Меркантильність чи далекоглядність? Чому важливо підписувати шлюбний договір

Шлюбний договір: як захистити свої права на випадок розлучення.

Ви почали процес розлучення і тут виявляється, що гарантоване право на половину майна, набутого в шлюбі, вам не світить.

Або ще гірше — навіть після розлучення ви будете відповідати за борги вашого колишнього чи колишньої!

Тож як правильно захистити себе?

Навіщо потрібен шлюбний договір?

Коли розмова заходить за шлюбний договір, то люди здебільшого кажуть, що це не про любов, оскільки вважають укладення шлюбного договору меркантильним та не етичним.

Мовляв, як то можна говорити про розлучення та розподіл коштів, тільки вступивши у шлюб або ще навіть до шлюбу?

Але, насправді, укладаючи шлюбний договір, ви захищаєте своє майно, зароблені кошти та нервові клітини, водночас сподіваючись на щасливе довге подружнє життя, сповнене любові.

Отже, укладаючи шлюбний договір, ви:

Оберігаєте майно.

Якщо ви купляєте майно в період перебування у шлюбі, але за особисті кошти чи кошти, які одному з подружжя дали батьки, таке майно все рівно вважатиметься спільною власністю подружжя – відповідно до ст.60,61 СКУ;

Визначаєте відповідальність.

В шлюбному договорі можна прописати, відповідальність по кредитам (боргам), а також, кому лишиться бізнес.

Нівелюєте маніпуляції.

Погрози та маніпулювання дітьми, швидке «переписування» всього майна на маму — у цьому не буде необхідності, оскільки вже про все буде домовлено «на березі».

Що можна прописати у шлюбному договорі?

Все, що стосується майна.

Те, що існує момент підписання й те, що буде набуте в майбутньому.

Прописати можна й певні обов’язки.

Наприклад, обов’язок вигулювати собаку. Тварини за законом прирівнюються до майна, а вигул собаки — аналогічно автомобілю: хто власник, той і його утримує.

Обмежити в договорі коло осіб, які мають право користування майном.

Таким чином, ви навіть зможете прописати заборону батькам проживати разом із вами.

Що не можна прописати у шлюбному договорі?

Умови про зраду, подружній обов’язок і інші подібні моменти;

Не дивуйтесь. Наприклад, в Америці можна заборонити вживати алкоголь або встановити матеріальну відповідальність за зраду.

Умови про права на спільний чи роздільний відпочинок.

Не дозволено прописувати що-небудь про дітей.

У нашій країні шлюбний договір стосується лише подружжя, діти до нього відношення не мають.

І нарешті, важливо пам’ятати: 93 СКУ сказано що даний договір не повинен ставити одного із подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище порівняно із законодавством. У такому випадку він може бути визнаний судом недійсним.

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Фото: Unsplash

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