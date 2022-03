Як допомогти українській армії просто зараз?

Вони борються із запеклим ворогом і щосекунди ризикують своїм життям задля мирного неба над нашими головами.

Українські військові – справжні герої, що зараз переживають дуже непростий період.

Кожен їхній крок щомиті стає вирішальним для долі всієї держави.

Розповідаємо, як допомогти нашим захисникам зараз.

Відома українська організацію, що допомагає військовим та ветеранам АТО вже не один рік.

Керівники фонду спрямовують усі зібрані кошти на модернізації озброєння солдатів, а також постійно констатують із бійцями на фронті, аби якнайкраще розуміти їхні потреби.

“Повернись живим” турбується про те, щоб наші герої були в теплі (закуповує одяг), а також забезпечує нашу армію всією необхідною технікою, тепловізорами, бронежилетами, що захищають від ворожих куль, та іншими речами, без яких дуже складно воювати.

Аби допомогти бійцям саме зараз, достатньою перейти на сайт організації або ж зробити переказ із власної картки.

Реквізити:

IBAN: UA223226690000026007300905964

ЄДРПОУ – 39696398

Отримувач: Благодійна Організація Міжнародний благодійний фонд Повернись живим

Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям

Посилання на сайт: https://savelife.in.ua/donate/

Будьмо небайдужими!

Ще один благодійний фонд, що турбується про засоби індивідуального захисту військових, серед яких каски й бронежилети.

Організація надає захисникам увесь необхідний одяг, взуття, рації, аптечки, а також займається реабілітацією поранених солдатів та відбудовує військові частини.

Фонд регулярно публікує звітності про всі витрачені кошти, тож сумніві у доброчесності керівників не має виникати.

На сайті організації будь-який користувач може обрати на власний розсуд військовий підрозділ, якому бажає допомогти.

Усі перекази максимально прозорі!

Посилання на сайт: http://wings-phoenix.org.ua/uk/

Організацію забезпечує військових у найважливіших стратегічних напрямках.

Армія SOS закуповує приладдя для розвідки, а також установки для того, щоб відбиватися від ворога вогнем.

Варто зазначити, що фонд власноруч займається розробкою українських безпілотників, а ще встановлює спеціальне програмне забезпечення на девайси розвідників.

Організацію стала відомою завдяки винаходу бойової системи, яка скорочує час на розгортання засобів артилерійської батареї вп’ятеро.

Підтримати фонд може кожен із будь-якого куточка України.

Посилання на сайт: https://armysos.com.ua/

Унікальна організація, що отримала життя завдяки волонтерам і всім небайдужим.

Фонд допомагає нашим снайперам та десантникам, закуповуючи спеціальне обладнання й коптери, за допомогою яких можна відстежувати переміщення ворожої армії.

“Народний проект” також постачає військовим спортивні протези й інше необхідне спорядження.

Наразі організація займається збором коштів на розробку, завдяки якій можна заздалегідь дізнаватися про всі наступні кроки диверсантів із неба.

Посилання на сайт: https://www.peoplesproject.com/#all-categories

Збирає гроші на матеріально-технічне та медичне забезпечення ЗСУ.

Бійці зараз потребують нашої допомоги, як ніколи раніше, тож організацію просить якомога активніше долучатися до пожертв.

Сайт також надає можливість переказувати кошти на рахунок конкретної військової частини.

Для цього потрібно зв’язатися із командирами бригад.

Відтепер допомогти українській армії стало ще простіше.

Переказати кошти на потреби наших захисників може кожен громадянин, що має додаток Дія.

Для цього потрібно зайти в програму й обрати опцію Допомогти армії.

До речі, українці можуть пожертвувати гроші з еПідтримки.

Надіслати можна всю “ковідну” тисячу або ж залишок у застосунку Дія або через сайт portmone.com.

У програмі також можна переглянути, що вже придбали за кошти небайдужих українців, перейшовши за посиланням https://savelife.in.ua

Українські банківські установи також надали можливість користувачам допомогти нашим бійцям за кілька кліків.

Надіслати гроші можна в застосунках Monobank, Приват24, Альфа-Банк.

До речі, клієнти Приватбанку мають змогу переказати кошти з картки Бонус+, на якій часто зберігаються додаткові накопичення, а також із картки еПідтримки.

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у вашому регіоні.

Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні.

З собою потрібно мати тільки паспорт.

