усіх присутніх в залі та її швидко розібрали на цитати у Твіттері.
Нарешті я побачила Бреда Пітта!
Так розпочала свою промову актриса.
«Я хочу подякувати двом своїм хлопцям».
«Мені просто пощастило більше, ніж вам».
Youn Yuh-jung para as outras indicadas: “Eu só sou mais sortuda que vocês” HAHAHAHAHA #OSCARS pic.twitter.com/caaMExCK8I
— mulhernocinema (@mulhernocinema) April 26, 2021
Кожен після промови Ю-Джанг Юн.
Yuh-Jung Youn speech. #Oscars pic.twitter.com/Dxo4KPxUnh
— Carla (@aviewtosave) April 26, 2021
Британська співачка і автор пісень Celeste просто нагадує тобі своєю сумочкою, що твоє серденько в її руках.
Приховані таланти Гленн Клоуз.
Glenn Close dançando fez 2021 valer a pena. #Oscars #AdoroCinemaNoOscar pic.twitter.com/I6QUVFiCdv
— AdoroCinema (@adorocinema) April 26, 2021
Нагадаємо, що раніше ми писали про найкращі образи червоної доріжки кінопремії Оскар 2021.
Богдана Макалюк
Головне фото: glennclose