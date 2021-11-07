Від Зібрових до Дантеса з Дорофєєфою. ТОП-7 найміцніших пар українського шоу-бізнесу

Немає нічого більш чуттєвого, ніж історії справжнього та міцного кохання.
Це визнають навіть ті, хто любить пліткувати про скандали, інтриги та зіркові розлучення.
До речі, про останні: добре, що є в українському шоу-бізнесі є пари, яким жодна хвиля розставань не страшна.
Про кого мова? Читай у добірці Ранку у Великому Місті.Також по темі: Кохання, у яке не вірили. Секрети стосунків Тіни Кунакі та Венсана Касселя Кохання не перемогло. ТОП-5 зіркових пар, які розпалися у 2021 Червоні прапорці аб'юзу. ТОП-5 речей, які не можна терпіти у стосунках
Найміцніші пари українського шоу-бізнесу
Павло та Марина Зіброви
Минулого літа Павло та Марина Зіброви відсвяткували 27-му річницю весілля.
Познайомилася пара в 1992 році на зустрічі поета Миколи Луківа.
Обом уже тоді було трохи за тридцять. У кожного за плечима було розлучення, обоє виховували дітей від перших шлюбів.
Проте це не стало перешкодою до щирих та світлих почуттів.
Павло Зібров зізнався у своєму Instagram:
Кожен рік до дня всіх закоханих я роблю своїй дружині особливий подарунок — романс. На мій погляд це дуже романтично.
Ольга Сумська та Віталій Борисюк
Акторське подружжя Ольги Сумської та Віталія Борисюка на 25-річчя шлюбу влаштували собі весілля мрії — з піснями і танцями в розкішному ресторані.
Їхня історія почалась на 14 лютого 1991 року під час репетицій у театрі.
Ольга знайшла на своєму столику шоколадне серце, а в ньому записку “Приходь завтра до мене, я з’їм тебе, як ти цей шоколад”.
Тоді акторка і зрозуміла, що закохалася. Через 5 років пара обмінялася обітницями.
Олена та Сергій Кравці
А тепер про пару, історія якої довгий час не виносилась на публіку.
Кохання Олени та Сергія Кравців почалася з університетських ігор КВК.
Тривалий час вони дружили, а згодом закрутили роман.
І ось уже 19-ий рік поспіль гумористи є зразковою парою українського шоу-бізнесу.
Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв
Історію цього зіркового подружжя знають усі, хто полюбляє дивитися інтерв’ю Маші Єфросиніної.
Знайомство телеведучої з чоловіком Тиморум трапилося у кіоску, де зірка купувала яблучний сік, а бізнесмен — воду.
Чоловік запитав, чи бачив десь Машу, на що вона обурилася.
За 18 років спільного життя у пари народилися дочка Нана і син Олександр.
Єфросиніна і далі жартома скаржиться, що її Тимур не є романтиком, проте всі навколо навіть і не сумніваються у міцності їх взаємин.
Оля та Вадим Полякови
Популярна співачка Оля Полякова довго приховувала свого чоловіка Вадима.
Можливо, це через велику різницю у віці, а, може, через небажання робити свої стосунки здобутком громадськості.
Однак цьогоріч пара святкує 17 річницю подружнього життя.
Їхнє кохання зародилося 2003 року, коли 19-річна Полякова виступала на дні народження майбутнього чоловіка.
Невдовзі Вадим розлучився з першою дружиною, і вже 2004 року пішов під вінець з Олею.
Сніжана та Сергій Бабкіни
Ще одна пара із доволі драматичною історією — Сніжана та Сергій Бабкіни.
Актори познайомилися під час роботи у “Театр 19” 2007 року.
За два роки закохані таємно побралися.
Зараз подружжя є зразковою парою, проте так було не завжди.
Сніжана зізналась в одному з інтерв’ю, що коханий зраджував їй — протягом 3 років у нього було понад 100 жінок.
Бабкіни змогли пережити цей непростий момент у стосунках, і з того часу стали нерозлучними.
Надія Дорофєєва і Володимир Дантес
А тепер до молодших представників українського шоу-бізнесу.
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес разом вже понад вісім років.
У перший день знайомства Володимир сказав Наді: “Ти будеш моєю дружиною!”
А через тиждень вони вже жили разом.
У 2015 році пара одружилася.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про токсичні стосунки.
Фото: pavlo_zibrov, nadyadorofeeva