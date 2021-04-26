Душа – переможець премії Оскар 2021 у номінації Найкращий анімаційний фільм

Мультфільм Душа режисерів Піта Доктера та Кемпа Паверса отримав кінопремію Оскар 2021 у номінації Найкращий анімаційний фільм.
У Лос-Анжелесі пройшла 93-я церемонія нагородження премії Оскар за видатні заслуги у кіноматографі.
Академія визнала найкращим мультфільм Душа.
Головний герой – шкільний вчитель музики Джо Гарднер, який з раннього дитинства мріяв про кар’єру джазмена.
Щоразу його планам щось заважає, але одного разу доля ніби посміхнулася Джо. Його запрошують на прослуховування в групу відомої саксофоністки Дороті Вільямс.
Джо успішно проходить кастинг, але на радощах він не помічає відкритого люка на дорозі і падає туди. Наступне, що він бачить, – сходи кудись в небо і світло в кінці тунелю.
Буквально тікаючи від смерті, Джо провалюється крізь простір і потрапляє в Світ До, де ще не сформовані душі чекають свого народження.
У номінації Найкращий анімаційний фільм також були:
Баранчик Шон: Фермагедон
Режисери: Вілл Бечер, Річард Фелан
Баранчик Шон живе своїм звичайним баранячим життям – гуляє на природі, відрощує шерсть, будує трампліни, час від часу замовляє піцу замість овечого корму.
Спокійне життя Шона закінчується, коли на Землю приземляється тарілка з дивакуватим інопланетянином Лу-Лу, яка випадково потрапляє на ферму до Шона.
Тепер баранчик опиняється посеред справжнісінького міжнародного хайпа з приводу чергового НЛО, а овеча отара намагається повернути маленького прибульця додому.
Уперед
Режисер: Ден Скенлон
Історія двох братів-ельфів, які живуть в сучасному світі пліч-о-пліч з іншими магічними істотами.
В їхньому світі майже не залишилося магії, тому коли брати отримують шанс на один день оживити свого батька.
Вони відправляються в захопливу пригоду, де їм доведеться пройти безліч випробувань.
Вовча варта
Режисери: Томм Мур, Росс Стюарт
Маленька, але енергійна Робін переїжджає з Англії до ірландського містечка Кілкенні зі своїм батьком-мисливцем.
Він тут за дорученням величного Лорда Захисника повинен покінчити зі зграєю вовків, які не дають поселенню розширюватися, а Британській короні – освоювати нові землі.
Щоправда, за запевненнями місцевих, це не звичайні вовки: серед них є так звані «перевертні», тобто люди, які вміють спілкуватися з вовками і навіть здобувати звірину форму.
Незабаром Робін дізнається, що це ніякий не міф.
Подорож на Місяць
Режисери: Ґлен Кін, Джон Карс
Юна дівчинка на ім’я Фен Фей рано втрачає матір і залишається з батьком, який пізніше знаходить собі іншу жінку з дитиною, нестерпним хлопчиком, який має стати її зведеним братиком.
Фен Фей вірить у справжнє кохання, яке мимоволі асоціюється з розказаною мамою легендою про богиню Місяця, що випила зілля Безсмертя і з цієї причини назавжди розлученої з коханим.
Дівчинка не розуміє, як тато міг полюбити когось ще і мріє збудувати ракету аби вирушити на Місяць та нагадати батькові про маму.Також по темі: Топ найкращих мультфільмів, які варто подивитись усією сім’єю Топ-9 смішних моментів кінопремії Оскар Розваги без карантинних обмежень: топ-10 найкращих серіалів на Netflix
Нагадаємо, хто увійшов у номінанти на премію Оскар 2021
Дарина Сіраш