Оскар 2021: найкращі образи червоної доріжки

Із запровадженням карантину по всьому світу життя зірок стало менш насичене яскравими подіями. Більшість заходів, інтерв’ю та розважальних шоу перейшли у онлайн-формат.
Тому Оскар 2021 став одним з тих рідких випадків, коли можна показати себе у всій красі. Голлівудські знаменитості ретельно продумували свої образи для кінопремії.
Тож Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку вражаючих образів зірок з червоної доріжки Оскару.
Класика завжди в моді
Багато зірок вирішили не зраджувати класиці та обрали для червоної доріжки білі та чорні сукні.
Болгарська акторка Марія Бакалова, яка була номінована на звання найкращої акторки другого плану, обрала для церемонії розкішну білу сукню з глубоким вирізом.
Best Supporting Actress nominee Maria Bakalova at the #Oscars pic.twitter.com/nkjytlhl8g
— Film Updates (@TheFilmUpdates) April 25, 2021
А от американська співачка-композитор Тіяра Томас одяшла не білу сукню, а костюм.
Віола Девіс
Гейлі Стайнфільд
hailee steinfeld attends the 89th annual academy awards. #oscars pic.twitter.com/cNljajDraZ
— best of hailee steinfeld (@archiveshailees) April 25, 2021
А от співачка Лаура Паузіні обрала стриману чорну сукню.
Марго Роббі обрала ніжну приталену сукню.
Деніел Калуя – номінант у категорії найкраща чоловіча роль другого плану обрав чорний витонтечний костюм.
Daniel Kaluuya’s #Oscars look! We love to see it! ????
????: Chris Pizzelo-Pool/Getty Images pic.twitter.com/geCShKXTMp
— Entertainment Weekly (@EW) April 25, 2021
Марлі Метлін у розкішній чорній сукні з сріблястим розписом.
Лора Дерн обрала сукню з чорним верхом та білим низом.
Laura Dern has arrived on the #Oscars red carpet, rocking a skirt full of feathers https://t.co/vicN5ufZG5 pic.twitter.com/HIpKw0zYM4
— Variety (@Variety) April 25, 2021
Номінантка на Кращий сценарій Ліллі Феннелл («Перспективна дівчина») обрала ніжну квітчасту сукню.
Номінантка на Кращу актрису Ванесса Кірбі у ніжно-рожевому вбранні.
Academy Award nominee Vanessa Kirby on the #Oscars red carpet pic.twitter.com/vfgKSTeWuX
— Film Updates (@TheFilmUpdates) April 25, 2021
Найепатажніші образи червоної доріжки
Британська співачка і автор пісень Celeste у сукні від Gucci.
Колман Домінго у яскравому рожевому костюмі від Atelier Versace.
Зірка фільму Одна ніч в Майамі Леслі Одом-молодший, який претендує на церемонії Оскар на статуетку в номінації Найкраща чоловіча роль другого плану, обрав для церемонії ефектний золотий костюм від Zuhair Murad.
Lots of golden looks tonight! Here’s one from @leslieodomjr at the #Oscars pic.twitter.com/Ho2reFeaVD
— Matt Neglia (@NextBestPicture) April 25, 2021
Номінантка на Найкращий саундтрек H.E.R.
Best Original Song nominee H.E.R. has arrived at the #Oscars pic.twitter.com/km5M7qr6Y8
— Film Updates (@TheFilmUpdates) April 25, 2021
Лаверн Кокс, яка зіграла у фільмі Перспективна дівчина обрала неординарну сукн. для церемонії.
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laverne cox in christian siriano at the #oscars pic.twitter.com/S52eTYf7Gp
— RINA. (@LAVIDAPRADA) April 25, 2021
Найяскравіші образи премії Оскар
Кері Малліган у яскраво-золотому вбранні.
Анджела Бассет у яскраво червоній сукні.
Angela Bassett just set the #Oscars red carpet on fire https://t.co/vicN5ufZG5 pic.twitter.com/sEGjUeF0Ui
— Variety (@Variety) April 25, 2021
Співачка Андра Дей у золотій сукні з цікавим дизайном.
Whew!
Andra Day came DRESSED as the #Oscars award she’s gonna win tonight! pic.twitter.com/CdeKp6SHCr
— Jessica Fyre ???? (@TheJessieWoo) April 25, 2021
Зендея у яскраво жовтому вбранні від Valentino Haute Couture.
Zendaya on the #Oscars red carpet rewriting what it means to be a STAR. ???? pic.twitter.com/pnllhLqdaZ
— E! News (@enews) April 25, 2021
Аманда Сайфред у оригінальній червоній сукні з глибоким вирізом.
Amanda Seyfried looking stunning at the #Oscars #Mank pic.twitter.com/dOV909RTDm
— Matt Neglia (@NextBestPicture) April 25, 2021
Голлівудська красуня Різ Візерспун у сукні Dior.
Яскрава Геллі Беррі
Аріана ДеБоуз у помаранчевій сукні Versace FW20 Couture, Stuart Weitzman shoes and Harry Winston jewelry.
Нагадаємо, що раніше ми писали, де можна подивитися онлайн-трансляцію червоної доріжки премії Оскар 2021.
Богдана Макалюк
Головне фото: Gettyimages