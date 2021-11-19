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ICTV Ранок 19.11.2021 19:15
19.11.2021 19:15
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Опалове весілля. Майкл Дуглас зворушливо привітав дружину з річницею

Опалове весілля. Майкл Дуглас зворушливо привітав дружину з річницею

Зіркова пара Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс відсвяткували 21 рік спільного життя.

На своїй сторінці у Інстаграм чоловік виклав зворушливе відео.

Відео змонтовано з їхніми архівними сімейними спогадами.

— З річницею моя дорога Кетрін! Я так тебе люблю, — підписав Дуглас.

І просто розчулив прихильників до сліз.

Насправді, за цей 21 рік зірковому подружжю довелося чимало пережити.

Спочатку їх цькували за різницю у віці – 25 років.

Потім говорили що Зета-Джонс вийшла заміж за гроші і перспективи у кар’єрі.

Але як бачимо у них прекрасна міцна сім’я  і двоє прекрасних дітей.

Хоча насправді декілька років тому на деякий час зірки розходилися.

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Нагадаємо, раніше ми показували запальні танці Дугласа і Зети-Джонс.

Фото: michaelkirkdouglas

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Теги: інстаграм зірок, Кетрін Зета Джонс і Майкл Дуглас, Майкл Дуглас, шоу-бізнес
19.11.2021 19:15



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