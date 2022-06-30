Favbet Foundation передав броньований автомобіль для потреб українських захисників

Полк поліції особливого призначення у Київській області отримав від благодійного фонду Favbet Foundation броньований автомобіль Volkswagen Transporter.
Про це повідомили у прес-службі компанії Favbet.
Це перший автомобіль з партії, що буде передано українським захисникам найближчим часом.
Тисячі волонтерів та благодійних фондів зараз працюють задля перемоги. Команда Favbet Foundation також виконує свій обов’язок, але це краплина в морі в порівнянні з тим, що роблять наші військовослужбовці на передовій, – зазначає Ігор Сірук, голова наглядової ради Favbet Foundation.
Авто буде використовуватися Полком поліції особливого призначення у Київській області для транспортування особового складу та невеликих вантажів для забезпечення потреб українських захисників.
За словами командира ППОП ГУНП в Київській області, це суттєво допоможе захисникам під час ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій.Також по темі: Інвестиції під час війни: що варто знати про військові облігації? Як переказати гроші українській армії в Дії: інструкція Як допомогти українській армії просто зараз
Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд запроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.