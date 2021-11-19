Опалове весілля. Майкл Дуглас зворушливо привітав дружину з річницею

Зіркова пара Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс відсвяткували 21 рік спільного життя.
На своїй сторінці у Інстаграм чоловік виклав зворушливе відео.
Відео змонтовано з їхніми архівними сімейними спогадами.
— З річницею моя дорога Кетрін! Я так тебе люблю, — підписав Дуглас.
І просто розчулив прихильників до сліз.
Насправді, за цей 21 рік зірковому подружжю довелося чимало пережити.
Спочатку їх цькували за різницю у віці – 25 років.
Потім говорили що Зета-Джонс вийшла заміж за гроші і перспективи у кар’єрі.
Але як бачимо у них прекрасна міцна сім’я і двоє прекрасних дітей.
Хоча насправді декілька років тому на деякий час зірки розходилися.Також по темі: Секрет розкішної фігури? Кетрін Зета Джонс показала, як крутить хулахуп Незрівнянна Джолі: топ-5 фільмів із легендарною акторкою Від спокусниці до зірки фігурного катання. Добірка найкращих фільмів з Марго Роббі
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Нагадаємо, раніше ми показували запальні танці Дугласа і Зети-Джонс.
Фото: michaelkirkdouglas