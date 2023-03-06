Британський актор Ровен Аткінсон – один із тих акторів, які назавжди запам’ятаються глядачу в одному образі.
Він прославився завдяки амплуа дорослого, який поводиться по-дитячому і не усвідомлює свою недоречність.
Однак, як сам зізнається Ровен, грати Містера Біна йому не подобається.
І це попри шалену популярність.
Ранок у Великому Місті зібрав добірку цікавих фільмів, де головну роль зіграв Ровен Аткінсон.
Топ-5 фільмів із Ровеном Аткінсоном
Агент Джонні Інгліш
Рік випуску: 2011
Рейтинг IMDb: 6,3
Роуен Аткінсон в одному з інтерв’ю зізнався, що не цілком задоволений фільмом. Він схарактеризувати його як “п’ять добрих жартів та багато довгих жартів”.
Сюжет
Джонні Інгліш – добрий і простодушний, але дуже незграбний офісний співробітник англійської розвідки Мі-7, який мріє стати справжнім суперагентом.
Коли всі агенти гинуть з вини безглуздого випадку, Джонні залишається єдиним живим представником спецслужби і отримує своє перше завдання.
То чи впорається він з місією чи світові загрожує небезпека?
Мегре розставляє сітки
Рік випуску: 2017
Рейтинг IMDb: 7,1
Сценарій написаний за мотивами романів відомого французького письменника Жоржа Сіменона.
Сюжет
Влітку 1955 року в Парижі починається паніка: схоже, що у столиці орудує серійний убивця.
Його мішенню стають брюнетки.
Крім кольору волосся між жертвами немає нічого спільного.
Чи вдасться комісару Мегре впіймати злочинця?
Анічичирк
Рік випуску: 2005
Рейтинг IMDb: 6,8
Чорна комедія про те, як налагодити щасливе життя у великій родині.
Сюжет
Колись священник Гудфеллоу був неймовірно щасливий у шлюбі. Але згодом щось пішло не так.
Святий отець з головою пішов у справи церкви, зовсім забувши про те, що має велику сім’ю.
Все змінюється, коли в будинку з’являється нова покоївка Грейс.
Щурячі перегони
Рік випуску: 2001
Рейтинг IMDb: 6,4
З самого початку персонаж Ровена Аткінсона спочатку мав бути китайським дипломатом, а не італійським туристом.
Сюжет
В казино у Лас-Вегасі приїжджають на сімейний відпочинок, тут влаштовують вечірки перед весіллям, тут призначають важливі зустрічі та й просто бовтаються пройдисвіти.
Родина Ренді та Бев Пір вперше за три роки вирвалися у відпустку зі своїми некерованими шаленими дітьми. Тут вони знайомляться з божевільним італійцем Енріко Полліні, який страждає на нарколепсію.
Всі вони ніби випадково і потайки зайшли в ігровий зал, а автомат видав їм дивною золотистою монеткою.
Що ж це могло б означати?
Чотири весілля та одні похорони
Рік випуску: 1994
Рейтинг IMDb: 7,1
Протягом п’яти років після виходу в кінопрокат стрічка залишалась найкасовішим британським фільмом за всю історію, з доходом по світу понад 260 млн. доларів.
Сюжет
На весільній церемонії Ангуса і Лори, друг молодят, Чарльз, закохується в Керрі і вони проводять пристрасну ніч.
Вранці Керрі жартома каже, що Чарльз зобов’язаний на ній одружитися.
Через 90 днів, на весіллі Бернарда і Лідії, Чарльз знову бачить Керрі, тепер у супроводі багатого красеня Хеміша.
Чи буде в історії щасливій хеппі енд?
Нагадаємо, раніше ми розповідали про позитивні фільми для хорошого настрою.
Фото: IMBD