Британський актор Ровен Аткінсон – один із тих акторів, які назавжди запам’ятаються глядачу в одному образі.

Він прославився завдяки амплуа дорослого, який поводиться по-дитячому і не усвідомлює свою недоречність.

Однак, як сам зізнається Ровен, грати Містера Біна йому не подобається.

І це попри шалену популярність.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку цікавих фільмів, де головну роль зіграв Ровен Аткінсон.

Топ-5 фільмів із Ровеном Аткінсоном

Агент Джонні Інгліш

Рік випуску: 2011

Рейтинг IMDb: 6,3

Роуен Аткінсон в одному з інтерв’ю зізнався, що не цілком задоволений фільмом. Він схарактеризувати його як “п’ять добрих жартів та багато довгих жартів”.

Сюжет

Джонні Інгліш – добрий і простодушний, але дуже незграбний офісний співробітник англійської розвідки Мі-7, який мріє стати справжнім суперагентом.

Коли всі агенти гинуть з вини безглуздого випадку, Джонні залишається єдиним живим представником спецслужби і отримує своє перше завдання.

То чи впорається він з місією чи світові загрожує небезпека?

Мегре розставляє сітки

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDb: 7,1

Сценарій написаний за мотивами романів відомого французького письменника Жоржа Сіменона.

Сюжет

Влітку 1955 року в Парижі починається паніка: схоже, що у столиці орудує серійний убивця.

Його мішенню стають брюнетки.

Крім кольору волосся між жертвами немає нічого спільного.

Чи вдасться комісару Мегре впіймати злочинця?

Анічичирк

Рік випуску: 2005

Рейтинг IMDb: 6,8

Чорна комедія про те, як налагодити щасливе життя у великій родині.

Сюжет

Колись священник Гудфеллоу був неймовірно щасливий у шлюбі. Але згодом щось пішло не так.

Святий отець з головою пішов у справи церкви, зовсім забувши про те, що має велику сім’ю.

Все змінюється, коли в будинку з’являється нова покоївка Грейс.

Щурячі перегони

Рік випуску: 2001

Рейтинг IMDb: 6,4

З самого початку персонаж Ровена Аткінсона спочатку мав бути китайським дипломатом, а не італійським туристом.

Сюжет

В казино у Лас-Вегасі приїжджають на сімейний відпочинок, тут влаштовують вечірки перед весіллям, тут призначають важливі зустрічі та й просто бовтаються пройдисвіти.

Родина Ренді та Бев Пір вперше за три роки вирвалися у відпустку зі своїми некерованими шаленими дітьми. Тут вони знайомляться з божевільним італійцем Енріко Полліні, який страждає на нарколепсію.

Всі вони ніби випадково і потайки зайшли в ігровий зал, а автомат видав їм дивною золотистою монеткою.

Що ж це могло б означати?

Чотири весілля та одні похорони

Рік випуску: 1994

Рейтинг IMDb: 7,1

Протягом п’яти років після виходу в кінопрокат стрічка залишалась найкасовішим британським фільмом за всю історію, з доходом по світу понад 260 млн. доларів.

Сюжет

На весільній церемонії Ангуса і Лори, друг молодят, Чарльз, закохується в Керрі і вони проводять пристрасну ніч.

Вранці Керрі жартома каже, що Чарльз зобов’язаний на ній одружитися.

Через 90 днів, на весіллі Бернарда і Лідії, Чарльз знову бачить Керрі, тепер у супроводі багатого красеня Хеміша.

Чи буде в історії щасливій хеппі енд?

Нагадаємо, раніше ми розповідали про позитивні фільми для хорошого настрою.

Фото: IMBD