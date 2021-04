Оскар 2021: меми та смішні моменти

З 25 на 26 квітня відбулася одна з найголовніших ночей у світі кіно – 93-я церемонія вручення премії «Оскар».

Любителі кіно у всьому світі такі креативні, що створили сотні мемів про цьогорічну церемонію.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку найдотепніших мемів, присвячених Оскару 2021.

Зірка фільму «Одна ніч в Майамі» Леслі Одом-молодший, який претендує на церемонії Оскар на статуетку в номінації Найкраща чоловіча роль другого плану, обрав для церемонії ефектний золотий костюм від Zuhair Murad.

Дехто порівнював його зі статуеткою Оскар, а у Твіттері почали поширювати такі меми.

Як вам образ Леслі?

Who wore it better? #Oscars pic.twitter.com/aukGNoaM1w

Віола Девіс переконливо п’є з уявного стакану.

Someone give Viola Davis an Oscar just for this performance of her pretending to take a shot https://t.co/aXVTwTSRna #Oscars pic.twitter.com/NJdHuQJxkF

— Variety (@Variety) April 25, 2021