Засновник Favbet Foundation передав ЗСУ зброю вартістю понад 630 тис грн

Сучасну гвинтівку вартістю 630 тис грн передав українським військовим в Миколаївській області засновник Favbet Foundation Андрій Матюха у відповідь на запит захисників.

Зараз військові завершують підготовку, налаштування і навчання. А найближчими днями зброя вже буде працювати по позиціям окупантів.

Stealth Recon Scout (DT SRS) — снайперська гвинтівка, розроблена невеликою американською компанією Desert Tactical Arms.

Щоб підвищити її тактичну гнучкість, розробники вирішили зробити її модульною, це забезпечує стрільцям можливість тренування з дешевшими патронами.

Відповідно до заяв виробників, гвинтівки DT SRS забезпечують купчастість стрільби на рівні 0.5 MOA (кутової хвилини) при використанні відповідних патронів.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд запроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Як раніше повідомляли медіа, наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Зокрема, вже перераховано на потреби Збройних сил України напряму та через благодійні організації понад 4 млн грн, передано 5 тон пального, закуплено три машини швидкої допомоги для миколаївських медиків та два броньовані авто для фронту.

Щомісяця з жовтня 2021 року Фонд перераховує 100 тис. грн. для реабілітації воїнів.

У м. Загреб (Хорватія) відкрито Центр адаптації для переселенців з України з метою безкоштовного вивчення хорватської та англійської мов, надання психологічної підтримки та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, співробітники компанії Favbet робозробили сайт для пошуку зниклих та евакуйованих finders.in.ua.

Його база містить дані про понад 50 000 українців, яких розшукують рідні.

Раніше ми розповідали, як Favbet Foundation передав броньований автомобіль для потреб українських захисників

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.