Тернистий шлях до волі: добірка документальних фільмів про історію України

Найкращі документальні фільми, що допоможуть вивчити історію України.

Мужній та незламний український народ виборював свою незалежність та свободу від початку свого існування.

Наша історія неймовірно багатогранна та цікава, тож знати її потрібно кожному, особливо в умовах війни.

Саме з нашого минулого можна черпати досвід предків та натхнення для боротьби із загарбниками.

І як би радянська влада не намагалася викрасти наші перемоги та звершення, шлях українців до незалежності неможливо викреслити.

Ранок у Великому Місті підготував добірку найкращих документальних фільмів про історію України.

Цей фільм точно варто подивитися тим, хто любить наукові дослідження.

“ДНК-портер нації” — це продовження проєкту “Код нації”, який розповідає глядачам про витоки української нації.

Найкращі світові експерти дослідили генетичний матеріал українців із використанням новітніх технологій аби дати відповідь на запитання: “То хто ж такі українці?”.

Фільм розвіює чимало міфів про наше походження, тож його точно варто переглянути.

Фільм, що розчулить навіть найзапекліших скептиків та змусить пустити сльозу багатьох глядачів.

Основою сюжету фільму стала історія про розстріляний з’їзд кобзарів у Харкові в 1930-х роках.

Стрічка дуже яскраво показує всі тонкощі радянського режиму, репресії, цькування, а також зачіпає тему голодомору.

Зворушлива історія хлопчика Пітера, який втратив свого батька та став поводирем сліпого бандуриста Івана Кочерги, не залишить байдужими нікого.

До речі, одну з головних ролей у кінострічці зіграла Джамала, яка також виконала головний саундтрек до фільму.

Український історично-біографічний фільм про Симона Петлюру переносить глядачів на початок ХХ-го століття.

У 1917-1921 роках УНР відчайдушно боролося за свою незалежність та робило все для того, аби домогтися свободи для держави.

Лідер УНР Симон Петлюра усіма силами намагався стримати наступ більшовицької Росії, однак таки програв запеклу боротьбу.

Після цього йому довелося переїхати до Парижа, проте й там через дії агентів із Москви він постійно перебуває під загрозою.

Сюжетні повороти, якісна картинка та правдива історія — усе це точно варте вашого перегляду.

А цей фільм уже про сучасну історію незалежної України та відчайдушну боротьбу нашого народу за свої права та свободу.

Документальна стрічка про Революцію Гідності взимку 2013-2014 років, яка назавжди увійшла в історію та стала поштовхом до кардинальних змін, містить правдиві історії очевидців.

Медики, волонтери, митці та священники, які тоді перебували на Майдані, без прикрас розповіли, що насправді там відбувалося.

Документальна стрічка розповість історію жителів будинку в Харкові, який звели у 1920-х роках для українських письменників.

У споруді було 66 квартир, своє бомбосховище та всі зручності для митців.

Однак уже за кілька років після будівництва й заселення жителів 40 мешканців будинку заарештували.

Розпочалися арешти, репресії, переслідування та самогубства письменників.

Цей період згодом увійшов до історії під назвою “Розстріляне відродження”.

