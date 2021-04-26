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ICTV Ранок 26.04.2021 04:17
26.04.2021 04:17
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Оскар 2021: найкращі образи червоної доріжки

Найцікавіші образи червоної доріжки Оскару 2021

Із запровадженням карантину по всьому світу життя зірок стало менш насичене яскравими подіями. Більшість заходів, інтерв’ю та розважальних шоу перейшли у онлайн-формат.

Тому Оскар 2021 став одним з тих рідких випадків, коли можна показати себе у всій красі. Голлівудські знаменитості ретельно продумували свої образи для кінопремії.

Тож Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку вражаючих образів зірок з червоної доріжки Оскару.

Класика завжди в моді

Багато зірок вирішили не зраджувати класиці та обрали для червоної доріжки білі та чорні сукні.

Болгарська акторка Марія Бакалова, яка була номінована на звання найкращої акторки другого плану, обрала для церемонії розкішну білу сукню з глубоким вирізом.

А от американська співачка-композитор Тіяра Томас одяшла не білу сукню, а костюм.

Віола Девіс

Гейлі Стайнфільд

А от співачка Лаура Паузіні обрала стриману чорну сукню.

Марго Роббі обрала ніжну приталену сукню.

Деніел Калуя – номінант у категорії найкраща чоловіча роль другого плану обрав чорний витонтечний костюм.

Марлі Метлін у розкішній чорній сукні з сріблястим розписом.

Лора Дерн обрала сукню з чорним верхом та білим низом.

Номінантка на Кращий сценарій Ліллі Феннелл («Перспективна дівчина») обрала ніжну квітчасту сукню.

Номінантка на Кращу актрису Ванесса Кірбі у ніжно-рожевому вбранні.

 

Найепатажніші образи червоної доріжки

Британська співачка і автор пісень Celeste у сукні від Gucci.

Колман Домінго у яскравому рожевому костюмі від Atelier Versace.

Зірка фільму Одна ніч в Майамі Леслі Одом-молодший, який претендує на церемонії Оскар на статуетку в номінації Найкраща чоловіча роль другого плану, обрав для церемонії ефектний золотий костюм від Zuhair Murad.

Номінантка на Найкращий саундтрек H.E.R.

Лаверн Кокс, яка зіграла у фільмі Перспективна дівчина обрала неординарну сукн. для церемонії.

Найяскравіші образи премії Оскар

Кері Малліган у яскраво-золотому вбранні.

Анджела Бассет у яскраво червоній сукні.

 

Співачка Андра Дей у золотій сукні з цікавим дизайном.

 

Зендея у яскраво жовтому вбранні від Valentino Haute Couture.

 

Аманда Сайфред у оригінальній червоній сукні з глибоким вирізом.

 

Голлівудська красуня Різ Візерспун у сукні Dior.

Яскрава Геллі Беррі

Аріана ДеБоуз у помаранчевій сукні Versace FW20 Couture, Stuart Weitzman shoes and Harry Winston jewelry.

Нагадаємо, що раніше ми писали, де можна подивитися онлайн-трансляцію червоної доріжки премії Оскар 2021.

Богдана Макалюк

Головне фото: Gettyimages

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Теги: кіно, мода, Оскар
26.04.2021 04:17



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