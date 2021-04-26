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ICTV Ранок 26.04.2021 06:22
26.04.2021 06:22
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Ентоні Хопкінс отримав Оскар за найкращу чоловічу роль


Ентоні Хопкінс за фільм Батько отримав кінопремію Оскар 2021 у номінації Найкраща чоловіча роль.

83-річний актор зіграв Ентоні у драматичному фільмі Батько.(Ентоні Хопкінс)

Став відомим після ролі у фільмі «Мовчання ягнят» 1992 року, де втілився в Ганнібала, за що отримав «Оскар» як «Найкращий актор»

У номінації Найкращий актор також були:

Різ Ахмет

39-річний актор зіграв Рубена у драматичному фільмі Звук металу.

Різ також кінорежисер і сценарист.

 Чедвік Боузман 

43-річний актор зіграв Ліві у біографічному фільмі Ма Рейні: Мати блюзу.

Чедвік також був продюсером і режисером.

 

Гарі Олдман

62-річний актор зіграв Германа Манкевича у біографічному фільмі Манк

Гарі також кінорежисер, продюсер і музикант.

Стівен Юн

37-річний актор зіграв Джейкоба у драматичному фільмі Мінарі.

Стівен також займається озвучуванням анімаційних серіалів.

Вперше став номінантом на премію Оскар

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Нагадаємо, хто увійшов у номінанти на премію Оскар 2021

Дарина Сіраш

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Теги: кіно, Оскар
26.04.2021 06:22



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