Ентоні Хопкінс отримав Оскар за найкращу чоловічу роль

Ентоні Хопкінс за фільм Батько отримав кінопремію Оскар 2021 у номінації Найкраща чоловіча роль.
83-річний актор зіграв Ентоні у драматичному фільмі Батько.(Ентоні Хопкінс)
Став відомим після ролі у фільмі «Мовчання ягнят» 1992 року, де втілився в Ганнібала, за що отримав «Оскар» як «Найкращий актор»
У номінації Найкращий актор також були:
Різ Ахмет
39-річний актор зіграв Рубена у драматичному фільмі Звук металу.
Різ також кінорежисер і сценарист.
Чедвік Боузман
43-річний актор зіграв Ліві у біографічному фільмі Ма Рейні: Мати блюзу.
Чедвік також був продюсером і режисером.
Гарі Олдман
62-річний актор зіграв Германа Манкевича у біографічному фільмі Манк
Гарі також кінорежисер, продюсер і музикант.
Стівен Юн
37-річний актор зіграв Джейкоба у драматичному фільмі Мінарі.
Стівен також займається озвучуванням анімаційних серіалів.
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Нагадаємо, хто увійшов у номінанти на премію Оскар 2021
Дарина Сіраш