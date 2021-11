Опалове весілля. Майкл Дуглас зворушливо привітав дружину з річницею

Зіркова пара Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс відсвяткували 21 рік спільного життя.

На своїй сторінці у Інстаграм чоловік виклав зворушливе відео.

Відео змонтовано з їхніми архівними сімейними спогадами.

І просто розчулив прихильників до сліз.

Насправді, за цей 21 рік зірковому подружжю довелося чимало пережити.

Спочатку їх цькували за різницю у віці – 25 років.

Потім говорили що Зета-Джонс вийшла заміж за гроші і перспективи у кар’єрі.

Але як бачимо у них прекрасна міцна сім’я і двоє прекрасних дітей.

Хоча насправді декілька років тому на деякий час зірки розходилися.

