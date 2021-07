Зірки-колекціонери: на які химерні речі витрачають гроші українські артисти

Практично кожен з нас щось колись колекціонував. Багато хто і зараз готовий викласти сотні, а то й тисячі доларів за бажаний експонат.

Серед українських знаменитостей, як виявилося, теж чимало колекціонерів.

Мультиартист MONATIK обожнює збирати незвичайні іграшки, які іноді коштують тисячі доларів.

Це захоплення бере початок ще з дитинства, коли він вперше побачив комікси і навіть їздив за ними за кордон, – зізнався співак в одному з інтерв’ю.

Згодом артист почав колекціонувати не журнали, а оригінальні іграшки, зроблені за їх мотивами.

Для музиканта вони мають величезне значення, і як він зазначає, кожна іграшка – це витвір мистецтва, який надихає його на творчість.

Одна з найбільш незвичайних іграшок, якою похвалився MONATIK, був ведмідь Cracked Bear, до якого йдуть білі рукавички, адже на виробі можуть з’явитися тріщини, якщо його брати просто руками.

Співак DZIDZIO колекціонує студійні мікрофони. Зараз у його колекції їх п’ять.

Але DZIDZIO вважає, що це тільки початок.

Найбільше він пишається мікрофонами, які привіз з Америки і Німеччини.

Крім того, ще одна пристрасть артиста – взуття. DZIDZIO впевнений, що одяг чоловіка повинен бути скромним, а от взуття – круте.

Тому на чергову пару він ніколи не шкодує грошей.

Ще зі шкільних років співачка DOROFEEVA (Надя Дорофеєва) колекціонує окуляри різних форм і кольорів.

Коли вона ще вчилася у школі, купувала бюджетні моделі. Головним критерієм вибору був незвичайний дизайн.

Одним з перших «трофеїв» артистки були раритетні окуляри, які вона купила у стоковому магазині всього за 5 гривень.

Зараз же DOROFEEVA купує недешеві окуляри, як в Україні, так і за кордоном.

В одному з інтерв’ю вона розповідала, як під час зйомок кліпу в Каліфорнії Надя купила собі відразу шість пар окулярів-«авіаторів».

Одними з найцінніших у колекції артистка вважає брендові окуляри «Carrera», про які вона дуже довго мріяла і купила їх під час відпочинку у Мілані.

Прима-балерина Катерина Кухар в одному зі своїх інтерв’ю зізналася, що якби не балет, то, напевно, вона стала б флористкою, оскільки дуже любить доглядати за орхідеями.

У колекції знаменитості вже понад 20 видів цих квітів.

Така пристрасть у Кухар від бабусі.

Співачка MOROZOVA (Наталія Морозова) колекціонує порцелянові ляльки, у неї їх уже 15 різних. Першу ляльку артистці 10 років тому подарувала сестра.

Найдорожча лялька в колекції співачки – «Ангел», яка коштує близько 500$.

Чоловік, зізнається MOROZOVA, не заперечує, він сам подарував їй три ляльки.

