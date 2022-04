Перемога правди над злом: ТОП-5 добрих мультфільмів, щоб відволікти дітей від війни

Добірка мультфільмів, що допоможуть малечі відволіктися від бойових дій.

Дитяча психіка в умовах війни неабияк страждає.

Страх та паніка дорослих, що переживають під час війни, передаються у малечі.

У такі непрості часи вкрай важливо відволікати найменших від постійного негативу.

А зробити це можна за допомогою добрих мультиків, що дозволять малечі поринути в дивовижний добрий світ пригод і забути бодай на кілька годин про весь жах навколо.

Ранок у Великому місті зібрав добірку найкращих мультфільмів із добрим сюжетом, які допоможуть малечі заспокоїтися та відволіктися від війни.

Цей відомий мультик перенесе дітей на далекий острів у Тихому океані й подарує чимало позитивних емоцій.

Смілива й сильна дочка вождя маленького Племені Ваяна завжди мріяла про пригоди.

Зрештою їй усе ж вдалося вирушити в морську мандрівку, під час якої їй разом із напівбогом Мауї потрібно було перетнути цілий океан, подолати чудовиськ і зруйнувати стародавнє закляття.

Пригоди, жарти, неймовірна картинка й 3D-графіка підкорять серця навіть найпримхливіших глядачів.

Один із найпопулярніших мультфільмів останнього десятиліття.

Зоотрополіс — це сучасний мегаполіс, де живуть різні тварини.

Цьому місцю немає подібних, однак чимось воно дуже нагадує людські містечка.

Новоспечена офіцер Джуді Хоппс прибуває до Зоотрополісу, аби натхненно працювати, однак вона швидко розуміє, що бути пухнастим кроликом у поліції не так просто, особливо коли тебе оточують великі серйозні тварини.

Іронія, символізм, пригоди й чудова графіка — усе це чекає на малечу й дорослих під час перегляду.

Стара й добра класика, яка підійме настрій навіть у такі непрості часи.

За сюжетом щур Ремі живе зі своєю родиною в сільському будиночку.

Маленьке створіння має надзвичайний дар: він дуже тонко відчуває запахи й смаки.

Телепередача про книгу видатного кухаря Франції Гюсто, відкрила Ремі світ кулінарії.

Коли господарка вигнала з дому щурячу сім’ю й Ремі загубив своїх близьких, доля подарувала йому новий шанс: він опинився в ресторані того самого відомого Гюсто, якого він бачив по телебаченню раніше.

На кухні паризького закладу Ремі все ж вдалося проявити свої таланти й допомогти новоспеченому другу.

Добрий і веселий мультик, який точно допоможе підняти дітям настрій і зарядитися позитивом.

78-річний дідусь Карл Фредріксен вважає, що життя обходить його стороною.

Коли Карл таки здійснив давню мрію й підняв оселю в повітря, виявилося, що в його будинку завівся неочікуваний гість.

Ним став 8-річний життєрадісний хлопчик Рассел, із яким дідусю довелося знайти спільну мову.

Історія підлітка Іккінга, який не надто захоплюється традиціями свого героїчного племені, несподівано зустрічає нового друга.

Ним став дракон Беззубик.

Однак річ у тому, що плем’я хлопця роками боролося з драконами, тож хлопцеві потрібно було зробити все можливе, аби довести вікінгам, що дракони й люди — не вороги.

Яскравий сюжет, пригоди й зворушливий фінал неодмінно сподобаються малечі.

Фото: Pexels

