Пронесли кохання крізь роки. Топ-7 найміцніших пар шоу-бізнесу

Яким парам вдалось пройти крізь роки та негаразди і не відпустити руку коханої людини.

Розлучення та скандали та поділ майна через суд — не рідкість для зірок.

А от прожити життя і пізнати глибину вислову “разом і в горі, і в радості” — явище, яке дивує.

Тож Ранок у Великому Місті розкаже, яким зірковим парам вдалось пронести кохання та, незважаючи на негаразди, не втратити одне одного.

Вона — супермодель 90-х років.

Він — серйохний бізнесмен.

В обох невдало склався перший шлюб і зрештою знайли щастя в одне одному.

Манекенниця Сінді і підприємець Ренді одружились ще в далекому 1998 році і з тих пір не розлучаються.

В цьому році пара відзначила 21-річницю подружнього життя.

За словами Кроуфорд, головним секретом довгого подружнього життя вони вважають те, що завжди знаходять час для романтики:

Їх історія кохання схожа на казку.

За перебігом шлюбу слідкує весь світ, особливо пильно преса.

За більше ніж 20 років спільного життя найвідоміший футболіст і дизайнерка не тільки не втратили одне одного, але й створили міцну родину.

Зі сторони здається, що цю пару не може ніщо розлучити.

Закохані намагаються не пропустити жодного свята, завжди відпочивають разом.

На модних показах Вікторії, Девід і діти завжди займають перші ряди і підтримують дизайнерку.

4 липня, зіркове подружжя святкували 22-ту річницю весілля.

У соцмережах вони присвятили один одному зворушливі побажання та показали фотографії з сімейного архіву.

В це важко повірити, але ця пара разом вже довгих і щасливих 33 роки.

Вони познайомились на зйомках серіалу й стали друзями.

Їм знадобилось кілька років, щоб признатись одне одному в почуттях і одружитись.

В 1988 році вони зіграли весілля, де дали обіцянки не розлучатись і до нині їх тримають.

За роки шлюбу в них народились діти – 30-річний Честер і 25-річний Труман.

Вони — пара, яка пройшла крізь випробування й не розлучились.

У 2015 році у Ріти виявили рак молочної залози,однак закохані зуміли бороти це разом і ще більше зблизилися.

64-річний Хенкс та 63-річна Вілсон відвідують Грецію роками, часто відпочиваючи в країні протягом літніх місяців.

Вони мають власність у Греції на острові Антіпарос.

Кажуть, що зв’язок з Грецією вплинув на їхнє рішення спільно продюсувати романтичну комедію “Моє велике грецьке весілля”.

Здається, що приводів для суперечок в родинні немає, і це правда.

Том в одному з інтерв’ю розповідав:

Цю пару доля теж звела на знімальному майданчику.

Тоді ще маловідомий актор Вілл Сміт і актриса Джада Пінкетт зустрілись на зйомках телесеріалу “Принц із Беверлі-Хіллз” у 1990 році.

Проте тільки через 5 років вони почали зустрічатись, а ще через 2 роки — одружились.

Вілл і Джада виховують двох спільних дітей – 23-річного Джейдена та 21-річну Віллоу.

Навколо подружжя Вілла Сміта та його коханої ходило чимало чуток. Одною з таких була чутка, що пара дотримується вільних стосунків, тобто може мати відносини “на стороні”.

Вілл зізнався в інтерв’ю, що для їх пари головне — це довіра.

Головним для закоханих була довіра один до одного.

Саме на ній і вдалося побудувати довгий і міцний шлюб.

Голлівудська акторка і скульптор одружилися ще у далекому 1978-му році.

Тоді преса пророкувала їм швидке розлучення.

Але минуло вже 42 роки, а Меріл Стріп і Дон Гаммер, як і раніше, щасливі разом.

Вони виховують чотирьох дітей.

У своїх інтерв’ю Меріл наголошує, що її шлюб успішний через те, що вони:

Одна з найвідоміших пар Голлівуду — Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас вже разом 20 років.

Закохані виховують двох спільних дітей: Ділана Майкла Дугласа та Кері Зету-Дуглас.

Цікаво, шо Кетрін і Майкл народилися одного дня — 25 вересня, але з різницею 25 років.

Їм часто натякали на велику різницю у віці, але ця пара доводить рік за роком доводит, що вік для кохання немає значення.

Нещодавно пара відзначила 21-річницю сімейного життя.

З цього приводу Майкл Дуглас зворушливо привітав дружину у соціальній мережі.

Це подружжя теж має велику різницю у віці, але це ніяк не шкодить їх шлюбу.

Акторка Деборра-Лі Фернес старша за чоловіка на 13 років.

Х’ю і Деборра познайомилися на зніманнях серіалу “Корреллі” 1995 року.

Акторові тоді було 27 років, а його майбутній дружині — 40.

Через рік після зустрічі вони одружилися.

За 20 років спільного життя закохані мали багато проблем.

Спочатку Деборра пережила два викидні, однак це не розлучило пару.

Вони вирішили усиновити дітей: хлопчика Оскар Максиміліан та дівчинку Ава Еліот.

В квітні подружжя відсвяткувало 25-й ювілей з дня весілля.

Х’ю не зміг залишити обраницю без публічних привітань і одночасно порадував свою аудиторію, опублікувавши рідкісні спільні фото з дружиною.

Фото: cindycrawford, davidbeckham

