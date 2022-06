Домашні улюбленці в кіно: добірка найкращих сімейних фільмів про тварин

Добірка добрих фільмів про тварин, які сподобаються дітям і дорослим.

У такі непрості часи вкрай важливо відволікатися від приголомшливих новин війни на щось позитивне.

Чудовим дозвіллям для всієї родини може бути спільний перегляд фільму.

А якщо сюжет поєднати з історіями про домашніх улюбленців, задоволення від перегляду збільшиться вдвічі.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку найкращих фільмів про тварин, які неодмінно сподобаються всій родині та підіймуть настрій.

Обирай найцікавіший і насолоджуйся разом з близькими!

Як щодо чудової сімейної комедії, яка неодмінно розвеселить усіх членів родини?

Головний герой стрічки, якого зіграв неперевершений Джим Керрі, отримав від свого батька-полярника вкрай незвичний спадок.

Поки іншим дістаються дорогоцінності, гроші та нерухомість після смерті родичів, головному герою фільму Тому Попперу дісталися шість пінгвінів.

Тому довелося перетворити свою оселю на справжню морозилку, аби пернаті друзі вижили.

Кумедні пінгвіни влаштовували в домі чоловіка шалені розваги, а одного разу Поппер мало не потрапив до в’язниці через свою незвичайну компанію.

Та як би складно не було жити з пінгвінами, із такими друзями точно не доводиться сумувати.

Зворушливий та веселий фільм, який змусить не тільки посміятися, а й задуматися над власним життям.

За сюжетом головний герой Денні бере під свою опіку щеня Енцо.

Денні — талановитий перегонник, тож пес разом із ним поділяє пристрасть до драйву та швидкості.

Рудий пухнастий друг головного героя намагається всіма силами вберегти чоловіка від загроз та небезпек, а ще мріє стати гонщиком, як і його господар.

Не дарма ж улюбленець має ім’я іншого відомого гонщика.

Глядач спостерігає за всіма подіями в житті Денні очима собаки й переживає всі емоції разом із персонажами під час перегляду фільму.

Фільм, який підкорить навіть найвибагливіших кіноманів.

Ведмедик Паддінгтон емігрував з Далекого Перу до Англії, де він познайомився із лондонською родиною Браунів.

Сім’я вирішила надати ведмедю прихисток у своєму домі та навчити незграбного, однак дуже милого гостя жити за правилами Лондона.

У фільмі чудово поєднані гумор, іронія, якісна картинка й важливі теми, зокрема й протистояння аристократії з простотою.

До речі, в українському дубляжі ведмедик Паддінгтон говорить голосом чинного президента України Володимира Зеленського, тож це ще одна вагома причина подивитися фільм.

Зворушлива та весела історія дівчинки, яка зуміла подружитися зі справжнім левом.

11-річна Мія разом зі своєю родиною переїхала з Лондону до Південної Африки.

Батьки головної героїні завели там свою ферму, на якій розводили левів.

Одного разу на фермі народилось біле левеня, яке згодом стало найближчим другом дівчинки.

І попри заборони батьків та перестороги, Мія продовжувала проводити час разом із твариною.

Вона готова піти на все, аби врятувати свого друга, якого родичі дівчинки захотіли придбати.

Та чи вдасться їй це зробити?…

Комедія, що вийшла у світовий прокат у 2018 році, вже встигла стати улюбленою для мільйонів глядачів.

Головна героїня Сара Френсіс переживає непрості часи: у дівчини погані стосунки з батьками, її кар’єра не складається, а коханий хлопець пішов.

У спадок від своєї бабусі Сара отримала примхливого мопса Патріка, який спершу був черговою перепоною для неї.

Однак через деякий час песику вдалося докорінно змінити життя головної героїні.

Саме завдяки Патріку Сарі вдалося знайти нове кохання та друзів.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку мультфільмів, що допоможуть малечі відволіктися від бойових дій.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.