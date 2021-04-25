Ніч премії Оскар 2021: усі номінанти на премію

У ніч на 26 квітня пройде 93-я церемонія вручення найпрестижнішої кінонагороди світу нагородження – премії Оскар.
Захід буде проходити одночасно в кількох місцях через пандемію коронавірусу, зокрема у знаменитому театрі Долбі, де традиційно нагороджують переможців.
Головну сцену організатори премії вирішили перенести до головного залізничного вокзалу в Лос-Анджелесі «Union Station».
Список номінантів на премію Оскар 2021:
- Найкращий фільм
«Перспективна дівчина»
«Звук металу»
«Земля кочівників»
«Юда і чорний Месія»
«Манк»
«Мінарі»
«Батько»
«Суд над чиказькою сімкою»
- Найкращий режисер
Томас Вінтерберг («Ще по одній»)
Емеральд Феннел («Перспективна дівчина»)
Девід Фінчер («Манк»)
Хлоя Чжао («Земля кочівників»)
Лі Айзек Чун («Мінарі»)
- Найкращий чоловіча роль
Різ Ахмед («Звук металу»)
Чедвік Боузман («Ма Рейні: Мати блюзу»)
Гері Олдман («Манк»)
Ентоні Хопкінс («Батько»)
Стівен Юн («Мінарі»)
- Найкраща жіноча роль
Андра Дей («Сполучені Штати проти Біллі Холідей»)
Віола Девіс («Ма Рейні: Мати блюзу»)
Ванесса Кірбі («Фрагменти жінки»)
Френсіс Макдорманд («Земля кочівників»)
Кері Малліган («Перспективна дівчина»)
- Найкраща жіноча роль другого плану
Марія Бакалова («Борат 2»)
Гленн Клоуз («Елегія Хіллбілі»)
Олівія Колман («Батько»)
Аманда Сейфрід («Манк»)
Ю-Юнг Юн («Мінарі»)
- Найкраща чоловіча роль другого плану
Саша Барон Коен («Суд над чиказькою сімкою»)
Даніель Калуя («Юда і Чорний Месія»)
Леслі Одом-молодший («Одна ніч в Майамі»)
Пол Расі («Звук металу»)
Лакіт Стенфілд («Юда і Чорний Месія»)
- Найкращий оригінальний сценарій
«Юда і Чорний Месія»
«Мінарі»
«Перспективна дівчина»
«Звук металу»
«Суд над чиказькою сімкою»
- Найкращий адаптований сценарій
«Борат 2»
«Білий тигр»
«Батько»
«Одна ніч в Майамі»
«Земля кочівників»
- Найкращий іноземний фільм
«Ще по одній» – Данія
«Кращі дні» – Гонконг
«Колектив» – Румунія
«Людина, яка продала свою шкіру» – Туніс
«Quo Vida, Аїда?» – Боснія і Герцеговина
- Найкращий анімаційний фільм
«Баранчик Шон: Фармагедон»
«Вперед»
«Душа»
«Вовча варта»
«Подорож на Місяць»
- Найкраща операторська робота
Шон Боббітт — «Юда і чорний месія»
Даріуш Вольський — «Новини з усього світу»
Ерік Мессершмідт — «Манк»
Фідон Папамайкл — «Суд над чиказькою сімкою» Джошуа Джеймс Річардс — «Земля кочівників»
- Найкращий оригінальний саундтрек
Теренс Бленчард – «П’ятеро однієї крові»
Трент Резнор, Аттікус Росс – «Манк»
Еміль Моссера – «Мінарі»
Джеймс Ньютон Ховард – «Новини з усього світу»
Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст – «Душа»
- Найкраща пісня
«Юда і Чорний месія» – «Fight for You»
«Суд над чиказькою сімкою» – «Hear My Voice»
«Євробачення: Історія вогненної саги» – «Húsavík»
«Все життя попереду» – «Io Si (Seen)»
«Одна ніч у Маямі» – «Speak Now»
- Найкращий монтаж
«Перспективна дівчина»
«Звук металу»
«Земля кочівників»
«Батько»
«Суд над чиказькою сімкою»
- Найкраща робота художника-постановника
«Тенет»
«Ма Рейні: Мати блюзу»
«Манк»
«Новини з усього світу»
«Батько»
- Найкращий дизайн костюмів
«Ма Рейні: Мати блюзу»
«Мулан»
«Манк»
«Піноккіо»
«Емма»
- Найкращі спецефекти
«Айван, єдиний і неповторний»
«Тенет»
«Любов і монстри»
«Мулан»
«Опівнічне небо»
- Найкращі грим і зачіска
«Ма Рейні: Мати блюзу»
«Манк»
«Емма»
«Піноккіо»
«Сільська елегія»
- Найкращий звук
«Грейхаунд»
«Душа»
«Звук металу»
«Манк»
«Новини з усього світу»
- Найкращий документальний фільм
«Агент кротів»
«Час»
«Колектив»
«Кріп Кемп»
«Мій учитель – восьминіг»
- Найкращий короткометражний анімаційний фільм
«Якщо щось станеться, я люблю вас»
«Нора»
«Геній місця»
«Опера»
«Yes-People»
- Найкращий ігровий короткометражний фільм
«Біле око»
«Кімната для листів»
«The Present»
«Feeling Through»
«Two Distant Strangers»
- Найкращий короткометражний документальний фільм:
Collet
A Concerto Is a Conversation
Do Not Split
Hunger Ward
A Love Song for Latasha
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про топ-9 смішних моментів кінопремії Оскар
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