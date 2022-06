Favbet Foundation передав броньований автомобіль для потреб українських захисників

Полк поліції особливого призначення у Київській області отримав від благодійного фонду Favbet Foundation броньований автомобіль Volkswagen Transporter.

Про це повідомили у прес-службі компанії Favbet.

Це перший автомобіль з партії, що буде передано українським захисникам найближчим часом.

Авто буде використовуватися Полком поліції особливого призначення у Київській області для транспортування особового складу та невеликих вантажів для забезпечення потреб українських захисників.

За словами командира ППОП ГУНП в Київській області, це суттєво допоможе захисникам під час ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд запроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

