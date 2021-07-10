Зірки-колекціонери: на які химерні речі витрачають гроші українські артисти

Практично кожен з нас щось колись колекціонував. Багато хто і зараз готовий викласти сотні, а то й тисячі доларів за бажаний експонат.

Серед українських знаменитостей, як виявилося, теж чимало колекціонерів.

Що колекціонують зірки

MONATIK

Мультиартист MONATIK обожнює збирати незвичайні іграшки, які іноді коштують тисячі доларів.

Це захоплення бере початок ще з дитинства, коли він вперше побачив комікси і навіть їздив за ними за кордон, – зізнався співак в одному з інтерв’ю.

Згодом артист почав колекціонувати не журнали, а оригінальні іграшки, зроблені за їх мотивами.

Для музиканта вони мають величезне значення, і як він зазначає, кожна іграшка – це витвір мистецтва, який надихає його на творчість.

У моєму суб’єктивному сенсі, це справжні сучасні твори мистецтва, одного разу створені справжніми мрійниками. Тими, хто повірив у свою справу. Здавалося б, абсолютно не прибуткові і нікому не потрібні, але, у підсумку, все виявилося з точністю до навпаки. Це надихає, – каже MONATIK.

Одна з найбільш незвичайних іграшок, якою похвалився MONATIK, був ведмідь Cracked Bear, до якого йдуть білі рукавички, адже на виробі можуть з’явитися тріщини, якщо його брати просто руками.

DZIDZIO

Співак DZIDZIO колекціонує студійні мікрофони. Зараз у його колекції їх п’ять.

Але DZIDZIO вважає, що це тільки початок.

Найбільше він пишається мікрофонами, які привіз з Америки і Німеччини.

Крім того, ще одна пристрасть артиста – взуття. DZIDZIO впевнений, що одяг чоловіка повинен бути скромним, а от взуття – круте.

Тому на чергову пару він ніколи не шкодує грошей.

DOROFEEVA

Ще зі шкільних років співачка DOROFEEVA (Надя Дорофеєва) колекціонує окуляри різних форм і кольорів.

Коли вона ще вчилася у школі, купувала бюджетні моделі. Головним критерієм вибору був незвичайний дизайн.

Одним з перших «трофеїв» артистки були раритетні окуляри, які вона купила у стоковому магазині всього за 5 гривень.

Зараз же DOROFEEVA купує недешеві окуляри, як в Україні, так і за кордоном.

В одному з інтерв’ю вона розповідала, як під час зйомок кліпу в Каліфорнії Надя купила собі відразу шість пар окулярів-«авіаторів».

Одними з найцінніших у колекції артистка вважає брендові окуляри «Carrera», про які вона дуже довго мріяла і купила їх під час відпочинку у Мілані.

Катерина Кухар

Прима-балерина Катерина Кухар в одному зі своїх інтерв’ю зізналася, що якби не балет, то, напевно, вона стала б флористкою, оскільки дуже любить доглядати за орхідеями.

У колекції знаменитості вже понад 20 видів цих квітів.

Така пристрасть у Кухар від бабусі.

У її вазах завжди стояли свіжі квіти, а на підвіконнях росли фіалки. Жінка повинна оточувати себе прекрасним, все її має надихати: аромат, інтер’єр, природа, люди, і саме жінка створює навколо себе атмосферу прекрасного, – розповідає Катерина Кухар.

MOROZOVA

Співачка MOROZOVA (Наталія Морозова) колекціонує порцелянові ляльки, у неї їх уже 15 різних. Першу ляльку артистці 10 років тому подарувала сестра.

Вона привезла мені її з Лондону і подарувала на День народження! З тих пір я закохалася в ці прекрасні створіння. Пам’ятаю, ще в дитинстві я дуже любила грати у ляльки. Але тоді, на жаль, не було такого достатку, тому доводилося берегти одну єдину ляльку, якій я сама кроїла і шила вбрання, це було так цікаво. Може тому після першої подарованої ляльки мені захотілося мати їх багато, – згадує Наталія.

Найдорожча лялька в колекції співачки – «Ангел», яка коштує близько 500$.

Чоловік, зізнається MOROZOVA, не заперечує, він сам подарував їй три ляльки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про райдери українських зірок.

Головне фото: monatik_official, nadyadorofeeva, dzidzio

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