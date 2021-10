В’язниця суворого режиму! Як опікунство батька над Брітні Спірс перетворило її життя на пекло

Всі подробиці про опікунство над Брітні Спірс.

На її рахунках мільйонні статки. Армія фанатів по всьому світу. Двоє діте і успіх.

Так збоку виглядає життя Брітні Спірс.

Відсутність банківських карт і готівки, заборони на спілкування з людьми і погрози щодо заборони на спілкування з дітьми.

Це реалії в яких жила знаменитість останні 13 років.

Батько змушував Брітні Спірс працювати ледь не 24/7 – про це співачка розповіла у суді.

Нещодавно судова тяганина наробила галасу.

Останнім часом тільки й розмов, що про Брітні Спірс, її батька та фільми-розслідування, які один за одним виходять у США

Що ж там відбувається насправді?

Увесь шлях Брітні від початку опіки над нею до її завершення дивіться у сюжеті.

