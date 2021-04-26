Стрічка Земля кочівників отримала премію Оскар 2021 за Найкращий фільм

Фільм Земля кочівників режисерки Хлої Чжао отримав кінопремію Оскар 2021 у номінації Найкращий фільм.
У Лос-Анжелесі пройшла 93-я церемонія нагородження премії Оскар за видатні заслуги у кіноматографі.
Цьогоріч найкращим Академія визнала фільм Земля Кочівників.
Режисерка: Хлої Чжао
У ролях: Френсіс Макдорманд, Девід Стретейрн, Лінда Мей
Внаслідок економічного краху промислового містечка у сільській Неваді Ферн збирає свій фургон і вирушає в дорогу.
Вона вивчає життя поза звичним суспільством як сучасний кочівник.
Справжні кочівники Лінда Мей, Свенкі та Боб Веллс стають наставниками та супутниками Ферн у дослідженні безкраїх ландшафтів американського Заходу.
У номінації Найкращий фільм також були:
Перспективна дівчина
Режисерка: Еміральди Феннел
У ролях: Кері Малліґан, Бо Бернем, Елісон Брі, Кленсі Браун
Кессі була неймовірно перспективною дівчиною із великим майбутнім.
Але один трагічний випадок кардинально змінив її життя.
Тепер ніщо в житті дівчини не є тим, чим здається на перший погляд.
Розставляючи хитрі пастки та прикидаючись легкою здобиччю, вона заманює у свої тенета чоловіків.
Після зустрічі з нею їхнє життя більше ніколи не буде таким, як раніше.
Звук металу
Режисер: Даріус Мардер
У ролях: Різ Ахмед, Олівія Кук, Пол Раджі, Лорен Рідлофф
Барабанщик починає втрачати слух, і його життя — як в групі, так і з подругою — дає тріщину.
Герою доведеться змиритися з неминучістю: до самого кінця він має жити в тиші.
Юда і чорний Месія
Режисер: Шака Кінг
У ролях: Лейкіт Стенфілд, Даніель Калуя, Джессі Племенс
Злочинець Вільям О’Ніл в спробі уникнути ув’язнення погоджується на угоду з ФБР.
Його відправляють стежити за діяльністю радикальної організації Чорні пантери в Чикаго.
О’Ніл втирається в довіру до їхнього лідера Фреда Гемптона і починає сіяти розбрат зсередини.
Манк
Режисер: Девід Фінчер
У ролях: Ґері Олдман. Аманда Сейфрід, Лілі Коллінз
1940 рік. Нью-йоркський дотепник Герман Манкевич, колись приїхав підкорювати Голлівуд і в цілому досяг успіху, з переломами після автоаварії усамітнюється в будиночку посеред пустелі Мохаве.
Його ув’язнили продюсер Джон Гаусмен і молодий режисер Орсон Веллс: Манк — так називають його друзі – повинен всього за три місяці написати для Веллса сценарій. А краще б за два.
Манк згадує останні роки, проведені в Голлівуді, і переносить досвід особистого спілкування з ділками бізнесу в сценарій.
Мінарі
Режисер: Лі Айзек Чун
У ролях: Стівен Юн, Е-ри Хан, Юн Ю-Джанг
Молода корейська родина переїжджає в американську глибинку, де батько-мрійник має намір в чистому полі звести сад, побудувати ферму і нарешті таки стати успішним членом суспільства.
Слідом приїжджає бабуся, яка шанує традиції, відноситься до всього з гумором, але стає незримою підтримкою для молодого сімейства, якому належить витримати неймовірні складнощі на шляху до здійснення «американської мрії».
Батько
Режисер: Флоріан Зеллер
У ролях: Ентоні Гопкінс, Олівія Колман, Марк Гатісс, Олівія Вільямс
Ентоні, незважаючи на похилий вік, мешкає сам у Лондоні, у своїй шикарній квартирі.
Та відкидає усі спроби доньки облаштувати його повсякденне життя. Однак, дочка не поспішає здаватися.
Вона стає дедалі наполегливішою у своїх намаганнях покращити життя батька, який починає сумніватися у своїх близьких, власному розумі та у реальності, що його оточує.
Суд над чиказькою сімкою
Режисер: Аарон Соркін
У ролях: Саша Барон Коен, Едді Редмейн, Марк Райленс, Джеремі Стронґ
Стрічка розповідає про реальні події 1968 року в Чикаго.
Несанкціонований анти-в’єтнамський «карнавал», який перервав з’їзд демократичної партії, вилився в сутичку з поліцією — демонстранти кидалися в полісменів камінням і отримували відповідь сльозогінним газом.Також по темі: Ніч премії Оскар 2021: усі номінанти на премію Розваги без карантинних обмежень: топ-10 найкращих серіалів на Netflix Топ-9 смішних моментів кінопремії Оскар
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