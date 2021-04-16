Цікаві факти про Оскар, які більшість не знає

26 квітня 2021 року відбудеться 93-я церемонія вручення премії «Оскар». Усі любителі кіно з нетерпінням чекають оголошення переможців.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив розповісти тобі найцікавіші факти про найгучнішу кінопремію світу.

Перша церемонія вручення «Оскару» відбулася 16 травня 1929 року, у готелі «Hollywood Roosevelt Hotel», на ній було присутньо всього 270 гостей.

Ця церемонія була єдиною, яку не висвітлювали ЗМІ.

Статуетка

Седрік Гіббонс та Джордж Стенлі створили статуетку у вигляді лицаря з мечем, який стоїть на кінобобіні з 5-ма спицями, що символізують 5 кінопрофесій — актори, сценаристи, режисери, продюсери та техніки.

«Оскар» не такий легкий, як здається, його вага майже 4 кілограми.

Незвичайна нагорода

Волт Дісней є рекордсменом премії, його рекорд ще нікому не вдалося побити. 64 номінації на «Оскар» та 26 отриманих нагород.

Але у 1939 році він отримав незвичайну нагороду за створення «Білосніжки».

Спеціальна статуетка для Волта Діснея складалася з однієї великої та семи маленьких.

А до того у 1938 році популярний актор-черевомовець Едгар Берген отримав почесного дерев’яного «Оскара», який був схожий на маріонетку.

Дехто стверджує, що ця статуетка була призначена для його партнера — ляльки Чарлі Маккарті.

Червона доріжка

Знаменита червона доріжка, якою мріє пройтися кожен актор, складається з кількох рулонів червоної тканини. Загальна вага становить аж 5 тонн, довжина близько 150 метрів.

Працівникам потрібно майже 2 дні, щоб розстелити цю доріжку.

Джон Казале – талісман?

Цей чоловік за свою коротку акторську кар’єру (6 років) знявся всього у 5 фільмах.

Але всі ці 5 кінокартин були номіновані на премію «Оскар» як кращий фільм.

І 3 з 5 таки отримали цю нагороду.

Сімейна боротьба за «Оскар»

У 2020 році два режисери — Грета Гервіг та Ноа Баумбах, які в шлюбі з 2011 року — зійшлися у боротьбі за головну кінопремію. Їх картини були номіновані на «Кращий фільм».

Гервіг отримала номінацію за “Маленькі жінки”, а Баумбах — за “Шлюбну історію”.

Це перша сімейна битва за головний приз в історії кінопремії. Але подружжя так і не змогло дізнатися, чия робота краща, адже нагороду отримав фільм «Паразити».

1 долар за «Оскар»

Кожен лауреат премії може продати свою статуетку та заробити грошей, але з 1950 року усі, хто отримав дану нагороду підписують особливу згоду.

Переможці обіцяють, що перед тим, як продати статуетку, вони запропонують її Американській академії кінематографічних мистецтв за 1 долар.

«Оскар» дитині

Наймолодшою актрисою, яка колись отримувала нагороду, стала 10-річна Татум О’ніл. Отримала вона його за кращу роль другого плану у фільмі «Паперовий місяць».

До речі, з 2002 року промова переможця може тривати не більше 45 секунд. Це було введено для того, аби церемонія дотримувалася своїх часових обмежень.

Нагадаємо, що раніше ми писали про найкращі оскароносні фільми.

Богдана Макалюк

Фото: Unsplash, Depositphotos

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