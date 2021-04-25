Ніч премії Оскар 2021: усі номінанти на премію

У ніч на 26 квітня пройде 93-я церемонія вручення найпрестижнішої кінонагороди світу нагородження – премії Оскар.

Захід буде проходити одночасно в кількох місцях через пандемію коронавірусу, зокрема у знаменитому театрі Долбі, де традиційно нагороджують переможців.

Головну сцену організатори премії вирішили перенести до головного залізничного вокзалу в Лос-Анджелесі «Union Station».

Список номінантів на премію Оскар 2021:

Найкращий фільм

«Перспективна дівчина»

«Звук металу»

«Земля кочівників»

«Юда і чорний Месія»

«Манк»

«Мінарі»

«Батько»

«Суд над чиказькою сімкою»

Найкращий режисер

Томас Вінтерберг («Ще по одній»)

Емеральд Феннел («Перспективна дівчина»)

Девід Фінчер («Манк»)

Хлоя Чжао («Земля кочівників»)

Лі Айзек Чун («Мінарі»)

Найкращий чоловіча роль

Різ Ахмед («Звук металу»)

Чедвік Боузман («Ма Рейні: Мати блюзу»)

Гері Олдман («Манк»)

Ентоні Хопкінс («Батько»)

Стівен Юн («Мінарі»)

Найкраща жіноча роль

Андра Дей («Сполучені Штати проти Біллі Холідей»)

Віола Девіс («Ма Рейні: Мати блюзу»)

Ванесса Кірбі («Фрагменти жінки»)

Френсіс Макдорманд («Земля кочівників»)

Кері Малліган («Перспективна дівчина»)

Найкраща жіноча роль другого плану

Марія Бакалова («Борат 2»)

Гленн Клоуз («Елегія Хіллбілі»)

Олівія Колман («Батько»)

Аманда Сейфрід («Манк»)

Ю-Юнг Юн («Мінарі»)

Найкраща чоловіча роль другого плану

Саша Барон Коен («Суд над чиказькою сімкою»)

Даніель Калуя («Юда і Чорний Месія»)

Леслі Одом-молодший («Одна ніч в Майамі»)

Пол Расі («Звук металу»)

Лакіт Стенфілд («Юда і Чорний Месія»)

Найкращий оригінальний сценарій

«Юда і Чорний Месія»

«Мінарі»

«Перспективна дівчина»

«Звук металу»

«Суд над чиказькою сімкою»

Найкращий адаптований сценарій

«Борат 2»

«Білий тигр»

«Батько»

«Одна ніч в Майамі»

«Земля кочівників»

Найкращий іноземний фільм

«Ще по одній» – Данія

«Кращі дні» – Гонконг

«Колектив» – Румунія

«Людина, яка продала свою шкіру» – Туніс

«Quo Vida, Аїда?» – Боснія і Герцеговина

Найкращий анімаційний фільм

«Баранчик Шон: Фармагедон»

«Вперед»

«Душа»

«Вовча варта»

«Подорож на Місяць»

Найкраща операторська робота

Шон Боббітт — «Юда і чорний месія»

Даріуш Вольський — «Новини з усього світу»

Ерік Мессершмідт — «Манк»

Фідон Папамайкл — «Суд над чиказькою сімкою» Джошуа Джеймс Річардс — «Земля кочівників»

Найкращий оригінальний саундтрек

Теренс Бленчард – «П’ятеро однієї крові»

Трент Резнор, Аттікус Росс – «Манк»

Еміль Моссера – «Мінарі»

Джеймс Ньютон Ховард – «Новини з усього світу»

Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст – «Душа»

Найкраща пісня

«Юда і Чорний месія» – «Fight for You»

«Суд над чиказькою сімкою» – «Hear My Voice»

«Євробачення: Історія вогненної саги» – «Húsavík»

«Все життя попереду» – «Io Si (Seen)»

«Одна ніч у Маямі» – «Speak Now»

Найкращий монтаж

«Перспективна дівчина»

«Звук металу»

«Земля кочівників»

«Батько»

«Суд над чиказькою сімкою»

Найкраща робота художника-постановника

«Тенет»

«Ма Рейні: Мати блюзу»

«Манк»

«Новини з усього світу»

«Батько»

Найкращий дизайн костюмів

«Ма Рейні: Мати блюзу»

«Мулан»

«Манк»

«Піноккіо»

«Емма»

Найкращі спецефекти

«Айван, єдиний і неповторний»

«Тенет»

«Любов і монстри»

«Мулан»

«Опівнічне небо»

Найкращі грим і зачіска

«Ма Рейні: Мати блюзу»

«Манк»

«Емма»

«Піноккіо»

«Сільська елегія»

Найкращий звук

«Грейхаунд»

«Душа»

«Звук металу»

«Манк»

«Новини з усього світу»

Найкращий документальний фільм

«Агент кротів»

«Час»

«Колектив»

«Кріп Кемп»

«Мій учитель – восьминіг»

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

«Якщо щось станеться, я люблю вас»

«Нора»

«Геній місця»

«Опера»

«Yes-People»

Найкращий ігровий короткометражний фільм

«Біле око»

«Кімната для листів»

«The Present»

«Feeling Through»

«Two Distant Strangers»

Найкращий короткометражний документальний фільм:

Collet

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про топ-9 смішних моментів кінопремії Оскар

Фото: Depositphotos

Дарина Сіраш

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