Оскар 2021: найкращі образи червоної доріжки

Із запровадженням карантину по всьому світу життя зірок стало менш насичене яскравими подіями. Більшість заходів, інтерв’ю та розважальних шоу перейшли у онлайн-формат.

Тому Оскар 2021 став одним з тих рідких випадків, коли можна показати себе у всій красі. Голлівудські знаменитості ретельно продумували свої образи для кінопремії.

Тож Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку вражаючих образів зірок з червоної доріжки Оскару.

Класика завжди в моді

Багато зірок вирішили не зраджувати класиці та обрали для червоної доріжки білі та чорні сукні.

Болгарська акторка Марія Бакалова, яка була номінована на звання найкращої акторки другого плану, обрала для церемонії розкішну білу сукню з глубоким вирізом.

Best Supporting Actress nominee Maria Bakalova at the #Oscars pic.twitter.com/nkjytlhl8g — Film Updates (@TheFilmUpdates) April 25, 2021

А от американська співачка-композитор Тіяра Томас одяшла не білу сукню, а костюм.

Віола Девіс

А от співачка Лаура Паузіні обрала стриману чорну сукню.

Марго Роббі обрала ніжну приталену сукню.

Деніел Калуя – номінант у категорії найкраща чоловіча роль другого плану обрав чорний витонтечний костюм.

Лора Дерн обрала сукню з чорним верхом та білим низом.

Laura Dern has arrived on the #Oscars red carpet, rocking a skirt full of feathers https://t.co/vicN5ufZG5 pic.twitter.com/HIpKw0zYM4 — Variety (@Variety) April 25, 2021 Номінантка на Кращий сценарій Ліллі Феннелл («Перспективна дівчина») обрала ніжну квітчасту сукню.

Номінантка на Кращу актрису Ванесса Кірбі у ніжно-рожевому вбранні.

Academy Award nominee Vanessa Kirby on the #Oscars red carpet pic.twitter.com/vfgKSTeWuX — Film Updates (@TheFilmUpdates) April 25, 2021

Найепатажніші образи червоної доріжки

Британська співачка і автор пісень Celeste у сукні від Gucci.

Колман Домінго у яскравому рожевому костюмі від Atelier Versace.

Зірка фільму Одна ніч в Майамі Леслі Одом-молодший, який претендує на церемонії Оскар на статуетку в номінації Найкраща чоловіча роль другого плану, обрав для церемонії ефектний золотий костюм від Zuhair Murad.

Лаверн Кокс, яка зіграла у фільмі Перспективна дівчина обрала неординарну сукн. для церемонії.

Найяскравіші образи премії Оскар

Кері Малліган у яскраво-золотому вбранні.

Анджела Бассет у яскраво червоній сукні.

Співачка Андра Дей у золотій сукні з цікавим дизайном.

Whew! Andra Day came DRESSED as the #Oscars award she’s gonna win tonight! pic.twitter.com/CdeKp6SHCr — Jessica Fyre ???? (@TheJessieWoo) April 25, 2021

Зендея у яскраво жовтому вбранні від Valentino Haute Couture.

Zendaya on the #Oscars red carpet rewriting what it means to be a STAR. ???? pic.twitter.com/pnllhLqdaZ — E! News (@enews) April 25, 2021

Аманда Сайфред у оригінальній червоній сукні з глибоким вирізом.

Голлівудська красуня Різ Візерспун у сукні Dior.



Яскрава Геллі Беррі

Аріана ДеБоуз у помаранчевій сукні Versace FW20 Couture, Stuart Weitzman shoes and Harry Winston jewelry.

