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Video: В’язниця суворого режиму! Як опікунство батька над Брітні Спірс перетворило її життя на пекло

Всі подробиці про опікунство над Брітні Спірс. На її рахунках мільйонні статки. Армія фанатів по всьому світу. Двоє діте і успіх. Так збоку виглядає життя Брітні Спірс. Відсутність банківських карт і готівки, заборони на спілкування з людьми і погрози щодо заборони на спілкування з дітьми. Це реалії в яких жила знаменитість останні 13 років. Батько змушував Брітні Спірс працювати ледь не 24/7 – про це співачка розповіла у суді. Нещодавно судова тяганина наробила галасу. Останнім часом тільки й розмов, що про Брітні Спірс, її батька та фільми-розслідування, які один за одним виходять у США [read_more_news] Що ж там відбувається насправді? Увесь шлях Брітні від початку опіки над нею до її завершення дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше им розповідали про те, якими фотографіями Брітні Спірс шокувала фанатів. Фото: britneyspears

В’язниця суворого режиму! Як опікунство батька над Брітні Спірс перетворило її життя на пекло
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Всі подробиці про опікунство над Брітні Спірс.

На її рахунках мільйонні статки. Армія фанатів по всьому світу. Двоє діте і успіх.

Так збоку виглядає життя Брітні Спірс.

Відсутність банківських карт і готівки, заборони на спілкування з людьми і погрози щодо заборони на спілкування з дітьми.

Це реалії в яких жила знаменитість останні 13 років.

Батько змушував Брітні Спірс працювати ледь не 24/7 – про це співачка розповіла у суді.

Нещодавно судова тяганина наробила галасу.

Останнім часом тільки й розмов, що про Брітні Спірс, її батька та фільми-розслідування, які один за одним виходять у США

Також по темі: Выглядит ужасно: папарацци сфотографировали Бритни Спирс возле психиатрической клиники Брітні Спірс, Девід Бекхем, Ірма Вітовська: які погані звички мають зірки Брітні Спірс без макіяжу: як насправді виглядає співачка

Що ж там відбувається насправді?

Увесь шлях Брітні від початку опіки над нею до її завершення дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше им розповідали про те, якими фотографіями Брітні Спірс шокувала фанатів.

Фото: britneyspears

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ICTV / Ранок / В’язниця суворого режиму! Як опікунство батька над Брітні Спірс перетворило її життя на пекло / 10.10.2021 14:56
10.10.2021 14:56

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