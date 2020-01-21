Брітні Спірс, Девід Бекхем, Ірма Вітовська: які погані звички мають зірки

Зірки також люди і не всі ідеальні. Дехто має кілька поганих звичок.
Брітні Спірс і Девід Бекхем гризуть нігті. Сара Джесіка Паркер кусає губи і щоки, а Дастін Гоффман чухає сідниці.
У наших знаменитостей також вистачає згубних звичок.
– Я себе зловив на тому, що іноді дуплаюся в носі, от правда. Зрозумів, що треба себе від цього відучити, – зізнався телеведучий Слава Соломко.
Ірма Вітовська вказала, що може інколи покурити цигарки, або ж на емоціях вживати погані слова.
Акторка Олеся Жураківська запевняє, що всі живі люди мають ганебні звички. Просто хтось вважає їх шкідливими і намагається позбутися, а хтось – просто з ними живе.
Детальніше про погані звички зірок дивись у сюжеті Ранку у Великому Місті.Також по темі: Чому Джулія Робертс вихваляє оливкову олію: секрети краси голлівудської акторки Популярність набридає? Світові зірки відверто розкрили власні емоції Памела Андерсон повністю оголилася у свої 52 роки
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як відпочивають зірки.
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