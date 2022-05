ТОП-5 українських мультфільмів, які точно варто переглянути

Мультики вже давно перестали бути виключно дитячим жанром.

Автори стали вкладати в них глибокий філософський сенс, який може усвідомити по-своєму і доросла людина, і маленька дитина.

У більшості мультфільми асоціюються з Діснеєм, проте український кінематограф також має багато цікавинок, що вразять навіть найвибагливіших глядачів.

Сумніваєтеся? Зараз доведемо!

Справжній шедевр, створений за мотивами культового твору Лесі Українки.

Цей мультфільм змусить вас із головою поринути у феєрію кохання, української автентичності, давніх міфів, містики й надприродної краси.

Неймовірно якісна картинка й музичний супровід від найпопулярніших українських виконавців точно не залишать вас байдужими!

Чи вдасться головним героям зберегти свої почуття? Чи зможе Мавка вберегти ліс і його добрих мешканців від лиха?

Відповіді на ці питання отримаєте вже після перегляду мультика, який, до речі, вийде на великі екрани в грудні цього року.

Справжній прорив в українському кінематографі.

Цей анімаційний серіал став першим мультиком у нашій країні, створеним із використанням 3-D технологій.

Дівчинка знаходить різні предмети й протягом серій намагається розгадати, у чому ж їх призначення.

Хоч мультик і розрахований на дитячу дошкільну аудиторію, його перегляд не завадить і дорослим, адже часточка добра й веселощів точно нікому не завадить!

Український анімаційний фільм, що вийшов у міжнародний прокат.

Воно й не дивно, адже якісна картинка в поєднанні з чудовим дубляжем і музичним супроводом не могла не зачарувати глядачів з багатьох країн.

Зворушлива історія про дівчинку Клару, що намагається разом зі своїми друзями врятувати чарівного Дракона з надприродними здібностями, залишить після себе лиш позитивні емоції.

Над озвучкою української версії фільму працювали професійні актори, тож емоції героїв мультика ви відчуєте на всі сто відсотків!

Романтична мультиплікаційна історія, створена за мотивами однойменної казки Пушкіна “Руслан і Людмила”.

За сюжетом мандрівник Руслан намагається визволити кохану принцесу-красуню Мілу з полону злого чародія Чорномора.

Анімаційний фільм неодмінно буде цікавим і для найменших, і для старших любителів кіно, адже підіймає купу актуальних життєвих питань.

Ще одна мультиплікаційна екранізація казки, що стала надзвичайно успішною.

Головний герой Микита — син славного українського богатиря, який протягом усього мультику намагається врятувати світ від повернення свого ворога — злого дракона.

Старший брат Микити глузує з малого й не вірить в те, що йому вдасться стати справжнім героєм.

Тому хлопчикові доводиться прикладати максимум зусиль задля того, щоб довести своїй родині, що він гідний стати багатирем.

Стрічка після свого виходу на кіноекрани стала настільки успішною, що навіть брала участь у відборі на висування фільму від України на премію “Оскар” у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».

Отож, тепер ви точно знаєте, що подивитися з дітьми у вільний час. Обирайте українське кіно й насолоджуйтесь переглядом!

