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ICTV Ранок 24.04.2021 14:40
24.04.2021 14:40
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У цих акторів та актрис немає Оскару, зате є любов мільйонів


Чи не найбільшою мрією усіх акторів є завітна золота статуетка кінопремії “Оскар”, але не всім знаменитим акторам доводиться тримати в руках цю нагороду.

Є зірки, чиї старання роками ігноруються Кіноакадемією. А буває так, що за крок до перемоги їх обходить інший номінант.

Тож Ранок у Великому Місті розповість тобі про акторів та актрис, які, незважаючи на велику популярність та народну любов, досі не мають Оскара.

Джим Керрі

Джим Керрі є легендою комедійного кіно, а образ з культового фільму «Маска» люди досі використовують для костюмованих вечірок, пародій та відео для соціальних мереж.

Але в арсеналі актора, крім звичних нам комедій, є і драматичні ролі у фільмах «Шоу Трумена» та «Вічне сяйво чистого розуму».

Незважаючи на всесвітню любов, актора жодного разу не номінували на «Оскар», але це не засмучує Джима, адже для нього головне — любов фанатів.

Вілл Сміт

Вілл Сміт підкорював серця фанатів ще з молодості. В його фільмографії є і комедії, і драми, і бойовики, і трилери, і фантастика.

Велику популярність йому принесла роль агента Джея у трилогії «Люди в чорному», але це не єдина його видатна роль.

Актор двічі був номінований на «Оскар», у 2002 і 2007 роках, за ролі реальних персонажів у фільмах «Алі» та «У гонитві за щастям», але не отримав жодної статуетки.

Гаррісон Форд

Хто ж не знає Гаррісона Форда? Ган Соло («Зоряні війни») та Індіана Джонс («Індіана Джонс») — одні з найвідоміших його ролей.

За свою кар’єру він знявся більше, ніж в 50 кінокартинах, але не має жодного «Оскару», лише одну номінацію за роль у фільмі «Свідок» у 1985 році.

Джонні Депп

Яскравий актор, улюбленець мільйонів, відомий за ролями у фільмах «Пірати Карибського моря», «Аліса в країні Чудес», «Чарлі та шоколадна фабрика», “Едвард Руки-ножиці”, “Фантастичні звірі і де їх шукати”.

Кінокритики стверджують, що він заручник образу і драматичні ролі йому важко вдаються.

Але тим не менш, Джонні має аж три номінації на престижну кінопремію «Оскар».

Першого разу його номінували у 2004 році за роль Джека Спарроу у «Піратах Карибського Моря».

Інші два рази — у 2005 та у 2008 за гру у фільмах «Чарівна країна» та «Суінні Тодд: демон-Перукар з Фліт-стріт».

Жодна з номінацій не принесла йому перемоги.

Гелена Бонем Картер

Варто згадати і про блискучу напарницю Джоні — Гелену. Разом вони зіграли у п’яти фільмах.

Але, як і її колега, вона не має жодного «Оскару».

Неординарну, але таку талановиту Гелену номінували на найгучнішу кінопремію двічі.

У 1998 році за кращу жіночу роль у фільмі «Крила голубки» та у 2011 році за кращу жіночу роль другого плану у фільмі «Король говорить!».

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Джессіка Честейн

Джессіка доволі пізно почала свою акторську кар’єру.

У 27 років вона дебютувала на телебаченні в епізодичних ролях. У 30 років вона отримала першу головну роль у фільмі «Жолін».

Незважаючи на те, що Джессіка почала зніматися в кіно у зрілому віці, вона показала себе, як талановита актриса та трудоголік.

За 10 років вона знялася більше, ніж в 20 фільмах, та грала в таких відомих стрічках як «Інтерстеллар», «Марсіанин», «Гра Моллі», «Люди Ікс: темний фенікс», «Воно: частина Друга» — і це не кінець списку.

Актрису двічі номінували на «Оскар».

У 2011 році за кращу жіночу роль другого плану у фільмі «Прислуга» та у 2013 за кращу жіночу роль у фільмі про переслідування Усами Бен Ладена «Ціль номер один», але не отримала перемоги.

Кіану Рівз

Знаменитий Нео з «Матриці» не має навіть жодної номінації на премію «Оскар».

Кіану зіграв в таких фільмах як «Адвокат диявола», «Швидкість», «Костянтин», «Джон Вік», але має дуже мало нагород, проте найголовніший приз він таки виграв — це любов фанатів по всьому світу.

Кіра Найтлі

Голівудську красуню двічі номінували на «Оскар», але вона так і не тримала золоту статуетку.

Перший раз вона була номінована на кращу актрису у 2006 році за роль у фільмі «Гордість та упередження».

Другий раз — у 2015 році як краща актриса другого плану у кінострічці «Гра в імітацію».

Також Кіра зіграла в таких популярних кінокартинах як «Пірати Карибського Моря», «Анна Кареніна», «Лускунчик та чотири королівства».

Джейк Джилленгол

Джейк є справжнім відчайдухом, на які жертви він тільки не йшов заради ролі.

Джилленгол екстримально худнув для ролі у фільмі «Стрінгер», потім навпаки — набирав вагу для фільму «Шульга», а для фільму «Полонянки» навчився вдвавати нервовий тік на одному оці.

Незважаючи на велику фільмографію, актор був номінований на «Оскар» лише один раз за роль у фільмі «Горбата гора», але нагороди не отримав.

Сірша Ронан

Ця актриса почала зніматися в кіно ще в підлітковому віці. Вже в 14 років була номінована на «Оскар» за кращу жіночу роль другого плану у фільмі «Спокута».

Звісно, що Сірша не могла конкурувати з Кейт Бланшетт та Тільдою Свінтон, які також були з нею у номінації.

Але вона ще отримала три номінації на «Оскар» за кращу жіночу роль у фільмах «Бруклін», «Леді Птаха» та «Маленькі жінки».

Актриса не отримала жодної перемоги, але віримо, що в майбутньому вона все ж отримає заповітну статуетку.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали цікаві факти про Оскар.

Богдана Макалюк

Фото: IMDb

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Теги: Вілл Сміт, Гаррісон Форд, Гелена Бонем Картер, Джейк Джилленгол, Джессіка Честейн, Джим Кері, Джонні Депп, Кіану Рівз, кіно, Кіра Найтлі, Оскар, Сірша Ронан
24.04.2021 14:40



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