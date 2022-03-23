Інвестиції під час війни: що варто знати про військові облігації?

Що таке військові облігації та яким чином на них може заробити кожен українець?

Більшості українців війна завдає тільки збитків, однак навіть у такі непрості часи можна вкласти гроші з розумом та через деякий час отримати відсотки.

Йдеться не про звичайні депозити.

Відтепер усі охочі можуть допомогти українській армії й згодом отримати прибутки.

Розповідаємо, що таке військові облігації та в чому їхня перевага.

Куди слід інвестувати гроші під час бойових дій?

Що таке військові облігації?

Військові облігації — це цінні папери, при купівлі яких ви робите інвестицію в українську економіку.

Через певний час держава гарантоване поверне вам вкладені гроші з нарахуванням додаткових 11%.

Цей інструмент — це, напевно, найбільш захищений інструмент з точки зору безпечності й поворотності. Безумовно, ці кошти будуть повернені із нарахованими одинадцятьма відсотками, — запевнив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Іншими словами, це своєрідний депозит, що зараз вкрай необхідний нашій армії, яка захищає нас від окупантів.

Скільки коштують облігації?

Ціна на одну облігацію досить доступна: 1000 гривень.

Однак, приміром, Укргазбанк пропонує дисконтну ціну — 904 гривні.

За рік покупці облігацій отримають вже тисячу гривень.

Що більше таких паперів ви придбаєте, то більшим буде дохід.

Хто може придбати облігації?

Військові облігації можуть купити:

фізичні особи

юридичні особи

фонди

Придбати їх можна через додатки, сайти й інші віддалені інструменти банків, тож до установ навіть не доведеться добиратися.

У яких банках можна придбати цінні папери?

Загалом, стати власниками облігацій можна в багатьох фінансових установах і банках.

Їхній детальний список розміщений на сайті Мінфіну.

Варто звернути увагу на те, що є банки, де мінімальна сума купівля має бути не меншою від 50 000 гривень, як в Ощадбанку, або 100 000 гривень, як у Приватбанку.

Продають папери й інвестиційні компанії.

Кажуть, що чимало звичайних людей хочуть підтримати Україну й активно купують військові облігації.

До речі, варто зазначити, що кошти від облігацій у скрутний період підуть не тільки на армію, а й на найважливіші потреби: пенсії, соціальні виплати і т.д.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як держава підтримує бізнес під час війни.

Фото: Pexels

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