Брітні Спірс, Девід Бекхем, Ірма Вітовська: які погані звички мають зірки

Зірки також люди і не всі ідеальні. Дехто має кілька поганих звичок.

Брітні Спірс і Девід Бекхем гризуть нігті. Сара Джесіка Паркер кусає губи і щоки, а Дастін Гоффман чухає сідниці.

У наших знаменитостей також вистачає згубних звичок.

– Я себе зловив на тому, що іноді дуплаюся в носі, от правда. Зрозумів, що треба себе від цього відучити, – зізнався телеведучий Слава Соломко.

Ірма Вітовська вказала, що може інколи покурити цигарки, або ж на емоціях вживати погані слова.

Акторка Олеся Жураківська запевняє, що всі живі люди мають ганебні звички. Просто хтось вважає їх шкідливими і намагається позбутися, а хтось – просто з ними живе.

Детальніше про погані звички зірок дивись у сюжеті Ранку у Великому Місті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як відпочивають зірки.

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