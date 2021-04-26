Стрічка Земля кочівників отримала премію Оскар 2021 за Найкращий фільм

Фільм Земля кочівників режисерки Хлої Чжао отримав кінопремію Оскар 2021 у номінації Найкращий фільм.

У Лос-Анжелесі пройшла 93-я церемонія нагородження премії Оскар за видатні заслуги у кіноматографі.

Цьогоріч найкращим Академія визнала фільм Земля Кочівників.

Режисерка: Хлої Чжао

У ролях: Френсіс Макдорманд, Девід Стретейрн, Лінда Мей

Внаслідок економічного краху промислового містечка у сільській Неваді Ферн збирає свій фургон і вирушає в дорогу.

Вона вивчає життя поза звичним суспільством як сучасний кочівник.

Справжні кочівники Лінда Мей, Свенкі та Боб Веллс стають наставниками та супутниками Ферн у дослідженні безкраїх ландшафтів американського Заходу.

У номінації Найкращий фільм також були:

Перспективна дівчина

Режисерка: Еміральди Феннел

У ролях: Кері Малліґан, Бо Бернем, Елісон Брі, Кленсі Браун

Кессі була неймовірно перспективною дівчиною із великим майбутнім.

Але один трагічний випадок кардинально змінив її життя.

Тепер ніщо в житті дівчини не є тим, чим здається на перший погляд.

Розставляючи хитрі пастки та прикидаючись легкою здобиччю, вона заманює у свої тенета чоловіків.

Після зустрічі з нею їхнє життя більше ніколи не буде таким, як раніше.

Звук металу

Режисер: Даріус Мардер

У ролях: Різ Ахмед, Олівія Кук, Пол Раджі, Лорен Рідлофф

Барабанщик починає втрачати слух, і його життя — як в групі, так і з подругою — дає тріщину.

Герою доведеться змиритися з неминучістю: до самого кінця він має жити в тиші.

Юда і чорний Месія

Режисер: Шака Кінг

У ролях: Лейкіт Стенфілд, Даніель Калуя, Джессі Племенс

Злочинець Вільям О’Ніл в спробі уникнути ув’язнення погоджується на угоду з ФБР.

Його відправляють стежити за діяльністю радикальної організації Чорні пантери в Чикаго.

О’Ніл втирається в довіру до їхнього лідера Фреда Гемптона і починає сіяти розбрат зсередини.

Манк

Режисер: Девід Фінчер

У ролях: Ґері Олдман. Аманда Сейфрід, Лілі Коллінз

1940 рік. Нью-йоркський дотепник Герман Манкевич, колись приїхав підкорювати Голлівуд і в цілому досяг успіху, з переломами після автоаварії усамітнюється в будиночку посеред пустелі Мохаве.

Його ув’язнили продюсер Джон Гаусмен і молодий режисер Орсон Веллс: Манк — так називають його друзі – повинен всього за три місяці написати для Веллса сценарій. А краще б за два.

Манк згадує останні роки, проведені в Голлівуді, і переносить досвід особистого спілкування з ділками бізнесу в сценарій.

Мінарі

Режисер: Лі Айзек Чун

У ролях: Стівен Юн, Е-ри Хан, Юн Ю-Джанг

Молода корейська родина переїжджає в американську глибинку, де батько-мрійник має намір в чистому полі звести сад, побудувати ферму і нарешті таки стати успішним членом суспільства.

Слідом приїжджає бабуся, яка шанує традиції, відноситься до всього з гумором, але стає незримою підтримкою для молодого сімейства, якому належить витримати неймовірні складнощі на шляху до здійснення «американської мрії».

Батько

Режисер: Флоріан Зеллер

У ролях: Ентоні Гопкінс, Олівія Колман, Марк Гатісс, Олівія Вільямс

Ентоні, незважаючи на похилий вік, мешкає сам у Лондоні, у своїй шикарній квартирі.

Та відкидає усі спроби доньки облаштувати його повсякденне життя. Однак, дочка не поспішає здаватися.

Вона стає дедалі наполегливішою у своїх намаганнях покращити життя батька, який починає сумніватися у своїх близьких, власному розумі та у реальності, що його оточує.

Суд над чиказькою сімкою

Режисер: Аарон Соркін

У ролях: Саша Барон Коен, Едді Редмейн, Марк Райленс, Джеремі Стронґ

Стрічка розповідає про реальні події 1968 року в Чикаго.

Несанкціонований анти-в’єтнамський «карнавал», який перервав з’їзд демократичної партії, вилився в сутичку з поліцією — демонстранти кидалися в полісменів камінням і отримували відповідь сльозогінним газом.

Нагадаємо, ми також писали, які актори без Оскара досі, хоча мають любов мільйонів глядачів.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.