Від Зібрових до Дантеса з Дорофєєфою. ТОП-7 найміцніших пар українського шоу-бізнесу

Немає нічого більш чуттєвого, ніж історії справжнього та міцного кохання.

Це визнають навіть ті, хто любить пліткувати про скандали, інтриги та зіркові розлучення.

До речі, про останні: добре, що є в українському шоу-бізнесі є пари, яким жодна хвиля розставань не страшна.

Про кого мова? Читай у добірці Ранку у Великому Місті.

Минулого літа Павло та Марина Зіброви відсвяткували 27-му річницю весілля.

Познайомилася пара в 1992 році на зустрічі поета Миколи Луківа.

Обом уже тоді було трохи за тридцять. У кожного за плечима було розлучення, обоє виховували дітей від перших шлюбів.

Проте це не стало перешкодою до щирих та світлих почуттів.

Павло Зібров зізнався у своєму Instagram:

Акторське подружжя Ольги Сумської та Віталія Борисюка на 25-річчя шлюбу влаштували собі весілля мрії — з піснями і танцями в розкішному ресторані.

Їхня історія почалась на 14 лютого 1991 року під час репетицій у театрі.

Ольга знайшла на своєму столику шоколадне серце, а в ньому записку “Приходь завтра до мене, я з’їм тебе, як ти цей шоколад”.

Тоді акторка і зрозуміла, що закохалася. Через 5 років пара обмінялася обітницями.

А тепер про пару, історія якої довгий час не виносилась на публіку.

Кохання Олени та Сергія Кравців почалася з університетських ігор КВК.

Тривалий час вони дружили, а згодом закрутили роман.

Історію цього зіркового подружжя знають усі, хто полюбляє дивитися інтерв’ю Маші Єфросиніної.

Знайомство телеведучої з чоловіком Тиморум трапилося у кіоску, де зірка купувала яблучний сік, а бізнесмен — воду.

Чоловік запитав, чи бачив десь Машу, на що вона обурилася.

За 18 років спільного життя у пари народилися дочка Нана і син Олександр.

Єфросиніна і далі жартома скаржиться, що її Тимур не є романтиком, проте всі навколо навіть і не сумніваються у міцності їх взаємин.

Популярна співачка Оля Полякова довго приховувала свого чоловіка Вадима.

Можливо, це через велику різницю у віці, а, може, через небажання робити свої стосунки здобутком громадськості.

Однак цьогоріч пара святкує 17 річницю подружнього життя.

Їхнє кохання зародилося 2003 року, коли 19-річна Полякова виступала на дні народження майбутнього чоловіка.

Невдовзі Вадим розлучився з першою дружиною, і вже 2004 року пішов під вінець з Олею.

Ще одна пара із доволі драматичною історією — Сніжана та Сергій Бабкіни.

Актори познайомилися під час роботи у “Театр 19” 2007 року.

За два роки закохані таємно побралися.

Зараз подружжя є зразковою парою, проте так було не завжди.

Сніжана зізналась в одному з інтерв’ю, що коханий зраджував їй — протягом 3 років у нього було понад 100 жінок.

Бабкіни змогли пережити цей непростий момент у стосунках, і з того часу стали нерозлучними.

А тепер до молодших представників українського шоу-бізнесу.

У перший день знайомства Володимир сказав Наді: “Ти будеш моєю дружиною!”

А через тиждень вони вже жили разом.

У 2015 році пара одружилася.

