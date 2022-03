Як переказати гроші українській армії в Дії: інструкція

У застосунку “Дія” з’явилася послуга переказу коштів для Збройних Сил України.

Всі зібрані пожертви небайдужих підуть у фонд допомоги армії “Повернись живим”.

Розповідаємо, як підтримати українських військових в застосунку за кілька кліків.

Щоб переказати гроші для української армії, потрібно:

1. Зайти в застосунок Дія;

2️ Натиснути Документи й перейти в “Допомогти армії”;

3️ Далі необхідно ввести реквізити картки;

4. Вказати суму, яку хочете переказати та сплатити.

Послуга доступна для користувачів IOS та Android.

Детальніше про те, як зробити переказ грошей у фонд “Повернись живим” через додаток “Дія”, дивись у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як допомогти українській армії.

Фото: Рexels

