Інвестиції під час війни: що варто знати про військові облігації?

Що таке військові облігації та яким чином на них може заробити кожен українець?

Більшості українців війна завдає тільки збитків, однак навіть у такі непрості часи можна вкласти гроші з розумом та через деякий час отримати відсотки.

Йдеться не про звичайні депозити.

Відтепер усі охочі можуть допомогти українській армії й згодом отримати прибутки.

Розповідаємо, що таке військові облігації та в чому їхня перевага.

Що таке військові облігації?

Військові облігації — це цінні папери, при купівлі яких ви робите інвестицію в українську економіку.

Через певний час держава гарантоване поверне вам вкладені гроші з нарахуванням додаткових 11%.

Іншими словами, це своєрідний депозит, що зараз вкрай необхідний нашій армії, яка захищає нас від окупантів.

Ціна на одну облігацію досить доступна: 1000 гривень.

Однак, приміром, Укргазбанк пропонує дисконтну ціну — 904 гривні.

За рік покупці облігацій отримають вже тисячу гривень.

Що більше таких паперів ви придбаєте, то більшим буде дохід.

Військові облігації можуть купити:

Придбати їх можна через додатки, сайти й інші віддалені інструменти банків, тож до установ навіть не доведеться добиратися.

Загалом, стати власниками облігацій можна в багатьох фінансових установах і банках.

Їхній детальний список розміщений на сайті Мінфіну.

Варто звернути увагу на те, що є банки, де мінімальна сума купівля має бути не меншою від 50 000 гривень, як в Ощадбанку, або 100 000 гривень, як у Приватбанку.

Продають папери й інвестиційні компанії.

Кажуть, що чимало звичайних людей хочуть підтримати Україну й активно купують військові облігації.

До речі, варто зазначити, що кошти від облігацій у скрутний період підуть не тільки на армію, а й на найважливіші потреби: пенсії, соціальні виплати і т.д.

